Những smartphone màn hình gập đáng chú ý nhất hiện nay

Năm 2026, thị trường smartphone màn hình gập không chỉ còn là sân chơi của Samsung với dòng Galaxy Z Fold và Z Flip. Apple đã chính thức gia nhập cuộc đua với iPhone Duo, trong khi Google cập nhật mẫu Pixel 11 Pro Fold và Honor Magic V6 gây ấn tượng với viên pin 6.660 mAh trong thiết kế dạng sách. Samsung cũng đã mở rộng dòng sản phẩm Z Fold, mang đến cho người tiêu dùng sự lựa chọn giữa Z Fold8 Ultra cao cấp và Z Fold8 với thiết kế rộng hơn, ngắn hơn.

Mỗi mẫu smartphone màn hình gập đều có cách tiếp cận khác nhau về trải nghiệm sử dụng. Nếu đang quan tâm đến kiểu dáng mới lạ của smartphone màn hình gập, dưới đây là danh sách những lựa chọn mà người dùng có thể tham khảo.

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra

Galaxy Z Fold8 Ultra giữ nguyên thiết kế cao và hẹp từ phiên bản trước, với màn hình bên trong 8 inch cho trải nghiệm đa nhiệm thoải mái và màn hình ngoài 6,5 inch phục vụ các tác vụ hằng ngày. Cả hai màn hình đều hỗ trợ tần số quét 120 Hz và độ sáng tối đa 3.000 nit.

Galaxy Z Fold8 Ultra là một trong những mẫu smartphone màn hình gập Android tiêu biểu nhất hiện nay ẢNH: SAMSUNG

Chiếc điện thoại này được trang bị chip Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM từ 12 GB đến 16 GB và bộ nhớ trong lên đến 1 TB. Hệ thống camera sau bao gồm camera chính 200 MP, camera siêu rộng 50 MP và camera tele 10 MP. Dung lượng pin được nâng lên 5.000 mAh, với giá khởi điểm từ 2.099 USD cho phiên bản 12 GB RAM và 256 GB bộ nhớ trong. Tại Việt Nam, giá khởi điểm cho sản phẩm khoảng 48,5 triệu đồng khi bao gồm ưu đãi.

iPhone Duo

iPhone Duo là chiếc smartphone màn hình gập đầu tiên của Apple, cho phép người dùng trải nghiệm màn hình lớn hơn mà không cần rời khỏi hệ điều hành iOS. Được ra mắt vào ngày 9.9 nhưng chỉ lên kệ vào ngày 23.10 tới, iPhone Duo có màn hình OLED gập 7,6 inch bên trong và màn hình 5,4 inch bên ngoài, cả hai đều hỗ trợ ProMotion 120 Hz.

iPhone Duo trang bị chip A20 Pro và có hai camera 48 MP ở mặt sau. Giá khởi điểm cho phiên bản 256 GB là 1.999 USD. Tại Việt Nam, giá khởi điểm của sản phẩm là 64,99 triệu đồng.

Honor Magic V6

Dành cho những ai ưu tiên viên pin lớn hơn là thiết kế mỏng, Honor Magic V6 gây chú ý khi sở hữu viên pin 6.660 mAh, mức dung lượng lớn nhất trong số các smartphone màn hình gập dạng sách hiện có. Sản phẩm hỗ trợ sạc nhanh 80W và sạc không dây 66W.

Honor Magic V6 có dung lượng pin lớn và sạc nhanh ẢNH: HONOR

Phiên bản toàn cầu của Honor Magic V6 trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và 16 GB RAM, với màn hình trong 7,95 inch và màn hình ngoài 6,5 inch. Honor cũng khẳng định về độ bền của sản phẩm với các tiêu chuẩn IP68 và IP69, cùng với khả năng gập lên đến 500.000 lần.

Google Pixel 11 Pro Fold

Pixel 11 Pro Fold mang đến trải nghiệm khác biệt với màn hình gập lớn và hệ điều hành Android của Google. Sản phẩm có giá khởi điểm là 1.899 USD cho phiên bản 256 GB, cao hơn 100 USD so với Pixel 10 Pro Fold.

Tất cả các phiên bản đều được trang bị 16 GB RAM và chip Tensor G6, cùng cam kết hỗ trợ phần mềm trong 7 năm. Màn hình bên trong có kích thước 8 inch, trong khi màn hình ngoài là 6,5 inch, cả hai đều đạt độ sáng tối đa 3.600 nit. Mặc dù dung lượng pin chỉ ở mức 4.806 mAh, Google vẫn cam kết thời gian sử dụng hơn 24 giờ.

Samsung Galaxy Z Flip8

Không phải ai cũng cần một màn hình lớn, vì vậy những sản phẩm gập dạng vỏ sò như Galaxy Z Flip8 mang đến sự nhỏ gọn, cùng mức giá khởi điểm 1.200 USD (tại Việt Nam là 31,99 triệu đồng). Mẫu smartphone này nhẹ và mỏng hơn so với các phiên bản trước, với trọng lượng chỉ 180 gram và độ dày 6,1 mm khi mở ra.

Galaxy Z Flip8 dành cho những ai thích sự nhỏ gọn ẢNH: SAMSUNG

Màn hình trong 6,9 inch với tần số quét 120 Hz và màn hình ngoài 4,1 inch là những điểm nổi bật trên sản phẩm. Galaxy Z Flip8 cũng chạy trên hệ điều hành Android 17 với giao diện One UI 9, cùng cam kết hỗ trợ tới 7 bản cập nhật hệ điều hành lớn.