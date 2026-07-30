Apple cảnh báo không nên lạm dụng một nút bấm trên iPhone

Khi cổng sạc của iPhone bị ướt, người dùng sẽ nhận được cảnh báo "Liquid has been detected", với nguyên nhân có thể do điện thoại rơi vào nước, bị đổ đồ uống hoặc cáp sạc có đầu nối ướt. Trong trường hợp này, iPhone sẽ từ chối sạc và hiển thị thông báo "Charging Not Available".

Apple luôn tìm cách bảo vệ thiết bị của người dùng khỏi những sơ suất trong quá trình sử dụng ẢNH: K. VĂN

Theo BGR, iPhone được thiết kế thông minh để tự bảo vệ khỏi các hư hỏng vĩnh viễn do chất lỏng. Khi phát hiện chất lỏng, thiết bị sẽ ngừng sạc nhằm ngăn ngừa ăn mòn chân sạc, vốn có thể dẫn đến sự cố kết nối hoặc đoản mạch và gây hại cho các linh kiện bên trong.

Mặc dù vậy, Apple đã tích hợp tùy chọn Emergency Override để người dùng có thể tiếp tục trong trường hợp khẩn cấp. Cụ thể, nếu người dùng rút cáp ra và cắm lại, một tùy chọn Emergency Override sẽ xuất hiện cho phép tiếp tục sạc.

Tuy nhiên, Apple cảnh báo người dùng chỉ nên sử dụng tùy chọn Emergency Override khi thực sự cần thiết và hiểu rõ hậu quả, bởi nếu không có thể gây hư hỏng cho điện thoại. Ví dụ, đôi khi cảnh báo Emergency Override xuất hiện do lỗi phần mềm. Nếu chắc chắn không có chất lỏng nào chạm vào cổng sạc, người dùng có thể bỏ qua cảnh báo này.

Làm gì khi chất lỏng xâm nhập cổng sạc iPhone?

Đối với trường hợp xác nhận chất lỏng là nguyên nhân gây ra cảnh báo, hãy ngắt kết nối bộ sạc ngay lập tức. Sau đó, giữ iPhone thẳng đứng và gõ nhẹ vào lòng bàn tay để chất lỏng chảy ra. Nếu chỉ có một lượng nhỏ chất lỏng, hãy để cổng sạc khô trong 30 phút ở nơi thoáng khí trước khi thử lại.

Trong trường hợp iPhone bị ngâm hoàn toàn trong nước, hãy lau khô bằng khăn và để khô ít nhất từ 2 đến 5 giờ, hoặc tốt nhất là 12 giờ. Trong thời gian này, không nên sử dụng gạo để làm khô, vì phương pháp này không hiệu quả và có thể gây hại cho điện thoại.

Để tăng tốc quá trình làm khô, người dùng có thể sử dụng quạt, nhưng cần đảm bảo quạt thổi luồng khí mát từ một góc nhất định và đặt điện thoại ở khoảng cách an toàn. Tránh sử dụng các thiết bị tạo nhiệt như máy sấy tóc, vì điều này có thể làm hỏng các linh kiện bên trong.

Cuối cùng, người dùng vẫn có thể sạc điện thoại bằng bộ sạc không dây, nhưng cần lưu ý rằng phương pháp này có thể tạo ra nhiều nhiệt hơn so với sạc có dây.