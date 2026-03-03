iPhone 17e trình làng: Giá mềm với cấu hình 'khủng'

Theo TechRadar, Apple vừa chính thức nổ phát súng đầu tiên trong tuần lễ ra mắt sản phẩm mới bằng việc công bố iPhone 17e. Dù sở hữu ngoại hình không mấy khác biệt so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng mẫu iPhone tầm trung này lại mang trong mình những nâng cấp 'ngầm' cực kỳ đáng giá, đặc biệt là mức giá khiến đối thủ phải dè chừng.

Những phiên bản màu sắc của iPhone 17e vừa ra mắt ẢNH: APPLE

iPhone 17e: Bình cũ nhưng rượu mới

Điểm gây bất ngờ nhất trên iPhone 17e chính là việc Apple trang bị con chip A19 thế hệ mới nhất. Đây là con chip tương đương với mẫu iPhone 17 tiêu chuẩn, giúp chiếc điện thoại tầm trung này sở hữu hiệu năng vượt trội, đủ sức gánh vác mọi tác vụ AI phức tạp của Apple Intelligence.

Theo tuyên bố từ gã khổng lồ xứ Cupertino, CPU của máy nhanh gấp đôi so với iPhone 11. Dù không trực tiếp so sánh với iPhone 16e, nhưng việc đưa chip flagship xuống dòng máy tầm trung cho thấy Apple đang muốn phổ cập hóa trải nghiệm hiệu năng cao cho tất cả người dùng.

Những nâng cấp 'chiều lòng' người hâm mộ

Không chỉ dừng lại ở vi xử lý, iPhone 17e còn mang đến hai thay đổi quan trọng về tiện ích:

Lời tạm biệt với dung lượng 128 GB : Apple đã chính thức loại bỏ tùy chọn bộ nhớ thấp nhất. Giờ đây, người dùng sẽ sở hữu ngay 256 GB ở phiên bản tiêu chuẩn. Điều đáng nói là mức giá vẫn được giữ nguyên ở mức 599 USD (tại thị trường Mỹ) - một động thái ưu đãi dung lượng lưu trữ hiếm hoi của hãng.

: Apple đã chính thức loại bỏ tùy chọn bộ nhớ thấp nhất. Giờ đây, người dùng sẽ sở hữu ngay 256 GB ở phiên bản tiêu chuẩn. Điều đáng nói là mức giá vẫn được giữ nguyên ở mức 599 USD (tại thị trường Mỹ) - một động thái ưu đãi dung lượng lưu trữ hiếm hoi của hãng. Sự xuất hiện của MagSafe: Sau nhiều năm chờ đợi, chuẩn sạc nam châm MagSafe đã cập bến dòng máy này, nâng tốc độ sạc không dây lên 15W và mở ra thế giới phụ kiện ốp lưng, ví da đầy phong cách.

Dòng iPhone giá rẻ của năm 2026 có sạc MagSafe ẢNH: APPLE

Thiết kế bền bỉ và màu sắc cuốn hút

Về ngoại hình, iPhone 17e vẫn duy trì màn hình Super Retina XDR 6,1 inch và khung nhôm chắc chắn cùng nút Action đa năng. Tuy nhiên, mặt kính trước đã được nâng cấp lên Ceramic Shield thế hệ 2, giúp chống trầy xước tốt hơn gấp 3 lần và giảm độ lóa khi sử dụng dưới nắng gắt.

Đặc biệt, bên cạnh hai màu đen và trắng truyền thống, Apple cũng giới thiệu phiên bản màu hồng (Soft Pink) trang nhã, hứa hẹn sẽ trở thành tâm điểm chọn lựa của phái đẹp trong năm nay.

Vậy iPhone 17e có đáng để lên đời?

Dù không phải là một cuộc cách mạng về thiết kế, iPhone 17e vẫn là lựa chọn kinh tế cho những ai đang sử dụng các dòng iPhone đời cũ (từ iPhone 13 trở xuống) muốn trải nghiệm Apple Intelligence và tốc độ của chip A19 mà không cần chi ra hàng chục triệu đồng.