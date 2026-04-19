Cảnh sát Áo phát hiện thuốc chuột trong thức ăn dặm

Thụy Miên
Thụy Miên
19/04/2026 16:56 GMT+7

DW hôm 19.4 dẫn thông tin từ cảnh sát Áo cho biết phát hiện thuốc chuột trong một lọ thức ăn dặm cho trẻ từ 5 tháng tuổi của HIPP, một nhãn hàng của Đức, đồng thời cảnh báo người dân không sử dụng sản phẩm này.

Hình ảnh sản phẩm đang bị thu hồi ở một số nước châu Âu

Một ngày trước, HiPP thông báo thu hồi sản phẩm thức ăn dặm cho trẻ em tại hơn 1.000 siêu thị thuộc hệ thống SPAR ở Áo. Lý do được đưa ra là có khả năng "một chất nguy hiểm" đã bị đưa vào sản phẩm ăn dặm vị cà rốt – khoai tây nghiền thông qua hành vi phá hoại.

Trong tuyên bố vào chiều tối 18.4 (giờ địa phương), cảnh sát bang miền đông Burgenland của Áo cho biết lực lượng chức năng đã thu giữ các lọ thức ăn dặm dành cho trẻ em của nhãn hàng HIPP.

Việc thu hồi được thực hiện trong khuôn khổ cuộc điều tra đang diễn ra tại Đức. Và các thị trường bị ảnh hưởng không chỉ ở Áo mà còn Cộng hòa Czech và Slovakia.

Phía cảnh sát đã vào cuộc sau khi lực lượng chức năng tiếp nhận trình báo của một khách hàng liên quan đến một lọ thức ăn dặm loại 190 gram, bên trong là cà rốt và khoai tây nghiền.

"Một mẫu sản phẩm bị thu giữ đã được kiểm tra vào chiều tối 18.4 và cho kết quả dương tính với thuốc chuột", cảnh sát Áo cho biết.

Theo cơ quan an toàn thực phẩm Áo, có kẻ đã cho thuốc chuột vào sản phẩm nhiều khả năng nhằm tống tiền.

Cảnh sát khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng sản phẩm trong thời điểm này, và cho biết các lọ đáng ngờ có đặc điểm nhận diện gồm: nhãn dán màu trắng với vòng tròn đỏ ở đáy lọ; nắp lọ có dấu hiệu bị mở hoặc bị hư hại.

Người dân cũng được đề nghị rửa tay kỹ nếu tiếp xúc với các sản phẩm này.

Về phần mình, HiPP cho biết hiện chưa loại trừ khả năng sản phẩm đã bị can thiệp hoặc bị trộn chất nguy hiểm, đồng thời cảnh báo việc sử dụng các sản phẩm nói trên có thể đe dọa đến tính mạng.

HiPP và SPAR cho biết các khách hàng sẽ được hoàn tiền khi trả lại sản phẩm thuộc diện thu hồi.

Mỹ thu hồi hơn 350.000 hộp vitamin, thực phẩm bổ sung

