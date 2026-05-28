H'Hen Niê hé lộ vai trò mới, tiết lộ phản ứng của chồng nhiếp ảnh gia

Trước khi đến với The Face Vietnam, H’Hen Niê có 10 năm hoạt động trong lĩnh vực thời trang. Cô trở thành đại sứ của nhiều nhãn hàng, đồng thời góp mặt trong các show diễn thời trang của các nhà thiết kế đình đám. Không chỉ hoạt động sôi nổi trong nước, Hoa hậu H’Hen Niê được nhiều khán giả quốc tế yêu thích, đặc biệt là sau thành tích top 5 Miss Univese 2018.

H'Hen Niê biến hóa trong nhiều phong cách thời trang khác nhau Ảnh: NVCC

Ngoài ra, H’Hen Niê từng làm huấn luyện viên The Next Face 2021 và giành quán quân Cuộc đua kỳ thú 2019 và thử thách bản thân tại Chị đẹp đạp gió rẽ sóng. Bên cạnh đó, người đẹp sinh năm 1992 cũng bén duyên với điện ảnh qua vai diễn trong phim 578: Phát đạn của kẻ điên và phát hành MV Con sinh ra là để phi thường, Nụ cười Việt Nam… Cô cho thấy tinh thần đổi mới, không ngại biến hóa những hình tượng mới mỗi khi xuất hiện trước công chúng.

Lý do H'Hen Niê trở lại truyền hình thực tế

Tham gia The Face Vietnam 2026 với vai trò huấn luyện viên, Hoa hậu H’Hen Niê chính thức trở lại với công việc sau gần 1 năm toàn tâm toàn ý cho thiên chức làm mẹ. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 chia sẻ đây là quyết định bất ngờ với chính bản thân cô nhưng phù hợp với định hướng hiện tại.

Chặng đường hoạt động nghệ thuật hơn 10 năm của H’Hen Niê là hành trình bền bỉ của nỗ lực, đam mê thời trang nghiêm túc, kỷ luật với bản thân và trân trọng giá trị của sức lao động. Cô mong có thể truyền ngọn lửa đam mê đó đến với thế hệ đàn em.

H'Hen Niê trở lại với vai trò huấn luyện viên sau 1 năm sinh con Ảnh: NVCC

“Bé nhà tôi được 8 tháng rồi, chuyện gia đình cũng ổn nên tôi nghĩ bây giờ là thời điểm tốt để tiếp tục các hoạt động công việc của mình. Tôi biết khán giả sẽ thắc mắc liệu tôi có phù hợp với một chương trình truyền hình thực tế như The Face Vietnam hay không, nhưng Hen nghĩ mỗi huấn luyện viên sẽ có một cách chơi khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sự huấn luyện, truyền lửa giúp các thí sinh rèn luyện bản thân và có thêm những cơ hội với nghề người mẫu”, người đẹp 9X chia sẻ.

Theo H’Hen Niên, ở thời điểm hiện tại, còn quá sớm để nói nhiều về The Face Vietnam 2026. Cô nêu quan điểm: “Tính tôi cũng không thích kể nhiều, hy vọng rằng các bạn thí sinh trong đội của mình sẽ có những kinh nghiệm, kỷ niệm đáng nhớ trong hành trình năm nay”.

H'Hen Niê nhận được sự ủng hộ của chồng khi trở lại show thực tế Ảnh: NVCC

H’Hen Niê bật mí, khi nhận được lời mời của nhà sản xuất, cô có hỏi ê kíp và chồng tư vấn cho mình thời điểm này có phù hợp để xuất hiện tại một chương trình truyền hình thực tế hay không. Ban đầu, mọi người khuyên Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cân nhắc đến vấn đề sức khỏe bởi ghi hình một chương trình truyền hình thực tế cần nhiều thời gian và cô thì đang chăm con nhỏ. Sau đó top 5 Miss Universe có phân tích và cùng mọi người thảo luận để đưa ra quyết định nhận lời làm huấn luyện viên.

Cô cho biết thêm cô đến với The Face Vietnam 2026 một cách nghiêm túc và đã sẵn sàng cùng ê kíp của mình chào đón các thí sinh về đội. “Tôi hy vọng rằng mình cùng với các huấn luyện viên và ban tổ chức có thể tìm thấy những gương mặt thí sinh không chỉ đẹp, bản lĩnh, có kỹ năng chuyên môn mà còn tạo được sức ảnh hưởng trong ngành thời trang. Điều tôi muốn chính là giúp các bạn thí sinh khai phá được giá trị riêng của bản thân và đồng hành cùng các bạn trên hành trình chinh phục những cột mốc với nghề người mẫu”, người đẹp bày tỏ.

The Face Vietnam 2026 sẽ tổ chức casting tại Hà Nội (ngày 7.6) và tại TP.HCM (ngày 27.6). Thời gian qua, Hoa hậu H’Hen Niê hoạt động liên tục để bù lại quãng thời gian nghỉ ngơi, chăm con. Cô vừa ngồi ghế giám khảo casting người mẫu cho Vietnam International Fashion Week 2026.