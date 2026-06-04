Anh Thư gợi cảm tại sự kiện, nói về chuyện tái xuất showbiz

Sự kiện khởi động Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam vừa diễn ra tại TP.HCM, thu hút dàn sao gồm siêu mẫu Anh Thư, người mẫu Lại Mai Hoa, người mẫu Hóa Trần…

Sự trở lại của Anh Thư

Lần hiếm hoi xuất hiện tại một sự kiện, Anh Thư ghi điểm khi diện chiếc váy đỏ cắt xẻ, giúp tôn đường cong gợi cảm. Chân dài 8X không ngại dành những lời “có cánh” cho thế hệ người mẫu trẻ hiện nay với chiều cao nổi bật, phong cách trình diễn hiện đại, tiệm cận quốc tế. Theo Anh Thư, đây cũng là lý do khiến bản thân ít nhận lời mời trình diễn dù được các nhà thiết kế ngỏ ý. Bởi siêu mẫu cho rằng bản thân “phải biết tỉnh táo”, cân nhắc ở những vai trò phù hợp hơn.

Anh Thư khoe dáng nóng bỏng tại sự kiện, ghi điểm bởi nhan sắc trẻ trung ở tuổi ngoài 40 Ảnh: NSX

Không tham gia trình diễn thời trang, Anh Thư trải nghiệm với công việc đào tạo những gương mặt trẻ cho thị trường thời trang. Gần đây, diễn viên Tuyết nhiệt đới nhận lời làm huấn luyện viên The Face Vietnam 2026 cùng H’Hen Niê và Võ Hoàng Yến.

Anh Thư chia sẻ ban đầu khi nhận được lời mời, cô cũng không khỏi đắn đo. Song sau khi cân nhắc, người đẹp nghĩ rằng đây là chương trình xứng đáng để bản thân trở lại showbiz sau thời gian im ắng, và cũng là nơi từng cho cô nhiều kỷ niệm cách đây 3 năm.

Ban đầu Anh Thư nghĩ mình chỉ tham gia một mùa thôi, vì nhiều khi trở lại thì không hay. Nhưng sau thời gian đắn đo suy nghĩ, cô chọn đồng hành với mong muốn tìm kiếm những gương mặt mới cho làng thời trang.

Anh Thư cho biết cô không ngại chia sẻ thẳng thắn trong các show thực tế, song cũng lo sợ bản thân bị hiểu sai ý khi ngồi ghế huấn luyện viên. Còn việc tái xuất điện ảnh, người đẹp cho biết bản thân cũng mong muốn gây bất ngờ cho khán giả song vẫn quan niệm tùy duyên.

Anh Thư ít xuất hiện trên sàn diễn, thay vào đó cô tập trung cho vai trò đào tạo Ảnh: NSX

Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam 2026 quy tụ sự tham gia của các nhà thiết kế, thương hiệu như Đỗ Mạnh Cường, Adrian Anh Tuấn, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Trọng Minh Châu, Chung Chung Lee (Korea), Frederick Lee (Singapore)...

Bước sang mùa thứ 21, chương trình không chỉ tiếp tục sứ mệnh đưa thời trang Việt hội nhập với thế giới mà còn mở ra chương phát triển mới, nơi các nhà thiết kế, thương hiệu Việt trẻ được dẫn dắt bên cạnh những nhà thiết kế kỳ cựu, cùng nhau đổi mới, thích nghi với nhịp độ phát triển của thời đại.

Bà Trang Lê, đại diện ban tổ chức cho biết: “Bước sang mùa thứ 21, chúng tôi không xem đây là điểm đến mà là khởi đầu cho một hành trình mới. Với chủ đề Pure Fashion in Motion, sự kiện nhằm tôn vinh tinh thần chuyển động không ngừng của thời trang Việt - luôn đổi mới, luôn phát triển nhưng vẫn gìn giữ bản sắc riêng để hòa mình vào dòng chảy thời trang toàn cầu”.

Bà Trang Lê kỳ vọng vào sự đổi mới của Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Ảnh: NSX

Trong khuôn khổ chương trình, buổi casting tuyển chọn người mẫu cho nhà thiết kế Angelo Cruciani cũng diễn ra. Không chỉ trực tiếp tìm kiếm những gương mặt phù hợp cho bộ sưu tập trình diễn tại Tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam, nhà thiết kế người Ý còn mang đến cơ hội đặc biệt khi trao tấm vé vàng giúp các người mẫu có phần thể hiện xuất sắc nhất được trình diễn tại Milan Fashion Week vào tháng 9.2026.

Không chỉ dừng lại ở cơ hội sải bước trên một trong những sàn diễn thời trang danh giá thế giới, các người mẫu còn có cơ hội tham gia những buổi casting dành cho nhiều thương hiệu quốc tế lớn, mở ra “cánh cửa” tiến gần hơn đến sự nghiệp người mẫu chuyên nghiệp trên thị quốc tế.