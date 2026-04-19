Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Công nghệ Tin tức công nghệ

MacBook Neo và iPhone 17e: Hai hướng đi trái ngược của Apple

Kiến Văn
19/04/2026 07:45 GMT+7

Hoạt động kinh doanh chủ yếu của Apple vẫn xoay quanh iPhone khi khoảng một nửa doanh thu của hãng đến từ dòng sản phẩm này.

Tuy nhiên, việc Apple cho ra mắt chiếc laptop tầm trung MacBook Neo với mức giá khởi điểm 599 USD lại gây bất ngờ. Sản phẩm sở hữu thiết kế hoàn toàn bằng nhôm, màn hình Liquid Retina 13 inch độ phân giải cao, chip Apple Silicon và thời lượng pin ấn tượng. Mặc dù không phải là một chiếc máy Pro với bộ vi xử lý dòng M mạnh mẽ, MacBook Neo vẫn mang lại cảm giác hoàn chỉnh và hào phóng.

MacBook Neo và iPhone 17e: Hai hướng đi trái ngược của Apple - Ảnh 1.

MacBook Neo đang nổi lên như là lựa chọn sản phẩm "giá rẻ" tốt hơn cả iPhone 17e

ẢNH: TECHRADAR

Ngược lại, mặc dù cũng có mức giá 599 USD như MacBook Neo, nhưng iPhone 17e dường như không tạo được ấn tượng tương tự. Ngay cả khi được trang bị chip A19 nhanh hơn, hỗ trợ MagSafe và bộ nhớ trong 256 GB, sản phẩm vẫn mang lại cảm giác như một sự đánh đổi. Trong khi MacBook Neo thể hiện sự tinh tế và chất lượng, iPhone 17e lại chỉ đơn thuần là phiên bản "vừa đủ" của Apple, với những hạn chế như chỉ có một camera sau và thiết kế không nổi bật.

MacBook Neo cho thấy Apple vẫn biết cách tạo đột phá

Sự khác biệt giữa hai sản phẩm càng rõ rệt khi nhìn vào bối cảnh thị trường. Tình trạng thiếu hụt bộ nhớ cho AI (trí tuệ nhân tạo) đã đẩy giá máy tính xách tay tăng cao và khiến các đối thủ cạnh tranh với Apple gặp khó khăn. Trong khi MacBook Neo đã tạo dựng được chỗ đứng vững chắc, iPhone 17e lại bị bỏ lại phía sau.

Apple dường như đã chứng minh rằng họ vẫn cần cải thiện trong một số lĩnh vực. Mặc dù iPhone 17e không phải là một sản phẩm thất bại, MacBook Neo mới thực sự là thiết bị mà Apple đặt cược vào. Với thiết kế chu đáo và cảm giác đột phá, MacBook Neo hiện trở thành một trong những sản phẩm có giá trị tốt nhất trong dòng sản phẩm của Apple.

Trong khi đó, iPhone 17e vẫn chỉ là một lựa chọn cho những ai muốn sở hữu iPhone mà không thực sự cảm nhận được giá trị của sản phẩm bình dân mà Apple hướng tới. Đây rõ ràng là một thiếu sót đáng kể đối với một công ty được xây dựng dựa trên iPhone.

Người dùng trẻ Việt Nam chuộng MacBook giá rẻ

Ngày đầu mở bán MacBook Neo - mẫu laptop giá rẻ của Apple - thu hút sự quan tâm lớn của học sinh, sinh viên và người dùng trẻ do mẫu mã đẹp, giá dễ tiếp cận.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận