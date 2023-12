Apple cảnh báo tránh xa các bộ sạc không được chứng nhận

Theo Gizmochina, Apple cho biết việc sử dụng bộ sạc từ các nhà sản xuất khác không được chứng nhận có thể dẫn đến các vấn đề như sạc chậm, tuổi thọ pin giảm... đặc biệt đối với các thiết bị như iPhone, Apple Watch và AirPods. Trên thực tế, công ty hoàn toàn đúng đối với vấn đề này bởi chọn sai phụ kiện có thể dẫn đến trục trặc về điện và tai nạn có thể gây tử vong.



Việc sử dụng bộ sạc không chính hãng hoặc không được chứng nhận bởi Apple có thể gây ra vấn đề nguy hiểm GIZMOCHINA

Apple cho biết, khách hàng nên sử dụng bộ sạc do công ty sản xuất hoặc những bộ sạc có chứng nhận Made for Apple. Tuy nhiên, công ty lưu ý thêm rằng chứng nhận không đảm bảo mọi thứ hoạt động một cách chính xác.

Về cơ bản, khuyến nghị này không có nghĩa việc sử dụng bộ sạc chất lượng cao không được thiết kế dành riêng cho các sản phẩm của Apple, chẳng hạn iPhone, AirPods, Mac hoặc iPad, sẽ gây ra những tác hại nguy hiểm. Một sản phẩm chất lượng cao đều được đảm bảo các yêu cầu an toàn.

Cuối cùng, trước khi sử dụng phụ kiện của bên thứ ba, người dùng được khuyến cáo cần tỉnh táo và đưa ra những lựa chọn sáng suốt. Hãy chọn các phụ kiện đạt chứng nhận Made for Apple như đã nói. Người dùng có thể xem thông tin này bằng cách kiểm tra nhãn như Made for iPhone hoặc Made for Watch. Bên cạnh đó, họ có thể xem thông tin về các chứng nhận bằng công cụ tìm kiếm.