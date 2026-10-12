Anh Thư bức xúc với NSX, H’Hen Niê gây tranh luận ở 'The Face Vietnam'

Sau vòng chọn đội, top 18 The Face Vietnam 2026 bước vào vòng tranh tài đầu tiên với sự huấn luyện của siêu mẫu Anh Thư, Võ Hoàng Yến và H’Hen Niê. Ở tập 2, họ có cơ hội làm quen với bộ môn yoga bay, sau đó thực hiện thử thách kết hợp độ dẻo dai, khả năng giữ thăng bằng và thần thái khi lơ lửng trên không. Trần Hoàng Sơn (đội Anh Thư) giành chiến thắng ở vòng này, mang về đặc quyền sắp xếp thứ tự cho thử thách chính và lấy đi 3 phút của đối thủ.

H'Hen Niê vỡ òa khi dẫn dắt học trò giành chiến thắng đầu tiên tại The Face Vietnam Ảnh: NSX

Anh Thư lên tiếng vì bức xúc

Sau khi cân nhắc, Anh Thư quyết định chọn đội Võ Hoàng Yến tranh tài đầu tiên, sau đó đến đội H’Hen Niê và cuối cùng là đội của cô. Giải thích về lựa chọn này, nữ siêu mẫu 8X chia sẻ: “Là người sở hữu nhiều vé vàng nhất, ai biểu em mạnh quá làm chi?”. Bên cạnh đó, Anh Thư còn nhấn mạnh: “Trong thử thách cũng như cuộc chiến thì mình phải biết lượng sức mình, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng”.

Ở thử thách chính, 3 đội thực hiện nhiệm vụ chụp ảnh cho một thương hiệu thời trang, bao gồm 6 bức ảnh cá nhân và 1 ảnh đồng đội. Ở vòng thi này, H’Hen Niê cùng các học trò mang về chiến thắng đầu tiên, đồng thời Trần Ánh Vy cũng trở thành gương mặt được nhãn hàng lựa chọn cho chiến dịch mới nhất.

Anh Thư thẳng thắn đưa ra quan điểm của mình sau khi nhận kết quả Ảnh: NSX

Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa kịp lắng xuống, không khí tại trường quay đã bất ngờ căng thẳng khi Anh Thư đề nghị gặp trực tiếp nhà sản xuất để làm rõ tiêu chí phần thi: “Chị đã 5 lần 7 lượt hỏi đề bài và khi làm việc, nhãn hàng không nhận xét đội của chị mắc bất cứ sai lầm nào hết, riêng việc thiếu tấm hình ghép chung, cho nên chị thấy không thuyết phục vì làm thêm ảnh ghép là nằm ngoài đề bài chương trình”.

Trước hàng loạt thắc mắc, Đỗ Mạnh Cường cũng là đại diện nhãn hàng đã trực tiếp lên tiếng giải thích. Tuy nhiên, Anh Thư vẫn không muốn tiếp tục tranh luận. Sau đó, Đỗ Mạnh Cường một lần nữa khẳng định quyền quyết định hoàn toàn thuộc về nhãn hàng: “Và nhà sản xuất cũng không có quyền gì quyết định vào sự lựa chọn của anh cả. Anh nghĩ là Thư cũng đủ thông minh để biết anh lựa chọn ai mà”.

Quyết định của H'Hen Niê

H'Hen Niê quyết định giữ lại 2 thành viên của đàn chị Ảnh: NSX

Để thua trong tập này, Anh Thư chọn Nông Thị Hằng, còn Võ Hoàng Yến chọn Minh Anh vào vòng loại. Thừa nhận đây là bài toán khó mà 2 đàn chị mang đến, H’Hen Niê đưa ra quyết định bất ngờ khi không loại bất kỳ thí sinh này. Quyết định này không chỉ giúp Minh Anh và Nông Thị Hằng tiếp tục hành trình của mình, mà còn mở ra cơ hội để cả hai chứng minh năng lực và sửa chữa những thiếu sót trong chặng đua phía trước.

Chia sẻ về lựa chọn của mình, H’Hen Niê cho hay: “Đúng là tôi vẫn là hoa hậu thân thiện. Không biết quyết định này của tôi có làm hai chị trân trọng, có nhớ hay không". Người đẹp nói thêm bản thân muốn các thí sinh có thêm cơ hội để thể hiện mình trong hành trình The Face Vietnam 2026.

Tuy nhiên, lựa chọn của H’Hen Niê khiến dân mạng bàn luận sôi nổi. Với nhiều khán giả, việc không loại người ở tập này của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 là cách cô trao cơ hội để đàn em tiếp tục đồng hành, học hỏi từ chương trình. Tuy nhiên với một số ý kiến, họ cho rằng trong một chương trình cạnh tranh khốc liệt, việc H’Hen Niê không loại người là cách để giữ hình ảnh “hoa hậu thân thiện” nhưng lại làm mất đi yếu tố kịch tính cho The Face Vietnam.