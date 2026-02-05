Diễn viên Anh Thư hóa 'cô ba Sài Gòn', khoe nhan sắc tuổi 44

Dịp đầu năm mới, siêu mẫu
Anh Thư hé lộ bộ ảnh áo dài độc đáo, hóa thân thành “cô ba Sài Gòn” với vẻ ngoài đằm thắm. Theo tiết lộ của diễn viên Tuyết nhiệt đới, bộ ảnh lần này được cô kết hợp với những cộng sự thân thiết gồm chuyên gia trang điểm Hà Đức Sang cùng nhiếp ảnh gia Quang Trần. Khác với hình ảnh gợi cảm thường thấy, sao nữ ghi điểm bởi vẻ ngoài nữ tính. Nhan sắc của Anh Thư ở tuổi ngoài 40 cũng khiến nhiều người xuýt xoa. Màn 'lột xác' của siêu mẫu Anh Thư
Anh Thư diện áo dài, kết hợp kiểu tóc cổ điển phối cùng băng đô, mang đến hình ảnh mới mẻ. Để tạo nên không khí tết xưa, nữ diễn viên chọn phụ kiện là chậu bông vạn thọ được gói cẩn thận hay chiếc giỏ đi chợ vốn đã gắn liền với ký ức của nhiều người
Ở tuổi ngoài 40, nhan sắc của Anh Thư khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi vẻ ngoài trẻ trung, vóc dáng thon thả cũng được xem là “điểm cộng”, giúp nữ diễn viên tự tin khi thử sức ở nhiều phong cách thời trang khác nhau. Sắc vóc hiện tại là thành quả của quá trình tập luyện, ăn uống khoa học của bà mẹ một con
Với Anh Thư, tết không phải là điều quá lớn lao mà mang cảm giác được trở về với gia đình, với những bữa cơm ấm áp và không khí quen thuộc của những ngày cuối năm. Do đó, dù lịch trình công việc bận rộn đến đâu, nữ diễn viên
Tuyết nhiệt đới vẫn cố gắng thu xếp để được ở bên người thân, cùng dọn dẹp nhà cửa, mua hoa, trang trí lại không gian sống để chào năm mới
“Càng trưởng thành, Thư càng thấm thía rằng những khoảnh khắc bình yên bên gia đình là điều quý giá nhất. Chỉ cần nhìn ba mẹ vui, cả nhà quây quần bên nhau, với Thư, như vậy là một mùa xuân trọn vẹn rồi”, nữ diễn viên bộc bạch
Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là dịp để Anh Thư nhìn nhận lại hành trình vừa qua. Với nữ diễn viên, 2025 là một năm nhiều biến động, có lúc khiến cô áp lực, mệt mỏi, thậm chí từng có khoảnh khắc cô tự hỏi bản thân rằng “mình có đủ mạnh mẽ để đi tiếp hay không”. “Nhưng sau tất cả, điều khiến Thư tự hào nhất là mình vẫn đứng vững, vẫn không bỏ cuộc và vẫn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp”, sao nữ 8X bộc bạch
“Nhìn lại hành trình đó, Thư biết ơn gia đình, người thân và những người bạn đã luôn ở bên, lắng nghe và nâng đỡ mình trong những lúc khó khăn nhất. Nếu nói về tiếc nuối, có lẽ là đôi khi vì mải lo cho công việc và người khác mà Thư quên dành thời gian cho chính mình. Thư xem đó như một lời nhắc nhở để trong năm mới học cách sống chậm hơn và yêu thương bản thân nhiều hơn”, cô bộc bạch
Về dự định trong năm 2026, Anh Thư chia sẻ cô quan niệm nghệ thuật không chỉ là công việc mà còn là một phần máu thịt. Mỗi lần được đứng trước máy quay hay hóa thân vào nhân vật, nữ diễn viên đều thấy mình được sống thêm một lần nữa
Trong thời gian tới, Anh Thư có tham gia một dự án phim điện ảnh dự kiến ra mắt vào tháng 6.2026. “Thư mong rằng khi bộ phim ra mắt, khán giả sẽ đón nhận bằng sự yêu thương và cảm thông. Tình cảm của khán giả luôn là động lực rất lớn để Thư tiếp tục cố gắng, tiếp tục học hỏi và cống hiến nhiều hơn nữa cho nghệ thuật”, sao nữ 8X trải lòng
Bình luận (0)