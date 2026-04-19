MacBook Neo và iPhone 17e: Hai hướng đi trái ngược của Apple

Tuy nhiên, việc Apple cho ra mắt chiếc laptop tầm trung MacBook Neo với mức giá khởi điểm 599 USD lại gây bất ngờ. Sản phẩm sở hữu thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, màn hình Liquid Retina 13 inch độ phân giải cao, chip Apple Silicon và thời lượng pin ấn tượng. Mặc dù không phải là một chiếc máy Pro với bộ vi xử lý dòng M mạnh mẽ, MacBook Neo vẫn mang lại cảm giác hoàn chỉnh và hào phóng.

Ngược lại, mặc dù cũng có mức giá 599 USD như MacBook Neo, nhưng iPhone 17e dường như không tạo được ấn tượng tương tự. Ngay cả khi được trang bị chip A19 nhanh hơn, hỗ trợ MagSafe và bộ nhớ trong 256 GB, sản phẩm vẫn mang lại cảm giác như một sự đánh đổi. Trong khi MacBook Neo thể hiện sự tinh tế và chất lượng, iPhone 17e lại chỉ đơn thuần là phiên bản "vừa đủ" của Apple, với những hạn chế như chỉ có một camera sau và thiết kế không nổi bật.

MacBook Neo cho thấy Apple vẫn biết cách tạo đột phá

Sự khác biệt giữa hai sản phẩm càng rõ rệt khi nhìn vào bối cảnh thị trường. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (trí tuệ nhân tạo) đã đẩy giá máy tính xách tay tăng cao và khiến các đối thủ cạnh tranh với Apple gặp khó khăn. Trong khi MacBook Neo đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, iPhone 17e lại bị bỏ lại phía sau.

Apple dường như đã chứng minh rằng họ vẫn cần cải thiện trong một số lĩnh vực. Mặc dù iPhone 17e không phải là một sản phẩm thất bại, MacBook Neo mới thực sự là thiết bị mà Apple đặt cược vào. Với thiết kế chu đáo và cảm giác đột phá, MacBook Neo hiện trở thành một trong những sản phẩm có giá trị tốt nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

Trong khi đó, iPhone 17e vẫn chỉ là một lựa chọn cho những ai muốn sở hữu iPhone mà không thực sự cảm nhận được giá trị của sản phẩm bình dân mà Apple hướng tới. Đây rõ ràng là một thiếu sót đáng kể đối với một công ty được xây dựng dựa trên iPhone.