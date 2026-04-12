'Anh trai' 9X bật khóc nức nở trên sân khấu

Minh Hy
12/04/2026 15:38 GMT+7

Trong đêm live concert cá nhân, 'anh trai say hi' Bùi Trường Linh không kiềm được cảm xúc trước tình cảm khán giả dành cho mình.

Tối 11.4, đêm nhạc Từng ngày của "anh trai" Bùi Trường Linh chính thức diễn ra ở Nhà hát Hòa Bình, TP.HCM. Trong hơn 2 tiếng đồng đồ, nam ca sĩ đã dẫn dắt khán giả đi qua hành trình âm nhạc đầy cảm xúc, tái hiện trọn vẹn 10 năm bền bỉ theo đuổi đam mê nghệ thuật.

Mở màn live concert, Bùi Trường Linh mang đến không khí hào hùng với ca khúc Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời

Nói về thông điệp mở màn, Bùi Trường Linh chia sẻ: "Mình cho bài hát Thịnh vượng Việt Nam sáng ngời vào để mở màn vì mình tự hào mình là người Việt Nam. Mình hy vọng tất cả các bạn hãy lan tỏa tinh thần dân tộc để chúng ta cùng nhau đưa Việt Nam thực sự phát triển, thịnh vượng và mong rằng tất cả chúng ta đều sẽ thật hạnh phúc"

Trên sân khấu, nam ca sĩ 27 tuổi tiếp tục đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau thông qua những bài hát như Đường tôi chở em về, Chân đất, Dù cho mai về sau...

Sau đó, khán giả vỡ òa cảm xúc khi Bùi Trường Linh hát Yêu người có ước mơ cùng với màn trình diễn đàn violin. Đây cũng chính là bản hit đầu tiên đưa tên tuổi của anh đến gần với công chúng

Thoát khỏi hình ảnh chàng trai hát ballad, Bùi Trường Linh chuyển sang dòng nhạc đang thịnh hành là R&B và Indie Pop. Ở phần này, anh "chiêu đãi" người nghe loạt mashup Từng ngày như mãi mãi, Chỉ là không có nhau Anh chưa từng hết yêu

Bên cạnh đó, chủ nhân hit Yêu người có ước mơ còn kết hợp với rapper Dangrangto và Kiều Chi trong bài hát Vì điều gì, Em ơi là emNàng công chúa nhỏ

Kết thúc đêm nhạc, Bùi Trường Linh dành tặng khán giả món quà cuối mang tên Sớm như vậy, một sản phẩm âm nhạc vừa được ra mắt cách đây 2 ngày

Trên sân khấu, Bùi Trường Linh bật khóc nức nở vì được khán giả liên tục gọi tên. Trong khoảnh khắc ấy, chính nam ca sĩ nghẹn ngào chia sẻ: "Cảm ơn mọi người vì đã ở đây, chứng kiến một hành trình dài của những gì tinh khôi nhất trong tâm hồn của một cậu bé yêu âm nhạc và yêu thế giới quanh mình bằng con tim"

Buitruonglinh tổ chức live concert riêng sau Anh trai 'say hi'

Sau thành tích á quân Anh trai "say hi", Buitruonglinh chính thức công bố live concert cá nhân mang tên Từng ngày, dự kiến diễn ra tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM) ngày 11.4. Đây là dấu mốc quan trọng trong hành trình 10 năm theo đuổi âm nhạc của nam ca sĩ.

