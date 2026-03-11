iPhone 17e mở bán tại Việt Nam, giá từ 17,9 triệu đồng

iPhone 17e đến tay người dùng Việt Nam từ ngày 11.3. Đây là model rẻ nhất trong dòng iPhone mới của Apple. Máy có ba màu đen, trắng và hồng phai. Tại Việt Nam, iPhone 17e có giá lần lượt là 17,9 triệu đồng và 24,5 triệu đồng cho hai phiên bản 256 GB và 512 GB.

iPhone 17e lên kệ, giá từ 18 triệu đồng

Như vậy, so với bản tiền nhiệm, iPhone 17e có giá khởi điểm không đổi nhưng bộ nhớ cơ bản được nâng cấp từ 128 GB lên 256 GB. Đây trở thành một trong những yếu tố giúp iPhone giá rẻ của Apple trở thành lựa chọn sáng giá trong phân khúc dưới 20 triệu đồng.

iPhone 17e mở bán tại Việt Nam từ sáng 11.3 ẢNH: KHƯƠNG NHA

Đại diện hệ thống Di Động Việt cho biết năm nay, iPhone 17e vẫn nhận được sự quan tâm lớn của người dùng, hơn 60% thể hiện sự quan tâm về màu hồng phai. Hơn 90% người dùng chọn phiên bản 256 GB.

Trong khi đó, tại hệ thống FPT Shop, lượng khách hàng đặt cọc iPhone 17e tăng khoảng 10% so với iPhone 16e trong cùng thời điểm mở bán. Theo ông Nguyễn Như Thành, Phó Giám đốc Ngành hàng Apple, hệ thống FPT Shop, doanh số iPhone 17e sẽ cải thiện so với bản tiền nhiệm nhưng sức mua vẫn tập trung nhiều hơn cả các dòng chủ lực.

Cụ thể, trong tầm giá này, iPhone 17e sẽ phải cạnh tranh trực tiếp với "gà nhà" là iPhone 15. Tại các hệ thống bán lẻ, doanh số của iPhone 15 vẫn duy trì sức bán tốt nhờ thiết kế hiện đại, cấu hình ổn định và nhiều màu sắc phù hợp với người dùng trẻ. "iPhone 17e hướng đến nhóm khách hàng muốn trải nghiệm hệ sinh thái Apple với mức chi phí hợp lý. Trong khi các dòng Pro và Pro Max thu hút nhóm khách hàng yêu cầu cao về hiệu năng, camera và các công nghệ mới nhất", ông Như Thành nhận định.

Về ngoại hình, iPhone 17e gần như không khác biệt so với bản tiền nhiệm ngoài phiên bản màu hồng phai được bổ sung, bên cạnh hai màu trắng và đen truyền thống ẢNH: KHƯƠNG NHA

Theo các nhà bán lẻ trong nước, iPhone 17e không có doanh số bùng nổ trong ngày đầu mở bán như dòng Pro. Model này được định vị trong phân khúc tầm trung, ổn định doanh số trong dài hạn. "iPhone 17e dành cho nhóm khách hàng muốn mua iPhone mới, chính hãng với giá dễ tiếp cận. Tệp khách hàng trải rộng từ sinh viên, nhân viên văn phòng hoặc người dùng iPhone đời cũ hay lần đầu sở hữu iPhone", đại diện hệ thống CellphoneS nhận định.

Theo đại diện hệ thống này, iPhone 17e sẽ là dòng sản phẩm chiến lược dài hạn ở phân khúc dưới 20 triệu đồng. Máy sẽ được bán đều trong nhiều tháng thay vì bùng nổ giai đoạn đầu. Ngoài các model đời cũ như iPhone 14, 15, trong phân khúc 18 - 20 triệu đồng, iPhone 17e sẽ phải cạnh tranh với các smartphone Android tầm trung như Samsung Galaxy S24FE, Xiaomi 14T, Oppo Reno 12 Pro.

Điểm mạnh, yếu của iPhone 17e

Lợi thế của iPhone 17e là hiệu năng mạnh mẽ trong tầm giá và khả năng sử dụng bền bỉ trong nhiều năm. Đây cũng là model có giá rẻ nhất trong các dòng iPhone đời mới. Điểm bất lợi là ngôn ngữ thiết kế của máy không mới, vẫn dùng màn hình tai thỏ, không có Dynamic Island. Máy ảnh và các tính năng không nổi bật, chỉ trang bị camera đơn 48 MP. Trong cùng phân khúc, nhiều smartphone Android đã được trang bị các công nghệ hiện đại như màn hình 120 Hz, nhiều ống kính, sạc nhanh hơn.

Thiết kế của iPhone 17e ẢNH: KHƯƠNG NHA

Điểm mới của iPhone 17e là hỗ trợ MagSafe và chuẩn sạc không dây Qi2. Đây là tính năng gây tranh cãi nhiều trên bản tiền nhiệm khi không được Apple trang bị kèm. Về ngoại hình, máy gần như không thay đổi so với bản tiền nhiệm.

Về cấu hình, máy được trang bị màn hình 6,1 inch, độ phân giải 2.532 x 1.170 pixel. Điểm gây tranh cãi là tần số quét vẫn dừng lại ở 60 Hz. Trong cùng phân khúc, các smartphone Android đã có màn hình 90 Hz - 120 Hz. Điểm cộng về cấu hình là chip A19, sản xuất trên tiến trình 3 nm. Đây là con chip cùng thế hệ với iPhone 17 tiêu chuẩn nhưng được trang bị GPU 4 nhân thay vì 5 nhân như trên iPhone 17.

Máy được trang bị modem di động C1X mới nhất do Apple tự thiết kế. Theo công bố, tốc độ của iPhone 17e nhanh gấp đôi so với modem C1 trên iPhone 16e. Dung lượng pin của iPhone 17e là 4.005 mAh, tương đương iPhone 16e. Bộ nhớ của máy được nâng cấp từ 128 GB lên 256 GB cho bản tiêu chuẩn. Bản cao cấp nhất dùng bộ nhớ trong 512 GB.