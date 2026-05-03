Áo bắt nghi phạm vụ hạ độc thức ăn dặm HiPP để tống tiền

Thụy Miên
03/05/2026 06:57 GMT+7

Cảnh sát Áo hôm 2.5 (giờ địa phương) đã bắt giữ một người đàn ông 39 tuổi có dính líu trong âm mưu trộn thuốc chuột vào các sản phẩm thức ăn dặm HiPP dành cho trẻ em để tống tiền nhưng bất thành.

HiPP thu hồi sản phẩm ở Áo vào tháng 4 sau khi phát hiện vụ việc

Thông tin trên đã được người phát ngôn của Văn phòng Công tố thành phố Eisenstadt thuộc bang miền nam Burgenland của Áo xác nhận với Hãng tin DPA. Còn Hãng tin APA dẫn lời cảnh sát cho biết nghi phạm trong vụ hạ độc thức ăn dặm HiPP đã bị bắt ở bang Burgenland.

Văn phòng công tố xác nhận nghi phạm đã bị bắt tại Áo, danh tính tạm thời chưa được công khai vì cuộc điều tra đang diễn ra. Phía cảnh sát đang tiến hành thẩm vấn người này.

Giới hữu trách Áo cho biết một cá nhân chưa rõ danh tính đã tìm cách tống tiền nhà sản xuất thực phẩm cho trẻ em HiPP của Đức bằng cách trộn thuốc chuột vào một số lọ sản phẩm ăn dặm cho trẻ em của hãng.

Tháng trước, phía cơ quan chức năng đã thu hồi 5 lọ thực phẩm HiPP bị trộn thuốc chuột ở Áo, CH Czech và Slovakia trước khi được khách hàng tiêu thụ. HiPP đã tổ chức thu hồi sản phẩm tại Áo.

Cũng tại Áo, các nhà điều tra phát hiện tổng cộng 15 microgram thuốc chuột trong một lọ 190 gram thực phẩm ăn dặm vị "cà rốt với khoai tây". Lọ này được mua tại siêu thị Spar ở thành phố Eisenstadt (bang Burgenland).

Hiện giới chức tiếp tục truy tìm một lọ sản phẩm khác có khả năng cũng bị trộn thuốc chuột tại Áo.

Trong khi đó, HiPP cho biết các sản phẩm phân phối tại Đức không bị ảnh hưởng.

Ngay sau khi vụ việc bị phanh phui, báo Die Presse của Áo đưa tin một email đã được gửi đến địa chỉ của HiPP từ tháng 3, trong đó đòi hãng phải trả 2 triệu euro trong vòng 6 ngày. Tuy nhiên, công ty chỉ phát hiện email này hai tuần sau khi đến hạn.

