Áp lực thi cử muốn 'nổ tung' cả đầu óc, làm gì để vượt qua?

Cũng từng trải qua giai đoạn vô cùng căng thẳng này, thủ khoa của các năm hiểu rõ những gì thí sinh đang gặp phải. Chính vì thế, trong video "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" hôm nay (20.4), các thủ khoa sẽ chia sẻ kinh nghiệm của bản thân để giúp thí sinh có thêm bí quyết vượt qua giai đoạn nhiều khó khăn và thử thách này.



Làm thế nào để lấy lại động lực trong quá trình ôn thi? | Thủ khoa tiếp sức Gen Z mùa thi

Đinh Trung Quốc Anh, thủ khoa Trường ĐH Quốc tế (ĐH Quốc gia TP.HCM), cho biết ôn thi là một quá trình rất dài, không thể tránh khỏi những lúc thí sinh cảm thấy chán nản, mệt mỏi, cũng như áp lực. Do đó trong video này, Quốc Anh chia sẻ những cách mà anh cảm thấy cần thiết và đã áp dụng để vượt qua, lấy lại tinh thần tiếp tục ôn thi.



Thủ khoa Đinh Trung Quốc Anh NVCC

Anh chàng thủ khoa nói: "Mỗi khi thấy thiếu động lực, mình sẽ tìm những bạn bè cũ, những người mà bản thân luôn cảm thấy thoải mái lúc ở bên cạnh. Mình có thể tâm sự cùng các bạn để lòng nhẹ nhàng hơn. Hoặc có thể tâm sự với các bạn cùng lớp cũng đang trong quá trình ôn tập giống mình, san sẻ với nhau cho vơi bớt cảm giác áp lực. Ngoài ra, cũng có thể chia sẻ với bố mẹ, người thân, những người luôn mang lại lời khuyên hữu ích, tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho mình".

Đó là một trong những cách đã giúp Quốc Anh bớt đi những căng thẳng, stress và cũng tạo động lực tốt hơn để anh ôn thi hiệu quả.

Thí sinh hãy cùng theo dõi các video "Thủ khoa tiếp sức gen Z" trên các nền tảng: Facebook, YouTube, TikTok của Báo Thanh Niên và tại thanhnien.vn. Mỗi ngày 2 lượt phát sóng (sáng: 9 giờ; chiều: 14 giờ).

Quốc Anh cũng khuyên: "Các bạn nên thường xuyên nhắc nhở bản thân về mục đích, những nguyện vọng, ước mơ sau này của mình. Có thể ghi lại những ước mơ, nguyện vọng đó trong cuốn sổ hoặc quay clip, mỗi lần các bạn cảm thấy áp lực, muốn bỏ cuộc thì hãy lấy ra đọc, xem lại. Điều này giúp các bạn có thêm động lực, quyết tâm để đạt được ước mơ của mình".

Ngoài ra, việc tìm hiểu lý do vì sao mất động lực theo anh chàng thủ khoa cũng rất quan trọng. "Có thể là do chưa sử dụng cách ôn tập đúng cách, môi trường xung quanh tạo cho bạn những điều không tích cực… thì các bạn cũng nên tìm hiểu rõ lý do để có phương hướng giải quyết", Quốc Anh nói và nhắn gửi: "Mọi người cũng đừng lo lắng quá. Mình nghĩ khi đã cố gắng hết sức cho kỳ thi thì dù kết quả như thế nào chúng ta cũng không có gì phải hối tiếc".

Máy tính Flexio từ Thiên Long đồng hành cùng chương trình "Thủ khoa tiếp sức gen Z mùa thi" của Báo Thanh Niên. Dòng sản phẩm máy tính khoa học Flexio gồm Fx590VN, Fx680VN, Fx680VN Plus, Fx799VN, Fx509VN đạt chuẩn mang vào phòng thi theo Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông hiện hành. Máy tính Flexio với tính năng đột phá và tốc độ tính toán ưu việt chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực cùng các sĩ tử trong quá trình ôn luyện chinh phục các kỳ thi quan trọng.

Đơn vị đồng hành: