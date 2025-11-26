Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Apple đứng trước cơ hội trở lại vị trí số 1 thế giới từ Samsung

Kiến Văn
Kiến Văn
26/11/2025 16:45 GMT+7

Báo cáo mới từ Counterpoint Research chỉ ra rằng nhà sản xuất smartphone lớn nhất hiện nay, Samsung, có thể sẽ mất vị trí dẫn đầu vào tay Apple.

Sự tăng trưởng mạnh mẽ của dòng iPhone 17 được cho là động lực chính cho sự tăng trưởng này. Cụ thể, doanh số iPhone dự kiến sẽ tăng 10% vào năm 2025, trong khi doanh số smartphone của Samsung chỉ tăng 4,6%. Sự tăng trưởng này có thể giúp Apple giành lại vị thế là nhà sản xuất điện thoại thông minh hàng đầu thế giới với 19,4% thị phần.

Apple đứng trước cơ hội trở lại vị trí số 1 thế giới từ Samsung - Ảnh 1.

Samsung khó có thể duy trì vị thế lãnh đạo trên thị trường smartphone

ẢNH: CNBC

Các báo cáo trước đó cho thấy iPhone 17 đã có khởi đầu mạnh mẽ về doanh số. Trong tháng đầu tiên, doanh số iPhone 17 tăng 22%, trong khi thị trường smartphone nói chung giảm 2,7%. Đặc biệt, trong tháng 10, doanh số iPhone tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi mức tăng của toàn thị trường chỉ đạt 8%.

Apple đứng trước cơ hội thống trị đến năm 2029

Một trong những lý do cho sự tăng trưởng này bắt nguồn từ việc nhiều người mua smartphone trong thời kỳ đại dịch COVID-19 hiện đã sẵn sàng nâng cấp. Từ năm 2023 đến giữa năm 2025, khoảng 358 triệu chiếc iPhone cũ đã được bán ra, với nhiều người trong số này dự kiến sẽ mua iPhone mới trong những năm tới.

Apple được dự đoán sẽ tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cho đến ít nhất là năm 2029. Các sản phẩm sắp ra mắt như iPhone màn hình gập và iPhone 17e cũng được kỳ vọng sẽ hỗ trợ cho sự tăng trưởng này.

CEO Tim Cook cho biết, quý nghỉ lễ này có thể là quý doanh số lớn nhất từ trước đến nay của công ty, đặc biệt nhấn mạnh doanh số bán hàng mạnh mẽ của dòng iPhone 17, bất chấp iPhone Air nhận được phản hồi khiêm tốn hơn.

Đà tăng trưởng doanh số hiện tại cùng các mẫu máy mới được lên kế hoạch của Apple dự kiến sẽ giúp hãng vượt qua Samsung và duy trì vị trí dẫn đầu trên thị trường smartphone toàn cầu. Tuy nhiên, Samsung cũng đang phát triển các mẫu máy và công nghệ mới, điều này có thể giúp hãng duy trì sức cạnh tranh trên thị trường.

Điều gì khiến iPhone Fold có giá cao ngất ngưởng?

Điều gì khiến iPhone Fold có giá cao ngất ngưởng?

Sự kiện thường niên của Apple diễn ra vào tháng 9 năm sau dự kiến sẽ chứng kiến ba mẫu iPhone mới, bao gồm cái tên đáng chú ý là iPhone Fold.

