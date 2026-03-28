Những nâng cấp đáng chờ đợi trên iPhone 18

Cụ thể, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn dự kiến sẽ được giới thiệu vào mùa xuân năm 2027, trong khi các mẫu iPhone 18 Pro và 18 Pro Max có thể ra mắt vào mùa thu năm 2026, cùng với chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng.

Đối với những người dùng cơ bản, iPhone 18 được xem là sản phẩm được chờ đợi nhất, đặc biệt nếu các rò rỉ dưới đây là chính xác.

Thiết kế và màn hình

Trong thời gian qua, có nhiều tin đồn về việc Apple thu nhỏ vùng Dynamic Island cho thế hệ iPhone tiếp theo. Tuy nhiên, các nguồn tin gần đây cho biết công ty vẫn sẽ sử dụng cùng một khuôn mẫu với iPhone 17 cho iPhone 18, có nghĩa là việc thu nhỏ kích thước màn hình như dự kiến trước đó sẽ không xảy ra. Do đó, màn hình của iPhone 18 có thể chỉ được nâng cấp nhẹ.

Nâng cấp RAM và chip A20

Apple dự kiến sẽ trang bị bộ nhớ RAM nhiều hơn cho iPhone 18 phiên bản tiêu chuẩn, với khả năng lên tới 12 GB, tương đương với các mẫu Pro và là một nâng cấp đáng kể so với mức RAM 8 GB trên iPhone 17. Việc này nhằm hỗ trợ cho các tính năng trí tuệ nhân tạo (AI) mới mà Apple sẽ triển khai trong iOS 27.

iPhone 18 cũng sẽ được trang bị chip A20 dựa trên quy trình 2 nm giúp tăng tốc độ và tiết kiệm năng lượng hơn. Theo các báo cáo, A20 có thể nhanh hơn khoảng 15% so với chip đang có trên iPhone 17, đồng thời tiêu thụ ít hơn 30% năng lượng.

Cải tiến nút điều khiển camera và chip 5G

Apple đang nghiên cứu cải tiến nút điều khiển camera trên iPhone 18, với mục tiêu thay thế cảm ứng và phản hồi xúc giác bằng cảm ứng áp lực giúp giảm thiểu thao tác vuốt nhầm và đơn giản hóa thiết kế.

Ngoài ra, iPhone 18 sẽ được trang bị modem 5G C2 do Apple sản xuất nhằm thay thế cho chip Qualcomm. Việc này không chỉ tăng cường khả năng kết nối mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, cải thiện thời lượng pin và kết nối 5G mạnh mẽ hơn.

Trí tuệ nhân tạo và Siri

iPhone 18 sẽ ra mắt với iOS 27, được cho là sẽ mang đến nhiều tính năng AI mới và nâng cấp lớn cho Siri. Theo các báo cáo, Siri trong iOS 27 sẽ có ứng dụng riêng biệt giúp người dùng truy cập các cuộc trò chuyện trước đó và xử lý các tác vụ trong các ứng dụng khác.

Apple dự kiến sẽ ra mắt iPhone 18 vào mùa xuân năm 2027, kèm theo iPhone Air 2 hoặc 18 Plus. Tuy nhiên, cũng có khả năng Apple sẽ phát hành toàn bộ dòng sản phẩm vào mùa thu năm 2026. Mặc dù iPhone 18 không mang đến những thay đổi lớn, nhưng với phần cứng mạnh mẽ hơn và những nâng cấp cho Siri, sản phẩm này vẫn có thể là một bản nâng cấp đáng chú ý, đặc biệt nếu Apple giữ nguyên mức giá trong bối cảnh thị trường đang tăng giá.