Áo xem xét tích cực việc thúc đẩy EC gỡ thẻ vàng IUU cho Việt Nam

Sáng 17.4, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã có cuộc hội đàm với Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg nhân dịp ông Schallenberg thăm chính thức Việt Nam từ ngày 16 - 18.4.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với Áo; coi chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg là dấu mốc quan trọng trong việc thúc đẩy quan hệ song phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả.

Bộ trưởng Ngoại giao Áo Alexander Schallenberg khẳng định Áo mong muốn tăng cường quan hệ với Việt Nam, đối tác quan trọng hàng đầu của Áo tại Đông Nam Á.

Hai bên nhất trí còn nhiều dư địa để tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương; đồng thời, thống nhất các biện pháp nhằm đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực tiềm năng trong thời gian tới.

Về chính trị - ngoại giao, hai bên nhất trí thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp, đẩy mạnh hợp tác giữa hai bộ ngoại giao; hai nước phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương, tổ chức quốc tế như Liên Hiệp Quốc, Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM) và khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đánh giá cao việc Áo luôn là một trong 10 đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu từ nhiều năm qua. Dù chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, kim ngạch thương mại hai chiều năm 2022 đạt 2,79 tỉ USD.

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn bày tỏ mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ, tận dụng đầy đủ, hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); khuyến khích các doanh nghiệp Áo tăng cường đầu tư ở Việt Nam, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Áo có thế mạnh như kết cấu hạ tầng, năng lượng tái tạo, công nghệ mới, sản xuất chip bán dẫn…

Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cũng đề nghị Áo sớm hoàn tất thủ tục phê chuẩn EVIPA, thúc đẩy EC sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với hàng thủy sản Việt Nam.

Bộ trưởng Alexander Schallenberg đánh giá Việt Nam là nền kinh tế phát triển năng động ở Đông Nam Á; bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ xanh, giao thông, y tế, cơ sở hạ tầng…; ghi nhận và xem xét tích cực đề nghị của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn về việc Quốc hội Áo sớm phê chuẩn EVIPA và ủng hộ EU sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU.

Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cảm ơn Chính phủ Áo đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam hòa nhập và sinh sống ổn định tại Áo.

Bộ trưởng Alexander Schallenberg khẳng định cộng đồng người Việt là một trong những cộng đồng người nước ngoài được trân trọng về sự cần cù, chăm chỉ, đóng góp cho kinh tế - xã hội sở tại, đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục hỗ trợ cộng đồng người Việt phát huy vai trò cầu nối phát triển quan hệ hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Áo hiệu quả nhất.

Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, chia sẻ tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không tại Biển Đông cũng như giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS) năm 1982.