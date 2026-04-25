Apple có thể làm gì để giữ giá bán iPhone 18?

Theo PhoneArena, trong khi các nhà sản xuất điện thoại khác buộc phải tăng giá sản phẩm, Apple có khả năng giữ giá cho các mẫu iPhone 18 của mình, thậm chí có thể thấp hơn so với đối thủ. Cụ thể, dòng iPhone 18, bao gồm cả phiên bản tiêu chuẩn, Pro và Pro Max, được cho là sẽ không tăng giá bán. Ngược lại, đối thủ lớn nhất của Apple tại Mỹ là Samsung dự kiến sẽ tăng giá cho dòng Galaxy S27 vào năm tới.

Việc Apple giữ nguyên giá bán dòng iPhone 18 khiến nhiều người đặt câu hỏi về việc làm thế nào để công ty có thể đạt được điều đó? Mọi thứ bắt nguồn từ việc Apple đã chuyển sang sử dụng nhiều linh kiện nội bộ hơn, bao gồm modem di động do chính họ sản xuất, giúp giảm chi phí đáng kể. Hơn nữa, Apple được cho là đang xem xét việc gánh chịu chi phí sản xuất bằng cách mua bộ nhớ với giá cao. Nếu thành công, công ty có thể thu hồi khoản lỗ này thông qua phí dịch vụ trong vài năm tới.

Chiến lược 'thắt lưng buộc bụng' với iPhone 18

Tuy nhiên, cũng có thông tin cho biết Apple đang cân nhắc việc hạ cấp một số tính năng của iPhone 18. Một số nguồn tin cho biết quy trình sản xuất đã được giảm bớt khiến iPhone 18 trở nên tương tự như iPhone 18e. Những thay đổi này có thể không dễ nhận thấy đối với người dùng nhưng lại cho phép Apple giữ nguyên giá bán cho mẫu điện thoại tiêu chuẩn.

Mặc dù đây chỉ là suy đoán, nhưng nếu Apple thực hiện những thay đổi đáng kể hơn, như giảm chất lượng màn hình hoặc sử dụng chip rẻ hơn, có thể giúp công ty duy trì giá bán mà không ảnh hưởng quá lớn đến ngân sách. Đây có thể được xem là một chiến lược hợp lý trong bối cảnh khủng hoảng hiện tại, giúp Apple giành thị phần lớn hơn ở những quốc gia nơi Android đang thống trị.

Nếu Apple thành công với cách tiếp cận này, có thể các công ty khác sẽ theo chân họ. Cuộc khủng hoảng bộ nhớ sẽ không kéo dài mãi mãi và Apple có thể vượt qua tình trạng này trong vài năm tới. Việc giữ giá cho iPhone 18 có thể khiến sản phẩm trở thành lựa chọn hấp dẫn hơn vào năm 2026 và đầu năm 2027.