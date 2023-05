Apax Leaders cho rằng có 34 trung tâm mở cửa trở lại với hơn 12.000 học viên

Ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Egroup, mới đây cho rằng hệ thống Anh ngữ Apax Leaders đã tái cấu trúc thành công bước đầu. "Không chỉ có học viên cũ quay trở lại và đóng phí mà nhiều phụ huynh mới cũng đã ghi danh cho con theo học", ông Thủy chia sẻ trong buổi báo cáo trực tuyến với nhà đầu tư về hoạt động tái cấu trúc do Egroup tổ chức sáng 26.5.



Lãnh đạo Egroup và Apax Leaders trả lời câu hỏi từ nhà đầu tư trong buổi họp trực tuyến sáng nay. Từ trái qua: ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành Apax Leaders; ông Nguyễn Ngọc Thủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn Egroup; bà Nguyễn Đoàn Kim Sơn, Trưởng ban cố vấn tái cấu trúc Egroup CHỤP MÀN HÌNH

Ông Thủy đồng thời nêu ra 3 mục tiêu chính để khôi phục Egroup là kiên định đầu tư về giáo dục, tạo ra môi trường lao động có thu nhập và quan trọng nhất là phải hoạt động trở lại để có dòng tiền, tích lũy tài chính trả nợ cho nhà đầu tư. "Để làm được việc này, chúng tôi sẽ tập trung tái cấu trúc các thương hiệu giáo dục, bắt đầu từ Apax Leaders, sau đó làm toàn diện trên cả hệ thống tập đoàn", ông Thủy nói.

Theo tìm hiểu, bên cạnh Apax Leaders, tập đoàn Egroup còn quản lý một số thương hiệu giáo dục khác như hệ thống trường mầm non STEAMe GARTEN tại các tỉnh thành, Học viện tiếng Anh Apax Franklin, chương trình học tiếng Anh trực tuyến Englishnow...

Thông tin chi tiết về lộ trình tái cấu trúc Apax Leaders đến thời điểm hiện tại, ông Nguyễn Anh Tuấn, Tổng giám đốc điều hành, cho rằng có 34 trung tâm đang hoạt động trên toàn quốc với hơn 12.000 học viên, tuy nhiên tỷ lệ lấp đầy lớp chưa đạt 50%. Trước đây, trên trang web chính thức, Apax Leaders cho biết từng có hơn 120 trung tâm trên cả nước với khoảng 120.000 học viên đã và đang theo học.

Không còn đặt mục tiêu tái khai trương 79 trung tâm trong năm 2023 như thông báo hồi tháng 2, ông Tuấn cho biết hiện Apax Leaders sẽ tập trung mở lại tổng cộng 48 cơ sở trên toàn quốc nếu điều kiện thuận lợi, và mong đạt mục tiêu 133 chi nhánh hoạt động đến năm 2026. Vào năm 2029, đơn vị này kỳ vọng thu hút hơn 58.000 học viên theo học tại các trung tâm.

Trong 34 trung tâm được Apax Leaders cho rằng đã mở lại có 3 trung tâm tại TP.HCM gồm Apax Him Lam (Q.6), Apax Lê Đức Thọ (Q.Gò Vấp) và Apax Phan Xích Long (Q.Phú Nhuận). Tuy nhiên, Sở GD-ĐT TP.HCM hôm 26.4 thông báo đã quyết định đình chỉ hoạt động 40 cơ sở của Apax tại thành phố, trong đó có cơ sở Him Lam và Lê Đức Thọ.

Trang thông tin dịch vụ giáo dục của Sở GD-ĐT TP.HCM cũng cập nhật tình trạng của 41 trung tâm Anh ngữ Apax Leaders. Tính đến hôm nay (26.5), có 39 trung tâm vẫn trong trạng thái tạm ngưng hoạt động, một trung tâm có địa chỉ tại đường Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3 đã giải thể.

Apax Leaders kỳ vọng mở lại tổng cộng 133 trung tâm đến năm 2026 CHỤP MÀN HÌNH

Cũng liên quan đến vấn đề hoàn học phí, Apax Leaders hôm 12.5 ban hành văn bản cho biết "không giải quyết bất kỳ trường hợp rút phí đơn lẻ nào trong giai đoạn kiện toàn hệ thống", tuy nhiên không đề cập cụ thể khi nào.



Trước đó, Apax Leaders hồi tháng 4 cam kết với phụ huynh trong cuộc họp tại TP.HCM sẽ tự chuẩn hóa lại số liệu về phí và buổi học còn dư, tự liên hệ với từng phụ huynh để xác nhận, thời hạn là ngày 31.5. Sau đó, công ty chia phụ huynh làm 2 nhóm là từng ký và chưa từng ký biên bản hoàn học phí với đại diện cũ của Apax Leaders. Nhóm 1 sẽ được thanh toán trong 3 đợt bắt đầu từ ngày 9.6, còn nhóm 2 nhận học phí trong 5 đợt, đợt cuối vào tháng 4.2024.

Apax Leaders cơ sở Phan Xích Long hiện là trung tâm duy nhất được Sở GD-ĐT TP.HCM cấp phép hoạt động NGỌC LONG

Thời gian qua, Apax Leaders luôn viện lý do đóng cửa các trung tâm để "tái cấu trúc", nhiều lần hứa hẹn rồi dời thời hạn trả lại hàng tỉ đồng tiền nợ học phí khiến phụ huynh bức xúc. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an tại TP.HCM và Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an TP.HCM cũng đã tiếp nhận hàng trăm đơn tố cáo hệ thống Anh ngữ Apax Leaders của phụ huynh.