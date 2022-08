Áp lực bủa vây Ukraine giữa chiến sự bế tắc

Hãng Ukrinform ngày 28.8 dẫn thông tin từ Bộ Tư lệnh chiến dịch miền nam Ukraine cho hay lực lượng nước này đã tiêu diệt 35 binh sĩ, phá hủy 2 kho đạn, 1 điểm tiếp tế, 2 khẩu pháo, 9 xe bọc thép và xe quân sự của Nga tại Kherson và Mykolaiv. Pháo binh Ukraine còn vô hiệu hóa cầu Daryivskiy bắc qua sông Inhulets ở Kherson nhằm chặn đường tiếp tế của Nga. Phía Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Những diễn biến trên cho thấy lực lượng Ukraine có thể đang chuẩn bị đẩy mạnh chiến dịch nhằm giành lại những khu vực do Nga kiểm soát ở miền nam. Giới phân tích cho rằng kế hoạch này của Ukraine đầy khó khăn nhưng có khả năng phá vỡ thế bế tắc chiến sự, trước nguy cơ rất cao xung đột kéo dài.

Buộc phải mạo hiểm ?

Trong nhiều tháng qua, các binh sĩ Nga và Ukraine xung đột ác liệt dọc các chiến tuyến trải dài hơn 2.400 km, dẫn đến nhiều thương vong và giao tranh đến đuối sức, nhưng mỗi bên cũng chỉ giành được một số khu vực không đáng kể. Theo tờ The New York Times, chưa rõ Ukraine sẽ phản công để phá vỡ thế bế tắc kéo dài này vào lúc nào và tại đâu, nhưng đây có thể là quyết định then chốt của chính quyền Kyiv trong thời gian tới. Giới quan sát cho rằng Ukraine buộc phải tránh chiến sự kéo dài, nên có thể tiến hành kế hoạch mạo hiểm ngay trong mùa thu, trước khi mùa mưa khiến miền quê nước này đầy bùn lầy, hoặc viện trợ từ châu Âu bị ảnh hưởng do các nước này thiếu năng lượng và giá leo thang.

Theo The Wall Street Journal dẫn lời chuyên gia Michael Kofman tại tổ chức nghiên cứu quốc phòng CNA (Mỹ), chiến sự đang trong giai đoạn chuyển giao, sau khi lực lượng Nga mất nhiều đà và giao tranh dường như khá bế tắc. Tuy nhiên, một đợt phản công lớn của Ukraine sẽ là động thái mạo hiểm. “Thất bại sẽ có thể ảnh hưởng sự hỗ trợ từ bên ngoài. Tuy nhiên, Kyiv dường như xem đây là một cơ hội để tránh chiến sự kéo dài giúp lực lượng Nga có thời gian củng cố các cứ điểm”, ông phân tích.

Ở góc độ Ukraine, chiến sự bế tắc không thể kéo dài vô thời hạn vì nếu Nga tiếp tục kiểm soát phần lớn bờ biển phía nam sẽ ảnh hưởng hơn nữa đến nền kinh tế. Thời gian cũng sẽ giúp Nga củng cố tại những vùng đang kiểm soát, bao gồm cả khả năng có các cuộc trưng cầu dân ý. Tờ Ukrainska Pravda dẫn lời cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Andriy Zagorodnyuk cho rằng quân đội nước này nên chuẩn bị tiến lên thay vì phòng thủ, do tình trạng kinh tế khó khăn, nguy cơ bị tấn công bằng tên lửa, không kích và sự mệt mỏi của người dân vì những chật vật trong thời gian này đang là những bất lợi.





Nguy cơ chiến sự kéo dài

Trong khi đó, chính quyền Nga đang đối diện một số áp lực chính trị nhằm đạt đột phá trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhất là sau những thiệt hại tại bán đảo Crimea. Tuy nhiên, giới quan sát cho rằng có nhiều dấu hiệu cho thấy Tổng thống Vladimir Putin sẽ phớt lờ những lời kêu gọi này và theo chiến lược gây tiêu hao lực lượng Ukraine. “Những dự báo cho rằng chiến sự sẽ kết thúc trước Giáng sinh hoặc trước mùa xuân tới là sai lệch. Tôi cho rằng chiến sự sẽ kéo dài”, chuyên gia Ruslan Pukhov tại Trung tâm Phân tích chiến lược và công nghệ (Nga) nhận định.

Nga trợ cấp người tị nạn từ Donbass Hãng TASS ngày 28.8 đưa tin Tổng thống Nga Putin đã ký sắc lệnh cho người tị nạn Ukraine được ở Nga vô thời hạn và nhận trợ cấp hằng tháng. Theo đó, người dân Ukraine từ 2 vùng ly khai ở Donbass sẽ được phép ở lại Nga vô thời hạn, và sẽ phải làm các thủ tục như lấy dấu vân tay, kiểm tra sức khỏe để xác định không sử dụng ma túy, không mắc bệnh truyền nhiễm hay HIV. Những người này sẽ được làm việc tại Nga mà không cần xin giấy phép lao động trước. Ngoài ra, Tổng thống Putin còn ký sắc lệnh trợ cấp hằng tháng cho người tị nạn Ukraine tại Nga. Một số nhóm đối tượng như người khuyết tật và người trên 80 tuổi sẽ nhận 10.000 rúp (3,8 triệu đồng) mỗi tháng. Phụ nữ mang thai được nhận số tiền tương đương nhưng chỉ một lần.

Giới chức Mỹ thì nhấn mạnh rằng Tổng thống Joe Biden cam kết giúp Ukraine chiến thắng, dù chiến sự rơi vào thế tiêu hao kéo dài. Theo Thứ trưởng Quốc phòng Mỹ Colin Kahl, việc Tổng thống Putin cho rằng có thể thắng trò chơi lâu dài là một tính toán sai lầm của Nga. Về phía Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đang đối diện nhiều áp lực khi cân nhắc chiến dịch lớn ở miền nam. Nhiều nhà phân tích cho rằng có sự khác biệt đáng kể khi giới lãnh đạo dân sự Ukraine muốn có thắng lợi lớn, trong khi giới lãnh đạo quân sự muốn đảm bảo có đủ binh sĩ và sức chiến đấu trước khi tiến hành phản công quy mô lớn. Tuy nhiên, Tổng thống Zelensky vẫn nhận được sự ủng hộ trong nước về việc tiếp tục chiến đấu, dù chiến sự có thể kéo dài. Một khảo sát mới đây của Trung tâm Razumkov (Ukraine) cho thấy hầu hết người được hỏi tin vào chiến thắng quân sự của nước này.