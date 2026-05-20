Áp dụng bản đồ số, học sinh vẫn lo không được học gần nhà

Phụ huynh lo lắng

Anh T.H.T, một phụ huynh hiện sống tại phố Tân Mai (Hà Nội), cho biết trường học cách nhà chỉ chừng 100 m nhưng năm nay, việc phân tuyến tuyển sinh mới khiến con anh phải đi học xa từ 2 - 3 km.

Danh sách phân tuyến tuyển sinh vào lớp 6 ở P.Hoàng Mai ẢNH: C.M.H

Cụ thể, gia đình anh đã sống tại ngõ 120 phố Tân Mai (Hà Nội) gần 30 năm nay. Hiện đại gia đình có khoảng 10 con và cháu đi học ở các trường mầm non, tiểu học Tân Mai, THCS Tân Mai chỉ cách nhà chừng 100 m. Khoảng cách từ nhà đến trường gần nên hằng ngày các con đi bộ đi học và về nhà, không cần người lớn đưa đón.

Năm học 2026 - 2027, riêng gia đình anh T. có 2 con vào lớp 1 và lớp 6. Nhưng theo phân tuyến tuyển sinh mới, con học lớp 1 sẽ phải học Trường tiểu học Tam Trinh. Con học lớp 6 học Trường THCS Thịnh Liệt. Cả hai trường này đều cách nhà hơn 2 - 3 km theo 2 hướng khác nhau trong khi trường tiểu học, THCS ngay cạnh nhà là Trường tiểu học Tân Mai và THCS Tân Mai lại không được học.

Tương tự, bà P.T.L ở ngõ 147 Tân Mai cho hay cháu bà chuẩn bị vào lớp 1 nhưng có thể không được học tại Trường tiểu học Tân Mai cách nhà chỉ 500 m mà phải sang Trường tiểu học Tam Trinh, cách khoảng 3,5 km.

Điều này đồng nghĩa với việc các gia đình phải cắt cử người đưa đón con thay vì các cháu tự đi bộ "vài bước chân" như trước kia. Việc đi lại của các cháu cũng vất vả hơn và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Theo các phụ huynh, họ không quan tâm nhiều đến việc thay đổi phân tuyến tuyển sinh thế nào, họ chỉ muốn con cháu được học gần nhà. Nếu không có trường gần nhà đã đành, còn nếu trường ngay cạnh nhà mà không được học vì không đúng phường, phải học trường "đúng tuyến" nhưng cách xa nhà thì rất bất hợp lý.

Phụ huynh ở P.Tân Mai lo lắng khi trường học ngay gần nhà mà con họ phải đi học xa ẢNH: PHCC

Trao đổi với PV Thanh Niên, anh T.H.T cho biết, hiện gia đình anh và các hộ trên cùng dãy phố đã được hứa sẽ xem xét và có giải pháp giải quyết nguyện vọng học trường gần nhà. Tuy nhiên, phụ huynh cho biết, vẫn phải tiếp tục chờ đợi đến ngày tuyển sinh chính thức mới "ngã ngũ" được.

Sở GD-ĐT "sẽ hướng dẫn"

Được biết, việc điều chỉnh phân tuyến tuyển sinh xuất phát từ quá trình sắp xếp lại đơn vị hành chính trên địa bàn.

Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sáp nhập phường, phố Tân Mai phân chia theo dãy số, trong đó hộ dân ở dãy số lẻ thuộc P.Tương Mai còn dãy số chẵn thuộc P. Hoàng Mai. Vì thế, dù nhà dân và trường học chỉ cách nhau 100 m nhưng đã thuộc 2 phường khác nhau. Nhà các phụ huynh nói trên thuộc dãy số chẵn nên thuộc tuyến tuyển sinh ở P.Hoàng Mai nên theo phân tuyến tuyển sinh thì phải học ở 2 trường thuộc phường này.

Sau phản ánh của người dân, UBND P.Hoàng Mai đã có báo cáo gửi Sở GD-ĐT Hà Nội. Theo đó, việc phân tuyến tuyển sinh năm học tới được thực hiện theo phương thức "xét tuyển theo nơi cư trú" của học sinh trên địa bàn phường, có ứng dụng trí tuệ nhân tạo và bản đồ số GIS nhằm xác định chính xác khoảng cách từ nơi ở của học sinh đến trường.

Cụ thể, ưu tiên 1 là học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại địa bàn có khoảng cách đến trường gần nhất. Ưu tiên 2 là học sinh trong độ tuổi tuyển sinh cư trú tại các khu vực giáp ranh có khoảng cách đến trường ở địa bàn khác ngắn hơn khoảng cách tới trường gần nhất trên địa bàn cư trú.

Đối với nguyện vọng của phụ huynh khu vực tổ dân phố từ số 2 đến số 21 Tân Mai muốn đăng ký cho con học tại Trường tiểu học Tân Mai, UBND P.Hoàng Mai cho rằng đây là nguyện vọng chính đáng và cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các phường liên quan để xem xét, hỗ trợ trên cơ sở quy định cũng như điều kiện thực tế.

Tại một hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình, Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD-ĐT Hà Nội), cho biết việc ứng dụng GIS để phân tuyến tuyển sinh sẽ đảm bảo khoảng cách trường học gần nhà nhất cho học sinh.

Trên hệ thống tuyển sinh chung của thành phố sẽ "tư vấn" cho phụ huynh 2 phương án lựa chọn, gồm: trường gần nhất trên địa bàn cư trú và trường thuộc khu vực giáp ranh nhưng gần hơn trường trên địa bàn cư trú (nếu có); lựa chọn của phụ huynh và học sinh sẽ được xét độc lập theo khoảng cách và chỉ tiêu tuyển sinh, không phụ thuộc thứ tự đăng ký.

Vì vậy, nếu trường gần hơn còn chỉ tiêu thì học sinh chắc chắn sẽ được vào học. Trong trường hợp xảy ra quá tải tuyển sinh, các địa phương sẽ báo cáo thành phố để thống nhất phương án xử lý.

Liên quan đến việc này, một cán bộ của Sở GD-ĐT Hà Nội cho hay, sở sẽ ban hành hướng dẫn để các phường, xã triển khai thống nhất trên toàn thành phố. Hệ thống tuyển sinh của sở đang được làm sạch dữ liệu thông qua việc phụ huynh kê khai chính xác tọa độ nơi cư trú thực tế. Khi dữ liệu được hoàn thiện, hệ thống sẽ xác định chính xác khoảng cách từ nơi ở của học sinh tới trường.

Dự kiến từ ngày 8 - 10.6, phụ huynh và học sinh có thể đăng ký thử nghiệm để làm quen với hệ thống tuyển sinh đầu cấp. Trong thời gian này, các cơ quan quản lý giáo dục cũng sẽ tiếp tục đánh giá tổng thể để có những điều chỉnh phù hợp.

"Điều quan trọng nhất hiện nay là phụ huynh cần khai báo chính xác nơi cư trú thực tế. Chỉ khi dữ liệu dân cư được xác thực đầy đủ, hệ thống mới có thể đưa ra phương án phân trường tối ưu", đại diện Sở GD-ĐT chia sẻ.

Như vậy, muốn thực hiện đúng chủ trương học sinh được học trường gần nhà nhất thì bản đồ số không thể chỉ áp dụng theo từng phường, xã mà phải áp dụng phải trên toàn thành phố và do thành phố điều tiết chỉ tiêu.

Nếu bản đồ số xác định theo từng phường thì cũng không khác biệt so với cách phân tuyến tuyển sinh theo địa bàn trước đây.