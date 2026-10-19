Apple bị chỉ trích vì tình trạng đầu cơ iPhone Duo

Tuy nhiên, câu chuyện không chỉ đơn thuần là sự chênh lệch giữa cầu và cung đối với một sản phẩm mà khách hàng đã chờ đợi hơn bảy năm. Nguyên nhân chính khiến iPhone Duo nhanh chóng "biến mất" khỏi kệ hàng trực tuyến là do những kẻ đầu cơ đã nhanh tay mua hết sản phẩm ngay khi vừa được bày bán. Hiện tại, người tiêu dùng vẫn có thể tìm mua iPhone Duo trực tuyến, nhưng với mức giá cao gấp gần ba lần so với giá bán lẻ.

Người dùng đặt mua iPhone Duo phải chờ đến tháng 1.2027 mới có thể nhận máy ẢNH: REUTERS

Theo PhoneArena, các hệ thống tự động và một lượng lớn "doanh nhân" đã truy cập trang web của Apple trong thời điểm mở bán iPhone Duo, khiến người tiêu dùng thông thường không có cơ hội nào. Ngày giao máy cho khách hàng thông thường đã bị lùi đến tận năm sau. Nhiều người kỳ vọng có thể mua được sản phẩm khi chúng có mặt tại các cửa hàng, nhưng giới phân tích đang đặt câu hỏi liệu còn sản phẩm nào tồn tại trên kệ sau vài giờ đầu tiên hay không, bởi những kẻ đầu cơ sẽ không chỉ dừng lại ở cửa hàng trực tuyến.

Thay vì giải quyết vấn đề, Apple lại tự hào về thành công của mình. Trong các tuyên bố chính thức, công ty cho biết nhu cầu đối với iPhone Duo là "vô cùng lớn", thay vì thừa nhận sai lầm trong khâu ra mắt. Mặc dù Apple khẳng định rằng họ tin tưởng vào chất lượng của iPhone Duo và sẽ nỗ lực để sản phẩm đến tay nhiều người dùng hơn, nhưng công ty từ chối tiết lộ lý do tại sao sản phẩm lại hết hàng nhanh chóng.

Nhiều ý kiến cho rằng, Apple lẽ ra nên lường trước tình huống này, bởi họ đã biết rằng nguồn cung sẽ rất hạn chế khi ra mắt. Nếu công ty không có biện pháp quyết liệt, nhiều khách hàng có thể phải chờ đến nửa năm nữa mới nhận được điện thoại, khi thông tin về iPhone Duo 2 bắt đầu xuất hiện. Với nguồn lực Apple đang sở hữu, công ty nên có biện pháp để ngăn chặn tình trạng đầu cơ trục lợi này ngay từ đầu.

Ở thời điểm hiện tại, một mẫu iPhone Duo đang được rao bán với giá hơn 5.000 USD trên các nền tảng như eBay. Liệu người hâm mộ có sẵn lòng trả mức giá đó? Đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng đó vẫn là một nỗi thất vọng lớn cho nhiều người tiêu dùng.