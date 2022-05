Apple có đang ‘chiều chuộng’ thị trường Việt Nam?

Thị trường Việt Nam từ lâu đã chuộng các sản phẩm của Apple. Tuy nhiên, mức thu nhập chung của người dân khó tiếp cận với thiết bị do Táo khuyết sản xuất. Vì lý do này, người dùng đa phần tìm tới hàng xách tay hay mua máy đã qua sử dụng - những hình thức sở hữu sản phẩm mà Apple không khuyến khích tại bất kỳ thị trường nào. Để thay đổi, trong 2-3 năm vừa qua công ty có trụ sở tại Cupertino (Mỹ) đã điều chỉnh nhiều chính sách có lợi cho người hâm mộ thương hiệu tại quốc gia Đông Nam Á xa xôi.

Hai trong số những thay đổi tích cực là chính sách giá bán và phân phối. Về giá, các sản phẩm đều được bán chính hãng ở Việt Nam với mức giá tốt khi so với thị trường khác trong khu vực, thậm chí có thể rẻ hơn tại Mỹ. Điều này trực tiếp đánh vào phân khúc hàng xách tay khi giá thiết bị chính hãng không có sự chênh lệch đáng kể nào, đồng thời khích lệ người dùng lựa chọn sản phẩm từ kệ hàng của đại lý uỷ quyền, đẩy mạnh doanh số nguồn hàng chính thống.

Mặt khác, chính sách phân phối cũng trở nên có lợi hơn cho tất cả bên tham gia vào thị trường với Apple. Công ty công nghệ Mỹ ký hợp tác uỷ quyền với nhiều doanh nghiệp Việt Nam, cho phép mở cửa hàng trưng bày, trải nghiệm trong không gian đạt tiêu chuẩn của hãng, đồng thời nhân rộng số lượng địa điểm kinh doanh. Hàng loạt chuỗi Mono-store (cửa hàng nhỏ chỉ kinh doanh đồ Apple) xuất hiện tại nhiều tỉnh, thành Việt Nam chỉ trong 2 năm qua là minh chứng cho sự thành công trong chiến lược tăng độ phủ thương hiệu.

Hiện tại, Việt Nam chưa có cửa hàng chính thức Apple Store (do Apple mở) mà chỉ có các APR và AAR Shop. Đây là 2 mô hình cửa hàng uỷ quyền do đại lý thực hiện, phải đạt tiêu chuẩn của Táo khuyết. Trong đó, AAR Shop có kích thước nhỏ, diện tích từ 100 - 120 mét vuông, trong khi APR Shop yêu cầu diện tích lớn, quy chuẩn nghiêm ngặt hơn. Phần lớn cửa hàng uỷ quyền ở Việt Nam đang là dạng AAR, chỉ có 2 chuỗi phân phối lớn là Thế giới Di động và F.Studio by FPT có cửa hàng APR.

Chưa dừng lại ở đó, dường như Apple đang “chiều chuộng” người tiêu dùng Việt khi mới đây xuất hiện thông tin về một số địa điểm bài trí thiết bị Apple có kích thước siêu nhỏ nằm trong mặt bằng của hệ thống Thế giới Di động - đơn vị sở hữu thương hiệu TopZone chuyên kinh doanh sản phẩm nhà Táo khuyết.





Với không gian trưng bày chỉ là một góc nhỏ với khoảng 2 bàn trưng bày và một kệ hàng, khu vực này được gắn biển hiệu TopZone, vốn là thương hiệu theo chuẩn APR của Apple. Đây là điều chưa có tiền lệ với Apple bởi hãng yêu cầu rất gắt gao về thiết kế không gian, nổi tiếng “khó tính” và cũng chưa một thương hiệu nào ở Việt Nam được làm điều này vì các cửa hàng theo chuẩn APR phải theo guideline toàn cầu.

Bằng mô hình siêu nhỏ, giới quan sát trong nước dự đoán các TopZone “mini” này nếu thực sự được thông qua sẽ rất dễ nhân rộng trên phạm vi toàn quốc nhờ thế mạnh về hệ thống phân phối của Thế giới Di động.

Trao đổi với Thanh Niên, đại diện Thế giới Di động xác nhận về sự tồn tại của những điểm TopZone diện tích siêu nhỏ nằm trong siêu thị thuộc sở hữu của tập đoàn. Người phát ngôn của đơn vị khẳng định đang cùng Apple thử nghiệm mô hình mới cho các cửa hàng không có diện tích lớn nhưng nằm ở trung tâm.

“Hình thức này có tên ‘Shop in Shop’, là mô hình Apple làm riêng cho Thế giới Di động, vẫn chưa hoàn thiện và đang trong thử nghiệm, chỉnh sửa”, vị đại diện nói. Ông cũng chia sẻ thêm, một mô hình chuẩn sẽ trải qua rất nhiều thử nghiệm khác nhau và phải chỉnh sửa rất nhiều lần mới có thể xem hoàn thiện.

Hiện tập đoàn đang triển khai “Shop in Shop” tại 2 cửa hàng và không giống nhau, nhưng tất cả chỉ đang ở phiên bản đầu tiên. Trước khi có thể nhân rộng, đội ngũ thiết kế sẽ có rất nhiều việc phải làm.