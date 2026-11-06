    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Apple gửi cảnh báo bảo mật khẩn tới người dùng

    Phong Đỗ
    Phong Đỗ

    Cảnh báo bảo mật mới của Apple cho biết tin tặc chỉ cần số điện thoại để tấn công người dùng.

    Theo báo cáo từ The Financial TimesTechCrunch, Apple vừa gửi đợt thông báo mới tới người dùng tại 99 quốc gia nhằm cảnh báo nguy cơ bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp đánh thuê (Mercenary Spyware). Động thái này diễn ra khi giới chức Đức đang điều tra thông tin các nhà lập pháp và quan chức chính phủ nước này có thể đã nằm trong tầm ngắm.

    Apple gửi cảnh báo khẩn ra toàn cầu về nguy cơ tấn công gián điệp.

    Apple không tiết lộ danh tính kẻ đứng sau hay xác nhận thiết bị đã bị xâm nhập, nhưng khuyên người nhận xem xét nghiêm túc, tìm hỗ trợ chuyên gia và bật chế độ bảo mật nghiêm ngặt nhất (Lockdown Mode).

    Apple gửi cảnh báo khẩn tới người dùng tại 99 quốc gia - Ảnh 1.

    Thông báo bảo mật của Apple trên iPhone

    ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

    Tại Đức, sau khi các quan chức nhận được thông báo từ giữa tuần trước, cơ quan bảo mật thông tin (Federal Office for Information Security) của nước này đã phát cảnh báo khẩn cấp vào cuối tuần và khuyên người nhận "mặc định rằng thiết bị của họ không còn an toàn nữa".

    Chính phủ Đức tuyên bố đang xem xét vụ việc hết sức nghiêm túc và nỗ lực điều tra, song phát ngôn viên Stefan Kornelius từ chối tiết lộ liệu Thủ tướng Friedrich Merz có bị ảnh hưởng hay không. Theo The Financial Times, các cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng 'zero-click' (không cần thao tác từ người dùng), cho phép tin tặc xâm nhập thiết bị mà không cần tương tác từ người dùng và chỉ cần biết số điện thoại của mục tiêu.

    Bên ngoài nước Đức, TechCrunch ghi nhận nhiều người dùng khác cũng nhận được cảnh báo tương tự từ Apple. Trong đó, nhà làm phim Radwan Mortada sống tại Beirut (Lebanon) đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông báo cho thấy đợt cảnh báo lần này được gửi tới người dùng ở 99 quốc gia.

    Mortada cho biết ông từng bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp Pegasus vào các năm 2017 và 2021. Hiện vẫn chưa rõ ai hay chính phủ nào chỉ đạo đợt tấn công mới nhất, cũng như liệu vụ việc nhắm vào Mortada có liên quan đến bộ phim tài liệu điều tra do ông làm đạo diễn hay không.

    Tin liên quan

    Apple có lý do để tiếp tục trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn

    Apple có lý do để tiếp tục trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn

    Việc Apple trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn có thể khiến nhiều khách hàng chuyển sang mua phiên bản Pro đắt tiền hơn trong năm nay.

    Khám phá thêm chủ đề

    Apple cảnh báo bảo mật Iphone người dùng iPhone tin tặc tấn công gián điệp

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận