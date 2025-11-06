Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

'Ảo quan' - Tiếng nói về bi kịch người trẻ

Anh Vũ
Anh Vũ
06/11/2025 06:15 GMT+7

Vở nhạc kịch đương đại Ảo quan của tác giả, đạo diễn Chinh Ba vừa chính thức ra mắt khán giả tại Sân khấu 5B (TP.HCM). Tác phẩm chọn một góc nhìn mới bằng phong cách nghệ thuật đương đại để chạm đến những vấn đề nhức nhối trong xã hội hiện tại.

Vở diễn gần như tối giản thoại. Thay vào đó, câu chuyện được kể bằng múa, ngôn ngữ hình thể và các thủ pháp sân khấu thử nghiệm. Ảo quan phơi bày thực trạng đáng báo động về trầm cảm và xu hướng tự hủy hoại của người trẻ. Cội rễ của nó đến từ sự thiếu vắng thấu hiểu trong mối quan hệ gia đình, khoảng cách thế hệ giữa cha mẹ và con cái.

Những quan niệm khác biệt về tình yêu, giới tính, cộng hưởng với áp lực vô hình nhưng nặng trĩu từ mạng xã hội, đã dần đẩy các nhân vật vào bế tắc. Bi kịch ập đến thật lặng lẽ, không một lời cảnh báo. Chỉ đến khi mất mát xảy ra, người ta mới bàng hoàng nhận ra hố sâu ngăn cách giữa người với người lớn đến thế nào. Vở diễn gửi gắm thông điệp về sự cấp thiết của việc quan tâm và đồng cảm. Vượt lên trên nỗi đau, Ảo quan cũng mang đến một thông điệp chữa lành: Chỉ có tình yêu thương và sự trân trọng những điều tốt đẹp còn lại mới giúp con người vượt qua đổ vỡ.

'Ảo quan' - Tiếng nói về bi kịch người trẻ- Ảnh 1.

NSND Mỹ Uyên vai bà mẹ, Trần Đại Chính vai con trai trong vở Ảo quan

ẢNH:H.K

Điểm nhấn của vở diễn nằm ở cách dàn dựng công phu. Ánh sáng được sử dụng như một nhân vật, dẫn dắt và kể chuyện. Hiệu ứng âm thanh được dàn nghệ sĩ tạo ra trực tiếp ngay tại hiện trường. Sân khấu được thiết kế mới, đóng lại hoàn toàn, tạo ra một không gian ngầm bên dưới. Không gian này liên tục được mở ra, dựng lên thành những kiến trúc, cảnh trí bất ngờ.

Để tạo hơi thở hiện đại, phản ánh áp lực của thế giới ảo, vở kịch kết hợp màn hình xoay và công nghệ quay hình trực tiếp ngay trên sân khấu. Âm nhạc cũng là yếu tố quan trọng với các ca khúc nước ngoài nổi tiếng được cấp phép như Lascia Ch'io Pianga, Black for the occasion, Stranger, Two men in love, To be, Whitewash.

Vở diễn quy tụ các nghệ sĩ Trần Tuấn Kiệt, Trần Đại Chính, Quan Phúc Toàn, Charlotte Thiên Tường, Tống Liên… Đặc biệt, diễn xuất của NSND Mỹ Uyên và ca sĩ Hồ Hoàng Ngọc trong vai hai người mẹ đã tạo được sức nặng cảm xúc cho tác phẩm. Ảo quan sẽ tiếp tục công diễn trong 2 tuần tới và tham dự Liên hoan quốc tế sân khấu thử nghiệm lần VI vào giữa tháng 11.2025.


