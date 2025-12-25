Áp lực chụp ảnh người nổi tiếng

Những thử thách trong nghề

Kiếng Cận đam mê nhiếp ảnh từ lúc 7 - 8 tuổi. Trước khi bén duyên với công việc này, anh từng là một giảng viên đại học. Khi mẹ mất, việc giảng dạy cũng có nhiều biến động, anh quyết định thử thách bản thân với bộ môn mình từng yêu thích bằng việc xin vào nhóm của nhiếp ảnh gia Phạm Hoài Nam. Từng bị sao hạng A hoài nghi về năng lực, sau thời gian nỗ lực, Kiếng Cận dần chứng minh bản thân trong nghề, có thêm những người cộng sự đồng hành trong nhiều chương trình lớn như Tuần lễ thời trang quốc tế VN, Miss Cosmo… hay show diễn của các nhà thiết kế như Linh San, Adrian Anh Tuấn, Nguyễn Minh Công…

Nhiếp ảnh gia Kiếng Cận chụp ảnh cho người mẫu Tú Anh Ảnh: NVCC

Kiếng Cận tiết lộ công việc chụp ảnh người nổi tiếng đặt ra cho anh và các cộng sự nhiều thử thách, từ việc tiếp cận để sáng tạo đến nắm bắt những khoảnh khắc đẹp, hay việc đảm bảo yêu cầu về mặt thời gian… Đặc biệt, khi môi trường ngày càng có sức cạnh tranh, tính chuyên nghiệp cũng được nâng cao. "Chúng ta có thể học được về chuyên môn, kiến thức nhiếp ảnh nhưng ít trường lớp nào dạy cách làm việc với đối tác, đặc biệt là với những người nổi tiếng. Lúc mới vào nghề, khi làm việc với những nghệ sĩ nổi tiếng, cách tôi tiếp cận để sáng tạo nó hoàn toàn chưa đúng, khiến mình dễ "gãy" đi cảm xúc ban đầu dành cho nhân vật", anh kể lại.

Cộng tác với nhiều chương trình, sự kiện lớn cũng đồng nghĩa với khối lượng công việc, khối lượng hình ảnh mà Kiếng Cận và đồng nghiệp xử lý càng nhiều. Những lần chụp ảnh dưới thời tiết -8 độ C hay sáng tạo dưới trời mưa cũng trở thành kỷ niệm khó quên đối với anh. Nhiếp ảnh gia kể khi cộng tác với Tuần lễ thời trang quốc tế VN, để đảm bảo về chất lượng hình ảnh và yêu cầu về mặt thời gian, anh và các cộng sự phải làm việc xuyên đêm trong nhiều ngày liên tiếp.

Theo nhiếp ảnh gia Anh Tuấn (Mr.AT), chụp ảnh cho người nổi tiếng khác với chụp ảnh thương mại thông thường vì yêu cầu về sản phẩm khắt khe hơn, không chỉ đẹp mà còn thể hiện tinh thần cá nhân mà nghệ sĩ đang xây dựng. Chưa kể, lịch trình của người nổi tiếng thường dày đặc nên các buổi chụp phải diễn ra nhanh, hiệu quả, đòi hỏi nhiếp ảnh gia phải phối hợp và giao tiếp nhịp nhàng với ê kíp gồm stylist, chuyên gia trang điểm… "Một bộ ảnh có thể xuất hiện trên mặt báo, trên mạng xã hội và tiếp cận hàng triệu người. Vì vậy mức độ "chịu trách nhiệm" cũng lớn hơn, áp lực cũng nhiều hơn", Mr.AT chia sẻ.

Mr.AT kể gần đây, anh tham gia chụp ảnh profile cho dàn thí sinh Miss Cosmo. Ê kíp bắt đầu công việc từ 7 giờ sáng, kéo dài đến 3 giờ sáng hôm sau. Vì một số thí sinh bay sang VN trễ hơn dự kiến nên anh và các cộng sự phải vừa chờ vừa làm, khiến sức lực như bị bào mòn. "Nhưng khi từng thí sinh bước vào set với tinh thần háo hức và kỳ vọng lớn, tôi và cả ê kíp lại phải tự gồng mình, dựng lại năng lượng, giữ nụ cười, sự chuyên nghiệp. Đó là một buổi chụp rất dài, rất căng nhưng cũng rất đáng giá. Vì khi nhìn vào những bức ảnh cuối cùng, tôi thấy rõ nỗ lực của cả ê kíp đã được đền đáp. Khoảnh khắc đó nhắc tôi rằng: đôi khi điều tạo nên một nhiếp ảnh gia không chỉ là kỹ thuật, mà là khả năng đứng vững và cống hiến hết mình ngay cả khi sức lực gần như cạn kiệt", Mr.AT kể.

Trong khi đó, Jinoo Khánh từng cộng tác với nhiều ngôi sao như Lý Nhã Kỳ, Hồ Ngọc Hà, Hương Giang… cho rằng việc khai thác vẻ đẹp riêng của từng nghệ sĩ không phải là điều đơn giản. "Một bức ảnh đẹp là sự cộng hưởng từ nhiều yếu tố như ánh sáng, màu sắc, bối cảnh, cảm nhận về nhân vật… Điều đó đòi hỏi sự tính toán, quan sát kỹ lưỡng của người chụp", Jinoo Khánh chia sẻ.

Bản sắc riêng và thương hiệu cá nhân

Theo Kiếng Cận, để có thể gắn bó với công việc này, nếu chỉ đam mê thôi là chưa đủ. Anh lý giải: "Với nhiếp ảnh, việc gắn giá trị nghệ thuật vào trong câu chuyện thương mại là một thử thách. Khó khăn nhất là phải tìm bản sắc riêng trong hành trình thương mại hóa công việc". Bên cạnh đó, Kiếng Cận cũng đặt vấn đề về việc tạo dấu ấn thông qua phong cách làm việc chuyên nghiệp, trọng lời hứa để có được niềm tin của khách hàng, từ đó mở ra những cơ hội mới.

Nhiếp ảnh gia Mr.AT chụp ảnh cùng Hoa hậu Xuân Hạnh và Á hậu Hoàng Nhung Ảnh: NVCC

Nhiếp ảnh gia Mr.AT cho biết thu nhập của những bạn trẻ mới vào nghề, nguồn thu khá thấp, chủ yếu trải nghiệm công việc để học hỏi, rèn luyện. Khi có tên tuổi và khách hàng ổn định, thu nhập sẽ ổn hơn. Bên cạnh đó, anh cho rằng các bạn trẻ cần không ngừng học hỏi công nghệ mới và chú trọng vào trải nghiệm khách hàng thông qua cách làm việc nhanh gọn, đáng tin và hỗ trợ nghệ sĩ tối đa. "Hãy tạo thương hiệu cá nhân để khi người ta nhìn vào một bức ảnh, họ biết ngay đó là của bạn. Đồng thời, hãy giữ cái tâm với nghề, đặt chất lượng lên hàng đầu. Nghệ sĩ rất tinh ý, họ sẽ chọn những người làm việc có tâm", anh nói.