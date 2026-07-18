Apple tăng giá gói lưu trữ iCloud+ tại Việt Nam

Ngày 18.7, Apple vừa điều chỉnh giá dịch vụ lưu trữ đám mây iCloud+ dành cho người dùng tại Việt Nam. Đây là lần hiếm hoi hãng tăng giá dịch vụ này trên thị trường trong nước, với tất cả các gói dung lượng đều được áp dụng mức giá mới.

Theo bảng giá cập nhật trên hệ thống của Apple, gói iCloud+ 50 GB tăng từ 19.000 đồng lên 25.000 đồng mỗi tháng, tương đương mức tăng hơn 31% và cũng là gói có tỷ lệ điều chỉnh cao nhất. Gói 200 GB tăng từ 59.000 đồng lên 89.000 đồng mỗi tháng, trong khi gói 2 TB tăng từ 199.000 đồng lên 299.000 đồng.

Giao diện iCloud+ hiển thị mức giá mới sau khi Apple điều chỉnh biểu phí tại Việt Nam, áp dụng cho các gói lưu trữ ẢNH: KHẢI MINH

Các gói dung lượng lớn hơn cũng được điều chỉnh. Cụ thể, gói 6 TB có giá mới 899.000 đồng mỗi tháng, tăng từ 699.000 đồng. Gói 12 TB được nâng từ 1,399 triệu đồng lên 1,799 triệu đồng mỗi tháng, ghi nhận mức tăng lớn nhất trong đợt điều chỉnh này.

Giá mới áp dụng cho toàn bộ gói iCloud+

Mức giá mới đã được hiển thị trên App Store và các trang dịch vụ của Apple tại Việt Nam. Người dùng đăng ký mới sẽ thanh toán theo biểu phí mới ngay khi mua gói lưu trữ. Với những tài khoản đang sử dụng iCloud+, mức giá mới sẽ được áp dụng từ chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Việt Nam không phải thị trường duy nhất ghi nhận đợt điều chỉnh này. Apple cũng cập nhật giá iCloud+ tại một số quốc gia và vùng lãnh thổ khác. Mức tăng ở từng nơi có sự khác biệt, phụ thuộc vào chính sách giá và điều kiện của từng thị trường.

Đến thời điểm hiện tại, Apple chưa đưa ra giải thích chính thức về nguyên nhân điều chỉnh giá iCloud+ tại Việt Nam cũng như các thị trường liên quan. Trước đây, hãng từng nhiều lần thay đổi giá các dịch vụ số như Apple Music, Apple TV+ hoặc Apple One tại nhiều quốc gia nhằm phản ánh biến động về tỷ giá, thuế hoặc chiến lược kinh doanh.

Việc tăng giá lần này đồng nghĩa chi phí sử dụng iCloud+ của người dùng Việt sẽ cao hơn trong các kỳ thanh toán sắp tới. Với những người thường xuyên sao lưu dữ liệu hoặc sử dụng nhiều thiết bị Apple, iCloud+ vẫn là lựa chọn thuận tiện trong hệ sinh thái của hãng, nhưng mức chi phí hằng tháng sẽ tăng đáng kể so với trước, đặc biệt ở gói 50 GB vốn là lựa chọn phổ biến của người dùng cá nhân.