Diễn viên Anh Thư hóa 'cô ba Sài Gòn', khoe nhan sắc tuổi 44

Khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là dịp để Anh Thư nhìn nhận lại hành trình vừa qua. Với nữ diễn viên, 2025 là một năm nhiều biến động, có lúc khiến cô áp lực, mệt mỏi, thậm chí từng có khoảnh khắc cô tự hỏi bản thân rằng “mình có đủ mạnh mẽ để đi tiếp hay không”. “Nhưng sau tất cả, điều khiến Thư tự hào nhất là mình vẫn đứng vững, vẫn không bỏ cuộc và vẫn giữ được niềm tin vào những điều tốt đẹp”, sao nữ 8X bộc bạch