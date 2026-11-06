Apple gửi cảnh báo bảo mật khẩn tới người dùng

Theo báo cáo từ The Financial Times và TechCrunch, Apple vừa gửi đợt thông báo mới tới người dùng tại 99 quốc gia nhằm cảnh báo nguy cơ bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp đánh thuê (Mercenary Spyware). Động thái này diễn ra khi giới chức Đức đang điều tra thông tin các nhà lập pháp và quan chức chính phủ nước này có thể đã nằm trong tầm ngắm.

Apple gửi cảnh báo khẩn ra toàn cầu về nguy cơ tấn công gián điệp.

Apple không tiết lộ danh tính kẻ đứng sau hay xác nhận thiết bị đã bị xâm nhập, nhưng khuyên người nhận xem xét nghiêm túc, tìm hỗ trợ chuyên gia và bật chế độ bảo mật nghiêm ngặt nhất (Lockdown Mode).

Thông báo bảo mật của Apple trên iPhone ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH APPLE INSIDER

Tại Đức, sau khi các quan chức nhận được thông báo từ giữa tuần trước, cơ quan bảo mật thông tin (Federal Office for Information Security) của nước này đã phát cảnh báo khẩn cấp vào cuối tuần và khuyên người nhận "mặc định rằng thiết bị của họ không còn an toàn nữa".

Chính phủ Đức tuyên bố đang xem xét vụ việc hết sức nghiêm túc và nỗ lực điều tra, song phát ngôn viên Stefan Kornelius từ chối tiết lộ liệu Thủ tướng Friedrich Merz có bị ảnh hưởng hay không. Theo The Financial Times, các cuộc tấn công đã khai thác lỗ hổng 'zero-click' (không cần thao tác từ người dùng), cho phép tin tặc xâm nhập thiết bị mà không cần tương tác từ người dùng và chỉ cần biết số điện thoại của mục tiêu.

Bên ngoài nước Đức, TechCrunch ghi nhận nhiều người dùng khác cũng nhận được cảnh báo tương tự từ Apple. Trong đó, nhà làm phim Radwan Mortada sống tại Beirut (Lebanon) đã chia sẻ trên mạng xã hội X thông báo cho thấy đợt cảnh báo lần này được gửi tới người dùng ở 99 quốc gia.

Mortada cho biết ông từng bị nhắm mục tiêu bởi phần mềm gián điệp Pegasus vào các năm 2017 và 2021. Hiện vẫn chưa rõ ai hay chính phủ nào chỉ đạo đợt tấn công mới nhất, cũng như liệu vụ việc nhắm vào Mortada có liên quan đến bộ phim tài liệu điều tra do ông làm đạo diễn hay không.