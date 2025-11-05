Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa Xem - Nghe

‘Đôi giày mòn gót’ - hành trình kể chuyện bằng những bước chân

Cẩm Nhi
Cẩm Nhi
05/11/2025 14:15 GMT+7

Có những quyển sách ra đời từ ý tưởng, và cũng có những quyển được viết nên từ nhịp thở của cuộc đời - nơi tác giả gom góp từng kỷ niệm, từng giọt mồ hôi và nụ cười để chắt chiu thành trang viết.

Đôi giày mòn gót của tác giả Thi Quốc Duy là một quyển sách như thế: chân thật, mộc mạc và đầy ắp hơi thở của những chuyến đi. 

Gần 300 trang sách được chia thành 3 phần, như một cuốn nhật ký hành trình xen lẫn hồi ức nghề nghiệp. Ở đó, người đọc bắt gặp đủ sắc thái của đời hướng dẫn viên, từ ánh hào quang đến góc khuất, từ tiếng cười rộn rã đến cả những giọt nước mắt giấu kín sau mỗi chuyến đi... 

Giọng văn dung dị, đôi khi như lời tâm sự, khiến người đọc nhiều lần dừng lại để suy ngẫm về lòng kiên trì và niềm say mê trong từng bước chân rong ruổi của tác giả - từng là sinh viên ngành ngân hàng nhưng đã rẽ ngang với nghề hướng dẫn viên du lịch.

‘Đôi giày mòn gót’ - hành trình kể chuyện bằng những bước chân- Ảnh 1.

Bìa sách Đôi giày mòn gót (NXB Thế Giới)

ẢNH: NXB

Đôi giày mòn gót không chỉ kể chuyện nghề, mà còn mở ra những khung trời rộng lớn. Từ mùa thu vàng trên ruộng bậc thang Tú Lệ (Việt Nam), ánh hoàng hôn đổ dài trên Đấu trường Colosseum (Ý) đến nhịp vó ngựa nơi cố đô Bagan (Myanmar)… Mỗi vùng đất hiện lên qua lăng kính của người kể chuyện vừa gần gũi, vừa tràn đầy rung động. Những câu chuyện được viết không để phô trương trải nghiệm, mà để nhắc nhớ về tình người, về những khoảnh khắc nhỏ bé nhưng thắp sáng hành trình dài.

Duy không tô hồng nghề mình, cũng chẳng than vãn. Anh kể bằng giọng của người từng trải, người đã đi qua những cú "rơi tự do" giữa không trung và cả những cạm bẫy ngọt ngào của nghề. Ở mỗi trang viết, ta bắt gặp tinh thần sống tích cực, rằng dù đôi giày có mòn thì trái tim vẫn còn ấm và tình yêu nghề vẫn vẹn nguyên.

Với các bạn trẻ đang ấp ủ giấc mơ theo nghề du lịch, Đôi giày mòn gót có thể xem như một cẩm nang hướng nghiệp sinh động, giúp hiểu hơn về niềm vui, thử thách và giá trị của nghề.

Còn đối với những ai đang đứng trước ngã rẽ cuộc đời, cuốn sách này như một lời nhắc rằng đừng sợ hãi, hãy cứ bước theo hướng mà bạn thấy trái tim ấm áp và có ước mơ cháy bỏng, hãy cứ đi bằng tất cả sự tử tế và đam mê của mình, thành công sẽ gõ cửa.

Khám phá thêm chủ đề

