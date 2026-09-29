Apple bị phạt 5,7 tỉ USD vì vi phạm bằng sáng chế

CNBC cho biết bồi thẩm đoàn liên bang tại San Diego (Mỹ) tuyên bố Taction Technology được bồi thường hơn 5,7 tỉ USD sau phán quyết về việc Apple vi phạm hai bằng sáng chế về công nghệ phản hồi xúc giác (Taptic Engine).

Năm 2021, Taction kiện Apple tại Tòa án Quận Li ên bang khu vực Nam California. Theo đơn kiện, công ty này cáo buộc Apple đã "lợi dụng trái phép sự đổi mới và thành công của Taction" bằng cách bán các thiết bị vi phạm công nghệ rung của họ. Ban đầu, Apple đã thắng kiện và được bác bỏ vụ án vào năm 2023, nhưng sau đó Tòa án Liên bang đã khôi phục vụ kiện.

Khách hàng trải nghiệm iPhone 18 Pro và Pro Max trong ngày đầu mở bán tại Việt Nam, hôm 18.9 ẢNH: KHƯƠNG NHA

"Chúng tôi cảm ơn bồi thẩm đoàn đã xem xét vụ việc, nhưng hoàn toàn không đồng ý với phán quyết ngày hôm nay và mức bồi thường được đưa ra", CNBC dẫn phản hồi của Apple về kết quả vụ kiện. "Công nghệ Taptic Engine của Apple về cơ bản khác với công nghệ của Taction, điều mà chính Taction đã xác nhận qua các thử nghiệm sản phẩm của Apple trong quá trình xét xử. Apple không sử dụng công nghệ của Taction và chúng tôi sẽ kháng cáo", phát ngôn viên của Apple nói.

Trong khi đó, luật sư của Taction nói: "Chúng tôi rất vui vì bồi thẩm đoàn đã phán quyết có lợi cho Taction và bảo vệ được quyền sở hữu bằng sáng chế của công ty. Taction đã chờ đợi hơn 5 năm để vụ kiện được đưa ra xét xử. Đây là một quá trình chờ đợi rất dài".

Vụ kiện xoay quanh hai bằng sáng chế đều liên quan đến công nghệ bộ chuyển đổi xúc giác dựa trên rung động giúp người dùng cảm nhận phản hồi từ thiết bị khi thực hiện thao tác. Taction lập luận rằng "Taptic Engine" của Apple, được tích hợp trong Apple Watch và iPhone, đã sử dụng các phát minh của họ mà không có giấy phép hoặc sự cho phép hợp lệ.