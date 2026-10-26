Anh Thư ức chế, cô gái Tày bị loại ở 'The Face Vietnam'

Trong tập 4 The Face Vietnam 2026, top 16 được rèn luyện cách đọc lời quảng cáo, nhấn nhá slogan và truyền tải trọn vẹn tinh thần của nhãn hàng dưới sự hướng dẫn của MC Liêu Hà Trinh và MC Trần Ngọc. Sau đó, các thí sinh bước vào thử thách phụ với yêu cầu thể hiện slogan quảng cáo theo phong cách được quyết định bằng hình thức bốc thăm ngẫu nhiên. Xuân Thắng (đội H’Hen Niê) và Hà An (đội Võ Hoàng Yến) là 2 thí sinh có phần thể hiện ấn tượng, được cộng thêm 1 phút vào phần thi cá nhân tại thử thách chính.

Huấn luyện viên The Face Vietnam tranh luận

Dàn huấn luyện viên bất đồng quan điểm trong quá trình các học trò thực hiện thử thách Ảnh: NSX

Sau đó, top 16 bước vào nhiệm vụ quay clip quảng cáo cho sản phẩm sữa tắm, dầu gội. Mỗi thí sinh có thời gian 90 giây để thực hiện. Độ khó của thử thách lần này còn nằm ở chiến thuật của từng huấn luyện viên khi phải trực tiếp đảm nhận vai trò đạo diễn, xây dựng kịch bản và điều phối phần thể hiện của từng thí sinh trong thời gian ghi hình giới hạn.

Trong một tình huống, Anh Thư nhận xét thí sinh nhưng khiến H'Hen Niê không đồng tình và phản ứng lại. Trước tình huống đó, đàn chị bức xúc nói: "Chị góp ý thôi, lắng nghe hay không là quyền của các em". Đồng thời, nữ siêu mẫu cho rằng việc học hỏi và lắng nghe của đàn em "không được ổn cho lắm". Về phần mình, H'Hen Niê cho biết những chia sẻ của cô đến từ kinh nghiệm quay TVC cho các nhãn hàng.

Võ Hoàng Yến cùng các học trò giành chiến thắng trong tập 4 Ảnh: NSX

Trải qua các vòng tranh tài, đội Võ Hoàng Yến giành chiến thắng chung cuộc, bảo vệ được số lượng thành viên trong đội và đứng trước cơ hội loại người. Với luật chơi đối kháng lần này, mỗi đội thua cuộc buộc phải đưa 1 thí sinh nam và 1 thí sinh nữ vào vòng nguy hiểm, đồng thời huấn luyện viên chiến thắng chỉ được loại đi 1 nam và 1 nữ.

Ai dừng chân ở tập 4?

Với quyền “sinh sát” hoàn toàn nằm trong tay đối thủ, Anh Thư và H’Hen Niê chính thức bị đẩy vào thế khó. Sau khi cân nhắc, diễn viên Tuyết nhiệt đới chọn cô gái Tày - Nông Hằng và Trần Hoàng Sơn. Còn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chọn Trường Giang và Hải Yến.

Ngay khi bước vào phòng loại, Võ Hoàng Yến quyết định đưa Trường Giang trở về với huấn luyện viên H’Hen Niê, khiến anh trở thành thí sinh đầu tiên được an toàn. Với 3 ứng viên còn lại, nữ siêu mẫu đặt họ trong một thử thách trình diễn. Sau khi cân nhắc, Võ Hoàng Yến quyết định Nông Hằng là thí sinh phải dừng cuộc chơi. Cô giải thích: “Em đang một màu trong 2 tập vừa rồi. Đến ngày hôm nay, chị cảm thấy em chưa thật sự bứt phá”.

Sau khi cân nhắc, Võ Hoàng Yến chọn Nông Hằng dừng chân ở The Face Vietnam Ảnh: NSX

Đón nhận kết quả, Nông Hằng cho biết bản thân cảm thấy may mắn, hạnh phúc khi trở thành học trò của Anh Thư tại chương trình The Face Vietnam 2026. Người đẹp chia sẻ: “Tôi đã cố gắng không khóc từ lúc bước vào phòng loại, nhưng khi phải nói lời tạm biệt với cả đội, đặc biệt là chị Anh Thư, tôi cảm thấy rất nuối tiếc”.

Việc Võ Hoàng Yến phá luật giữ lại cùng lúc 2 thí sinh của đội khiến H’Hen Niê bật khóc nức nở. Sau đó, Võ Hoàng Yến quay sang nói với Anh Thư: “Em không ngờ có ngày “gà chiến” của chị lọt vào tay em một cách dễ dàng như vậy”. Đáp lại, diễn viên Tuyết nhiệt đới cho rằng vì đây là cuộc chơi nên điều gì cũng có thể xảy ra.

Ban đầu, Võ Hoàng Yến giấu kín chuyện giữ lại thí sinh Hoàng Sơn để dò chừng phản ứng của đàn chị. Do đó, khi đón nhận kết quả, Anh Thư cho rằng đàn em đang kết nối với nhau để tạo sức ép cho mình. “Tôi đã đoán được trước những gì có thể xảy ra, tôi chấp nhận hết. Thắng làm vua, thua thì đi về”, cô nói. Tuy nhiên, khi nhận tin Hoàng Sơn tiếp tục ở lại với chương trình, Anh Thư vỡ òa, đồng thời nhận định Võ Hoàng Yến “không làm mình thất vọng”.