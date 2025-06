Áp thấp nhiệt đới ảnh hưởng ra sao đến thời tiết kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025?

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều 24.6, vùng áp thấp trên Biển Đông đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Đáng lưu ý, áp thấp nhiệt đới này sẽ ảnh hưởng đến thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

Áp thấp nhiệt đới tác động sẽ gây mưa tại Tây nguyên, Nam bộ trong những ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 ẢNH: TRUNG TÂM DỰ BÁO KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN QUỐC GIA

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Hưởng, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết áp thấp nhiệt đới này không có khả năng mạnh lên thành bão. Tuy nhiên, hoàn lưu của áp thấp nhiệt đới tác động sẽ làm cho gió mùa tây nam hoạt động mạnh lên và gây ra mưa giông diện rộng.

Dự báo thời tiết trong những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT (từ ngày 25 - 28.6), các tỉnh Tây nguyên và Nam bộ có mưa giông diện rộng. Đặc biệt, khu vực Nam bộ sẽ có mưa vừa, mưa to vào chiều và tối.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết những ngày thi tốt nghiệp THPT 2025 ở Trung bộ (các tỉnh từ Thanh Hóa đến Bình Thuận) ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Nhiệt độ phổ biến từ 32 - 35 độ C, có nơi trên 35 độ C. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.

Tại miền Bắc, từ ngày 25 - 27.6, thời tiết ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng gián đoạn. Chiều tối và đêm có mưa rào và giông ở nhiều nơi, rải rác mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa giông tập trung nhiều ở vùng núi và trung du. Nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 32 - 34 độ C, thấp nhất phổ biến 23 - 24 độ C.

Ngày 28.6, các tỉnh miền Bắc ban ngày có nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông rải rác, riêng vùng núi và trung du có mưa rào và rải rác có giông, có nơi mưa to. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 33 - 34 độ C, thấp nhất 26 - 29 độ C.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 diễn ra trong 4 ngày, từ 25 - 28.6, nhìn chung thời tiết trên phạm vi cả nước phổ biến ngày có nắng, có nơi nắng gián đoạn. Nhưng về chiều tối và đêm có khả năng xuất hiện mưa rào và giông rải rác đến nhiều nơi, có nơi mưa to. Trong cơn giông, thí sinh và phụ huynh cần đặc biệt đề phòng các hiện tượng thời tiết cực đoan như lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh.