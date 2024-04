Anya Taylor-Joy lần đầu xác nhận đã bí mật kết hôn

"Hai năm trước, vào ngày cá tháng tư, tôi bí mật kết hôn với người bạn thân nhất của mình ở New Orleans. Điều kỳ diệu của ngày hôm đó được thấm vào từng tế bào của tôi, mãi mãi", Anya Taylor-Joy viết trên trang cá nhân. Cùng với lời chúc mừng kỷ niệm lần thứ hai, mỹ nhân tóc vàng gọi bạn đời là "người tuyệt nhất".

Anya Taylor-Joy đăng ảnh cưới cùng chồng Malcolm McRae và hai người bạn thân thiết là người mẫu Cara Delevingne và nhiếp ảnh gia Sebastián INSTAGRAM NV

Trước đó, Anya Taylor-Joy giữ im lặng khi tin tức và hình ảnh về đám cưới bí mật của cô và nam nhạc sĩ được tổ chức tại Venice, Ý hồi năm 2023 lan truyền. Theo Dailymail, hôn lễ của người đẹp 27 tuổi được tổ chức riêng tư với khoảng 150 khách mời, bao gồm những cái tên đình đám như Cara Delevingne, Julia Garner, Nicholas Hoult, Evan Ross...

Ảnh cưới được nữ hoàng Gambit hậu chia sẻ. Cô mặc váy cưới Dior trong tiệc cưới mang đậm màu sắc Gothic INSTAGRAM NV

Anya Taylor-Joy sinh năm 1996, là nữ diễn viên tài năng của Hollywood. Cô ghi dấu qua những vai diễn nổi bật trong The Wich, Emma, The Queen's Gambit (Gambit hậu), The Menu, The Northman và mới đây đảm nhiệm vai trò khách mời trong phim bom tấn Dune phần 2 (vào vai công chúa Alia, em gái của Paul Atreides do diễn viên Timothée Chalamet đóng). Cô từng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc tại Emmy và Quả cầu vàng cho vai diễn nữ hoàng cờ vua trong Gambit hậu.

Khác với nhiều cặp đôi nổi tiếng (ví dụ như Timothée Chalamet và Kylie Jenner), Anya Taylor-Joy và Malcolm McRae thường xuất hiện cùng nhau ở những sự kiện lễ trao giải, ra mắt phim, các buổi tiệc hay show thời trang... Trong ảnh là dịp cặp đôi tay trong tay tham dự Tuần lễ thời trang Paris INSTAGRAM NV

Malcolm McRae sinh năm 1994, là nhạc sĩ và diễn viên người Mỹ. Anh là thành viên nhóm nhạc More và từng tham gia một số dự án phim. Kể từ khi bắt đầu hẹn hò tháng 5.2021, cặp đôi hiếm khi nói về mối quan hệ lãng mạn nhưng không ngại bày tỏ các cử chỉ thân mật khi xuất hiện cùng nhau trước công chúng.

Trong một lần hiếm hoi trải lòng trên tạp chí Vogue (Anh), nữ diễn viên sinh năm 1996 kể đã nói với Malcolm McRae rằng anh chính là sở thích của cô. Cô thấy đọc sách là việc phải làm và anh cũng yêu việc đọc sách. "Cuối cùng tôi đã tìm được người vui vẻ ngồi im lặng cùng tôi đọc sách", Anya Taylor-Joy nói.