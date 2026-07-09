Apple âm thầm thử nghiệm RAM giá rẻ từ Trung Quốc cho iPhone

Theo Financial Times, Apple đã bắt đầu thử nghiệm chip RAM của ChangXin Memory Technologies (CXMT) cho các thiết bị bán tại Trung Quốc. Đây là một phần trong nỗ lực của các công ty công nghệ Mỹ nhằm đảm bảo sự chấp thuận của chính phủ Mỹ cho việc sử dụng rộng rãi hơn các sản phẩm của CXMT.

Apple có thể chỉ giới hạn iPhone với chip RAM từ CXMT được bán tại Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Tin tức về việc Apple thử nghiệm nguồn cung RAM của Trung Quốc diễn ra không lâu sau khi công ty thông báo tăng giá mạnh cho hầu hết các thiết bị của hãng (ngoại trừ iPhone và Apple Watch). Có trụ sở tại Hợp Phì, CXMT là công ty đang đứng thứ tư thế giới về sản xuất DRAM, chỉ sau Samsung, SK Hynix và Micron.

Cái khó của Apple

Mặc dù vậy, việc Apple được chính phủ Mỹ chấp thuận cho phép sử dụng RAM từ CXMT có vẻ rất khó, đặc biệt khi CXMT nằm trong 'danh sách đen' các công ty quân sự Trung Quốc của Lầu Năm Góc. Trước đó, Apple từng đối mặt với những chỉ trích vào năm 2022 khi tìm hiểu một thỏa thuận với YMTC, một nhà sản xuất chip khác của Trung Quốc.

Theo các nhà phân tích tại SemiAnalysis, hầu hết sản lượng RAM của CXMT đã được đặt trước và công ty này dự kiến sẽ tiếp tục gặp khó khăn trong việc đáp ứng đơn hàng trong ít nhất 2 năm tới, ngay cả khi mở thêm dây chuyền sản xuất mới tại Hợp Phì, Thượng Hải và Bắc Kinh. CXMT hiện nắm giữ khoảng 11% công suất sản xuất tấm wafer DRAM toàn cầu và con số này dự kiến sẽ tăng lên 15% trong 2 năm tới.

Với những vấn đề địa chính trị, có vẻ như thử nghiệm của Apple với CXMT là một chiến lược chuỗi cung ứng nhằm phục vụ hàng tồn kho nội địa Trung Quốc thay vì chiến lược hướng đến các sản phẩm bán ra toàn cầu. Báo cáo chưa đề cập đến khả năng chính phủ Mỹ có ngăn kế hoạch hay không, bởi thực tế là hành động này từng được thực hiện trong quá khứ.