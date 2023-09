Anh trai phát hiện em ruột tử vong trong phòng trọ

Ngày 30.9, Công an TP.Dĩ An (Bình Dương) hoàn tất khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra nguyên nhân vụ một người tử vong trong phòng trọ trên đường Nguyễn Thị Chạy (P.Tân Đông Hiệp, TP.Dĩ An).

Nạn nhân tử vong là anh Võ Anh Khôi (30 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM).

Dãy trọ nơi xảy ra vụ việc TRẦN DUY KHÁNH

Thông tin ban đầu, chiều 29.9, một người đàn ông trở về phòng trọ của mình trên đường Nguyễn Thị Chạy. Gọi cửa nhiều lần nhưng không có hồi âm, lại phát hiện mùi hôi, người này tìm cách nhìn vào phòng thì phát hiện anh Khôi nằm bất động bên trong phòng trọ, trước cửa phòng tắm. Trên người nạn nhân mặc quần jean, không mặc áo.

Nhận tin báo, Công an TP.Dĩ An cùng các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng có mặt phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai những người liên quan để làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Thông tin từ người nhà cung cấp, 2 anh em nạn nhân làm cùng công ty sơn nước. Người anh đã đi làm ở Campuchia nhiều ngày, khi trở về thì phát hiện em trai tử vong trong phòng trọ, thi thể đang phân hủy.