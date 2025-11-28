Áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông rất 'độc lạ', chưa từng có trong lịch sử

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, hiện nay vùng biển phía đông của Malaysia có một áp thấp nhiệt đới đang hoạt động.

Bản đồ đường đi của áp thấp nhiệt đới sắp vào Biển Đông ẢNH: NCHMF

Lúc 13 giờ hôm nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 4,1 độ vĩ bắc và 104,3 độ kinh đông. Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng đông bắc, có khả năng di chuyển vào khu vực phía tây nam khu vực nam Biển Đông, gây gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 ở vùng biển này.

Trong khi đó, bão số 15 (bão Koto) vẫn đang hoạt động trên Biển Đông. Lúc 16 giờ hôm nay, vị trí tâm bão ở vào khoảng 12,4 độ vĩ bắc; 112,6 độ kinh đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 195 km về phía tây bắc. Bão mạnh cấp 10 (89 - 102 km/giờ), giật cấp 13, di chuyển theo hướng tây nam, tốc độ 5 km/giờ.

Trong những ngày tới, bão số 15 và áp thấp nhiệt đới cùng hoạt động trên Biển Đông sẽ gây ra thời tiết nguy hiểm trên nhiều vùng biển, không loại trừ khả năng ảnh hưởng đến đất liền nước ta.

Áp thấp nhiệt đới hiếm gặp

Cơ quan khí tượng thông tin, cơn áp thấp nhiệt đới sắp đi vào Biển Đông là hình thành từ tàn dư của bão Senyar, di chuyển từ khu vực Ấn Độ Dương, đi xuyên qua khu vực Malaysia sang tây bắc Thái Bình Dương.

Trước khi đi vào Thái Bình Dương, Senyar là một cơn bão hiếm, hình thành ngay trong eo biển Malacca từ một vùng thấp vào ngày 22.11.2025 và mạnh lên thành bão, đổ bộ bắc Sumatra (Indonesia) đêm 26.11.

Sau khi đổ bộ, bão Senyar suy yếu và tiếp tục quét dọc bờ biển Sumatra, rồi đổ bộ lần hai vào bán đảo Malaysia.

"Dù không phải bão rất mạnh về gió song Senyar gây mưa cực lớn, dẫn tới lũ lụt và sạt lở nghiêm trọng tại Thái Lan, Malaysia và Indonesia, khiến hơn 300 người thiệt mạng. Đây là cơn bão thứ hai hình thành tại eo biển Malacca (sau bão Vamei năm 2001)", cơ quan khí tượng thông tin và cho hay, trong quá khứ đã từng có áp thấp nhiệt đới hoặc bão đi từ phía tây Thái Bình Dương sang Ấn Độ Dương, nhưng từ Ấn Độ Dương sang Thái Bình Dương thì chưa từng ghi nhận trong lịch sử khí tượng.

Biển Đông thời tiết rất xấu do bão số 15 và gió mùa đông bắc

Hiện nay, ở khu vực bắc Biển Đông (bao gồm cả đặc khu Hoàng Sa), đã có gió đông bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Bạch Long Vĩ và trạm Lý Sơn đã có gió đông bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Trạm Huyền Trân đã có gió đông bắc mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9.

Dự báo, từ đêm 28 - 29.11, khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió đông bắc cấp 6 - 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 4 - 6 m.

Phía tây của giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây bắc đặc khu Trường Sa) gió mạnh cấp 7 - 9; vùng gần tâm bão đi qua cấp 10, giật cấp 12 - 13. Biển động rất mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 m; vùng gần tâm bão 6 - 8 m.

Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa gió bắc cấp 6 - 7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9 - 10. Biển động mạnh. Sóng biển cao 5 - 7 m. Từ nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi gió đông bắc đến bắc cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 - 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3 - 5 m.

Vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây bắc đặc khu Trường Sa) có mưa bão; vùng biển phía nam khu vực bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa), khu vực nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và giông rải rác.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2; riêng vùng biển phía tây khu vực giữa Biển Đông (bao gồm vùng biển phía tây bắc đặc khu Trường Sa) và vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Gia Lai đến Khánh Hòa là cấp 3.