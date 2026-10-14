Áo xanh, nhành hoa trắng và lòng biết ơn

Trong sắc áo xanh tình nguyện, thanh niên thành phố mang tên Bác cùng các lực lượng chức năng phối hợp thực hiện các nghi thức tiễn đưa, hỗ trợ di chuyển hài cốt liệt sĩ từ Công viên văn hóa Lê Thị Riêng về Nghĩa trang liệt sĩ thành phố. Từng bước chân được thực hiện trong sự nghiêm túc, cẩn trọng và thành kính. Mỗi hành động, dù nhỏ bé, đều gửi gắm tấm lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã dành trọn tuổi xuân, máu xương và cuộc đời mình cho sự bình yên của đất nước hôm nay.

Anh Nguyễn Minh Triết, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tham gia Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Trên hành trình tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ, những đóa cúc trắng được đoàn viên, thanh thiếu nhi TP.HCM thành kính nâng niu trên tay. Không cần những lời nói lớn lao, sắc hoa trắng tinh khôi đã thay lời tri ân, thay những sự biết ơn gửi đến các thế hệ cha anh.

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM tham gia hỗ trợ Lễ truy điệu và an táng 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên văn hóa Lê Thị Riêng ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Một nhành hoa trắng - một tấm lòng tri ân. Mỗi đóa hoa là một nén tâm hương, là lời tưởng nhớ lặng thầm của thế hệ trẻ dành cho những người đã ngã xuống để non sông được liền một dải, để nhân dân được sống trong hòa bình, để hôm nay chúng ta có thể tự hào tiếp bước dưới bầu trời độc lập.

ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Đoàn viên, thanh niên TP.HCM đứng hai bên đường để tiễn đưa các liệt sĩ về nơi an nghỉ ẢNH: TỔNG HỢP TỪ FACEBOOK THÀNH ĐOÀN TP.HCM

Đằng sau lễ truy điệu trang nghiêm ấy là hành trình bền bỉ của những người đang ngày đêm thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Được góp sức trong một nhiệm vụ đặc biệt và thiêng liêng này là niềm vinh dự, tự hào của tuổi trẻ TP.HCM. Bởi lòng biết ơn không chỉ nằm trong những lời tưởng niệm, mà còn được thể hiện bằng hành động cụ thể, bằng sự tận tâm trong từng nhiệm vụ và ý thức gìn giữ những giá trị lịch sử của dân tộc.

Sự hy sinh của các anh nhắc nhở thế hệ trẻ hôm nay về giá trị của hòa bình, trách nhiệm với quê hương và bổn phận gìn giữ những thành quả mà bao thế hệ đã đánh đổi bằng cả cuộc đời.

Áo xanh hôm nay nghiêng mình trước những người đi trước. Nhành hoa trắng hôm nay thay lời tri ân của thế hệ trẻ. Và lòng biết ơn sẽ còn được tiếp nối bằng những hành động thiết thực, để sự hy sinh của các anh mãi được khắc ghi trong trái tim các thế hệ hôm nay và mai sau.