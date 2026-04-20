Apple 'thắt lưng buộc bụng', iPhone 18 tiệm cận dòng giá rẻ

Theo PhoneArena, Apple dự kiến sẽ tuân theo lịch trình ra mắt mới khi giới thiệu phiên bản cơ bản của iPhone 18 cùng iPhone 18e vào đầu năm tới. Nhưng không giống như iPhone 17 và iPhone 17e, cả hai mẫu sắp tới có thể sở hữu nhiều điểm tương đồng do tình hình khó khăn hiện tại trong ngành công nghệ.

Ngành công nghệ đang trải qua một giai đoạn đầy thách thức, với chi phí bộ nhớ tăng cao do sự bùng nổ của các trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo (AI). Nhu cầu về bộ nhớ vượt xa nguồn cung, dẫn đến việc tăng giá một số linh kiện khác. Giống như nhiều công ty khác, Apple đang tìm cách ứng phó với áp lực này trong quá trình sản xuất iPhone 18.

Cụ thể, Apple có thể sẽ áp dụng quy trình sản xuất đơn giản hơn cho mẫu iPhone 18 cơ bản. Việc lắp ráp có thể tương tự như iPhone 18e, thay vì giống với các mẫu cao cấp như iPhone 18 Pro hoặc 18 Pro Max. Mục tiêu của việc này là giảm chi phí sản xuất, tuy nhiên điều đó khiến không ít người lo ngại về ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm.

Dấu hỏi cho chất lượng của iPhone 18

Hiện tại vẫn chưa rõ thay đổi về quy trình sản xuất sẽ ảnh hưởng như thế nào đến iPhone 18. Có khả năng Apple sẽ không nâng cấp màn hình, khiến iPhone 18 sử dụng cùng loại màn hình với iPhone 17, và có thể không thu nhỏ vùng Dynamic Island trên sản phẩm này. Ngoài ra, iPhone 18 có thể sử dụng chip kém mạnh hơn hoặc đơn giản là một phiên bản tinh giảm tương tự trên iPhone 18e. Chất liệu khung máy và chất lượng màn hình cũng có thể không đạt tiêu chuẩn cao cấp như trước.

Mặc dù vậy, giới chuyên môn cho rằng đây không phải là điều đáng lo ngại. Nhiều người dùng có thể không nhận thấy sự khác biệt và tất nhiên Apple cũng sẽ không mạo hiểm với chất lượng sản phẩm chủ lực của mình. Cho dù quy trình sản xuất có thay đổi như thế nào, người dùng vẫn có thể yên tâm về chất lượng mà iPhone 18 mang lại.