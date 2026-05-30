Anh Thư diện bikini khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi 44

Siêu mẫu Anh Thư gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh diện bikini trước biển, khoe đường cong nóng bỏng ở tuổi ngoài 40. Trong bộ ảnh được đăng tải, diễn viên Tuyết nhiệt đới diện thiết kế tông màu vàng ánh kim, điểm nhấn là phần tà phía sau tạo hiệu ứng khi di chuyển.

Không chỉ chụp lại những khoảnh khắc rạng rỡ, Anh Thư còn ngẫu hứng thực hiện màn catwalk uyển chuyển, lồng ghép lại đoạn nhạc thời thi Hoa hậu Việt Nam cách đây hơn 20 năm, khiến cộng đồng mạng thích thú.

Anh Thư khoe đường cong nóng bỏng khi diện bikini. Nhan sắc trẻ trung của nữ siêu mẫu khiến nhiều người trầm trồ Ảnh: NVCC

Trong một khoảnh khắc khác, Anh Thư diện bikini tông xanh, tự tin tạo dáng trước ống kính. Không chỉ ghi điểm bởi body khỏe khoắn dù đã là mẹ 1 con, nữ diễn viên 8X còn được khen ngợi bởi nhan sắc trẻ trung. Nhiều khán giả còn động viên người đẹp trở lại mạnh mẽ với các hoạt động nghệ thuật sau quãng thời gian vắng bóng.

Hiện tại, ngoài việc chăm sóc con trai, Anh Thư còn tất bật với công việc kinh doanh cơ sở làm đẹp. Dù vậy, nữ diễn viên Những cô gái chân dài vẫn dành thời gian chăm sóc bản thân, tham gia các chuyến đi cùng những người bạn thân thiết.

Kèm theo bài đăng, nữ siêu mẫu hài hước chia sẻ: “Hồi thi Hoa hậu Việt Nam, ước mơ của mình là làm hướng dẫn viên du lịch, vì muốn được đi khắp muôn nơi. Giờ được đi khắp nơi nhưng lại không làm hướng dẫn viên du lịch”.

Bí quyết giữ dáng của siêu mẫu Anh Thư

Ngoài tập luyện, Anh Thư nỗ lực giữ tinh thần lạc quan Ảnh: NVCC

Chia sẻ thêm với chúng tôi về chuyện giữ dáng, Anh Thư cho biết cô không có bí quyết gì đặc biệt hay quá khắt khe với bản thân. Thay vào đó, nữ siêu mẫu duy trì việc tập gym 3-4 buổi mỗi tuần để vừa cải thiện sức khỏe, vừa giúp cơ thể săn chắc.

Về ăn uống, cô ưu tiên các món luộc, hấp, hạn chế những thức ăn nhiều dầu mỡ. “Tuy nhiên, tôi không ép mình phải kiêng khem một cách cực đoan. Nếu thích món gì tôi vẫn ăn, chỉ là ăn vừa đủ và cố gắng cân bằng trong những bữa sau”, sao phim Những cô gái chân dài bật mí.

Theo Anh Thư, việc giữ dáng không nằm ở việc siết cân trong vài ngày mà là cách bản thân duy trì những thói quen tốt trong thời gian dài. Sao nữ 8X tiết lộ thêm: “Ngoài ra, tinh thần vui vẻ, ngủ nghỉ hợp lý và hạn chế căng thẳng cũng giúp cơ thể giữ được phong độ tốt hơn”.

Anh Thư bất ngờ tái xuất The Face Vietnam 2026 trong vai trò huấn luyện viên Ảnh: NVCC

Nhờ có được sắc vóc chuẩn, Anh Thư tự tin khi xuất hiện với phong cách gợi cảm tại các sự kiện. Trong cuộc sống đời thường, nữ siêu mẫu chuộng trang phục trẻ trung, năng động. Cô quan niệm thời trang không giới hạn tuổi tác nên cô không ngại làm mới mình trong nhiều phong cách khác nhau.

Mới đây, Anh Thư gây chú ý khi xác nhận trở thành huấn luyện viên The Face Vietnam 2026 cùng với Võ Hoàng Yến và H’Hen Niê. Đây là lần thứ 2 nữ siêu mẫu đảm nhận vai trò này. Cô nói đây là một niềm vinh dự, song cũng là một trọng trách, áp lực đối với mình.

Anh Thư khẳng định sẽ hết mình với cuộc chơi này đồng thời cho biết chính sự yêu thương, ủng hộ của đông đảo khán giả là nguồn động lực lớn để cô quyết định quay trở lại show thực tế với vai trò huấn luyện viên.