Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Giải trí Đời nghệ sĩ

Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44

Thạch Anh
Thạch Anh
30/05/2026 22:03 GMT+7

Sở hữu vóc dáng chuẩn nhờ tập luyện và ăn uống khoa học, Anh Thư tự tin khi theo đuổi hình ảnh gợi cảm ở tuổi 44.

Siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trước biển, khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi ngoài 40. Trong bộ ảnh được đăng tải, diễn viên Tuyết nhiệt đới diện thiết kế tông màu vàng ánh kim, điểm nhấn là phần tà phía sau tạo hiệu ứng khi di chuyển. 

Không chỉ chụp lại những khoảnh khắc rạng rỡ, Anh Thư còn ngẫu hứng thực hiện màn catwalk uyển chuyển, lồng ghép lại đoạn nhạc thời thi Hoa hậu Việt Nam cách đây hơn 20 năm, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44- Ảnh 1.
Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44- Ảnh 2.

Anh Thư khoe đường cong nóng bỏng khi diện bikini. Nhan sắc trẻ trung của nữ siêu mẫu khiến nhiều người trầm trồ

Ảnh: NVCC

Trong một khoảnh khắc khác, Anh Thư diện bikini tông xanh, tự tin tạo dáng trước ống kính. Không chỉ ghi điểm bởi body khỏe khoắn dù đã là mẹ 1 con, nữ diễn viên 8X còn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung. Nhiều khán giả còn động viên người đẹp trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian vắng bóng.

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc con trai, Anh Thư còn tất bật với công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp. Dù vậy, nữ diễn viên Những cô gái chân dài vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các chuyến đi cùng những người bạn thân thiết. 

Kèm theo bài đăng, nữ siêu mẫu hài hước chia sẻ: “Hồi thi Hoa hậu Việt Nam, ước mơ của mình là làm hướng dẫn viên du lịch, vì muốn được đi khắp muôn nơi. Giờ được đi khắp nơi nhưng lại không làm hướng dẫn viên du lịch”.

Bí quyết giữ dáng của siêu mẫu Anh Thư

Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44- Ảnh 3.

Ngoài tập luyện, Anh Thư nỗ lực giữ tinh thần lạc quan

Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với chúng tôi về chuyện giữ dáng, Anh Thư cho biết cô không có bí quyết gì đặc biệt hay quá khắt khe với bản thân. Thay vào đó, nữ siêu mẫu duy trì việc tập gym 3-4 buổi mỗi tuần để vừa cải thiện sức khỏe, vừa giúp cơ thể săn chắc. 

Về ăn uống, cô ưu tiên các món luộc, hấp, hạn chế những thức ăn nhiều dầu mỡ. “Tuy nhiên, tôi không ép mình phải kiêng khem một cách cực đoan. Nếu thích món gì tôi vẫn ăn, chỉ là ăn vừa đủ và cố gắng cân bằng trong những bữa sau”, sao phim Những cô gái chân dài bật mí.

Theo Anh Thư, việc giữ dáng không nằm ở việc siết cân trong vài ngày mà là cách bản thân duy trì những thói quen tốt trong thời gian dài. Sao nữ 8X tiết lộ thêm: “Ngoài ra, tinh thần vui vẻ, ngủ nghỉ hợp lý và hạn chế căng thẳng cũng giúp cơ thể giữ được phong độ tốt hơn”.

Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44- Ảnh 4.
Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44- Ảnh 5.

Anh Thư bất ngờ tái xuất The Face Vietnam 2026 trong vai trò huấn luyện viên

Ảnh: NVCC

Nhờ có được sắc vóc chuẩn, Anh Thư tự tin khi xuất hiện với phong cách gợi cảm tại các sự kiện. Trong cuộc sống đời thường, nữ siêu mẫu chuộng trang phục trẻ trung, năng động. Cô quan niệm thời trang không giới hạn tuổi tác nên cô không ngại làm mới mình trong nhiều phong cách khác nhau.

Mới đây, Anh Thư gây chú ý khi xác nhận trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam 2026 cùng với Võ Hoàng Yến và H’Hen Niê. Đây là lần thứ 2 nữ siêu mẫu đảm nhận vai trò này. Cô nói đây là một niềm vinh dự, song cũng là một trọng trách, áp lực đối với mình. 

Anh Thư khẳng định sẽ hết mình với cuộc chơi này đồng thời cho biết chính sự yêu thương, ủng hộ của đông đảo khán giả là nguồn động lực lớn để cô quyết định quay trở lại show thực tế với vai trò huấn luyện viên.

Tin liên quan

Diễn viên Anh Thư hóa 'cô ba Sài Gòn', khoe nhan sắc tuổi 44

Diễn viên Anh Thư hóa 'cô ba Sài Gòn', khoe nhan sắc tuổi 44

Khác với hình ảnh gợi cảm thường thấy, diễn viên Anh Thư gây bất ngờ khi trình làng bộ ảnh áo dài, khoe nhan sắc trẻ trung.

Khám phá thêm chủ đề

Anh Thư Siêu mẫu Anh Thư The Face Vietnam bikini
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận