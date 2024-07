Anh trai 'đại chiến' anh tài

So kè trên "mọi mặt trận"

Anh trai vượt ngàn chông gai quy tụ 33 nghệ sĩ nam trên 30 tuổi, được gọi là "anh tài". Đây là bản Việt hóa chương trình Call me by fire khá thành công tại Trung Quốc, đang phát sóng vào lúc 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên Đài truyền hình VN - kênh VTV3 và công chiếu vào 20 giờ 30 cùng ngày trên YouTube, do Yeah1 sản xuất (từng làm Chị đẹp đạp gió rẽ sóng năm ngoái), gồm 15 tập (hiện đã lên sóng 2 tập). Các nam nghệ sĩ ở mỗi vòng thi sẽ chia nhóm thi đấu, biểu diễn các ca khúc trên sân khấu để thể hiện thế mạnh, khai thác tiềm năng, vượt qua thử thách…

Từ trái qua: nhiếp ảnh gia Thiên Minh, ca sĩ Trương Thế Vinh, diễn viên Tiến Luật, Liên Bỉnh Phát, võ sĩ Duy Nhất trong một tiết mục ở Anh trai vượt ngàn chông gai NSXCC

Trong khi đó, chương trình Anh trai say hi được Đài truyền hình TP.HCM phối hợp với Công ty Vie Channel sản xuất, là format của VN nhưng cũng có sự tham gia của 30 nghệ sĩ nam (trẻ về tuổi đời hơn show các "anh tài"), chia nhóm qua các vòng để thi nhảy múa, ca hát... Chương trình phát sóng vào 20 giờ thứ bảy hằng tuần trên kênh truyền hình HTV2 - Vie Channel, ON Vie Giải Trí và ứng dụng VieON, đồng thời công chiếu trực tiếp trên YouTube (hiện đã lên sóng 4 tập), thu hút đông đảo khán giả đón xem bởi sự trẻ trung của các ca sĩ gen Z cùng âm nhạc, sân khấu đầu tư kỹ lưỡng.

Hai chương trình ít nhiều tương đồng về hình thức, tên gọi, lại phát sóng cùng thời điểm tối thứ bảy hằng tuần (mỗi show cách nhau 30 phút) nên nội dung của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai luôn được khán giả so kè, bình luận "nảy lửa", và cả việc cạnh tranh "khốc liệt" ở lượt xem, thứ hạng trên nhiều bảng xếp hạng Trending của YouTube lẫn SocialTrend. Khán giả cũng "chia phe" xem 2 show này, dẫn đến những "mổ xẻ", đấu tố các màn "đạo nhái" cùng tranh cãi không hồi kết trên mạng xã hội để "giành phần" show nào hay hơn. Nếu như show Anh trai say hi đang thắng ở lượng người xem trên YouTube thì Anh trai vượt ngàn chông gai lại dẫn đầu ở độ thảo luận, xu hướng tìm kiếm trên mạng lẫn đạt vị trí Top 1 Rating trên kênh VTV3.

Sự đổ bộ dồn dập của gần 70 "anh trai" nổi tiếng trên sóng truyền hình trong một buổi tối đã thực sự tạo nên "cơn sốt" trên mạng xã hội, có cả mặt tích cực lẫn tiêu cực qua những trò hạ bệ nhau. Mới đây, một tài khoản mạng có lượt theo dõi lớn đã review (tường thuật, nhận xét) tập mới nhất của 2 show, nhưng theo hướng "nâng/khen" Anh trai say hi và "dìm/chê" Anh trai vượt ngàn chông gai. Đáng nói, ở phần bình luận, ca sĩ Erik (là một trong 30 người tham gia Anh trai say hi) gửi lời "cảm ơn" chủ bài viết, gây ra tranh cãi dữ dội. Sau đó, Erik đã lên tiếng xin lỗi, giải thích do chỉ đọc lướt rồi vội vã bình luận mà không chú ý đến toàn bộ nội dung. Nam ca sĩ nói: "Erik hiểu tâm huyết, công sức cũng như tình cảm các chú, các anh, các bạn, các em đồng nghiệp đã dành trọn cho từng tiết mục, từng sân khấu. Tất cả nghệ sĩ, dù tham gia chương trình nào, ở độ tuổi nào thì đều đáng được trân trọng và yêu quý như nhau".

Các ca sĩ trẻ trên sân khấu show Anh trai say hi NSXCC

Chất lượng mới là yếu tố giữ chân khán giả

Có thể nói, sự cạnh tranh của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai khiến khán giả được lợi, vì thúc đẩy sự đầu tư lớn hơn về mọi mặt từ ê kíp sản xuất 2 show giải trí này. Bởi cuối cùng, chất lượng hình ảnh, âm nhạc của show nào được đánh giá cao hơn mới là điều quan trọng để thu hút khán giả.

Trái ngược với dự đoán ban đầu về việc khó khai thác nhóm khi các anh tài ở nhiều độ tuổi với ngành nghề riêng, Anh trai vượt ngàn chông gai qua các tập phát sóng được đánh giá là đa dạng màu sắc âm nhạc khi Giám đốc âm nhạc Slim V mang đến phần nghe "đã tai" với các bản phối không chỉ phù hợp với từng phong cách của các anh tài, mà còn giúp các ca khúc quen thuộc trở nên hiện đại, gần gũi hơn với khán giả đương thời. Cộng hưởng cùng âm nhạc, phần sân khấu cũng được đầu tư mãn nhãn với các concept khác nhau, lồng ghép màu sắc cá nhân khéo léo vào đúng tinh thần của nhóm diễn chung. Anh trai say hi cũng không kém cạnh khi toàn bộ ca khúc trình diễn trong chương trình đều là các sáng tác mới, được sản xuất bởi JustaTee và sân khấu dàn dựng các tiết mục bắt kịp xu hướng, thị hiếu của giới trẻ. Qua "đại chiến" giữa 2 show này, khán giả trong nước và quốc tế xem chương trình đều có thể thấy được công nghệ tổ chức biểu diễn show của VN đã tiến bộ và phát triển tiệm cận quốc tế.

Sau khi tập 2 "trình làng", với sức hút của các nghệ sĩ kỳ cựu, trong đó một số anh tài được cho là nhân tố hot gồm NSND Tự Long, ca sĩ Bằng Kiều, Tuấn Hưng, Phan Đinh Tùng, Tiến Đạt, Binz, Soobin, Kay Trần, cựu danh thủ bóng đá Hồng Sơn, diễn viên Tiến Luật..., chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai đã lội ngược dòng, lượt xem tăng lên gần 10 lần với 217.000 view, trở thành chủ đề được bàn luận nhiều nhất trên mạng xã hội. Không chỉ xây dựng nội dung hay, chạm đến cảm xúc của người xem, Anh trai vượt ngàn chông gai còn khiến khán giả "đã mắt" vì sự đầu tư chỉn chu với vũ đạo bắt mắt, đậm chất hip hop, và những màn trình diễn đậm ký ức thanh xuân, hay bất ngờ với màn "đá chéo sân" đầy ấn tượng của các diễn viên, cầu thủ huyền thoại, võ sĩ, nhiếp ảnh gia…

Còn với show Anh trai say hi, dù vướng nhiều tranh cãi liên quan đến đạo nhái ý tưởng show Hàn Quốc, Trung Quốc, và bị chê ồn ào kiểu show "MC Trấn Thành và những người bạn", nhưng vẫn có nhiều lý do khiến khán giả trẻ quan tâm. Các thí sinh đa số là gương mặt hot, có lượng fan đông đảo như Isaac, Hieuthuhai, Anh Tú, Song Luân, Đức Phúc, Erik, Quang Hùng MasterD... nên show vẫn phù hợp thị hiếu của đối tượng khán giả trẻ, đứng hạng 1 - 2 nhiều tập trên mục thịnh hành và 100% các bài hát trong chương trình đều dàn hàng trên bảng Trending YouTube mục âm nhạc.

Tuấn Hưng cho hay các nghệ sĩ lớn tuổi trong show Anh trai vượt ngàn chông gai không màng ngôi vị quán quân, họ đến để vui, truyền lửa cho thế hệ sau, đón nhận điều tích cực từ gameshow trên ti vi thông qua nỗ lực tập luyện, và sau chương trình, các ca sĩ có thêm nhiều tình bạn mới trong nghề, đó là "lãi to" nhất với anh. Quả thật, dù có đang ồn ào các "trận chiến" thì khó có thể phủ nhận showbiz Việt đang thêm sự sôi động và nhiều màu sắc hơn bởi sự xuất hiện của 2 show âm nhạc giải trí được đánh giá là đáng xem này; và đây là điều đáng ủng hộ, khích lệ cho các nhà sản xuất Việt, nhất là các show truyền hình.