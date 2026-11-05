Apple có lý do để tiếp tục trì hoãn iPhone 18 tiêu chuẩn

Apple vừa công bố kết quả tài chính quý 3/2026, kết thúc vào ngày 26.9, với tổng doanh thu đạt 114,5 tỉ USD, tăng 12% so với cùng kỳ năm ngoái, bất chấp những hạn chế về nguồn cung kéo dài. Trong số này, doanh thu từ iPhone đạt 57,58 tỉ USD, đánh dấu quý 3 tốt nhất từ trước đến nay về doanh số iPhone.

Doanh thu iPhone 18 Pro hưởng lợi khi iPhone 18 tiêu chuẩn trì hoãn ẢNH: K. VĂN

Doanh thu iPhone càng ấn tượng hơn khi số lượng thiết bị mới được bán ra thực tế thấp hơn nhiều so với chu kỳ ra mắt năm ngoái. Trong quý 3/2025, Apple đã ra mắt bốn mẫu iPhone mới, gồm iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max và Air. Tuy nhiên, trong quý 3/2026, chỉ có hai mẫu iPhone mới được tính đến là iPhone 18 Pro và 18 Pro Max. Mặc dù iPhone Duo được ra mắt cùng bộ đôi iPhone 18 Pro, nhưng sản phẩm chỉ bắt đầu bán ra thị trường từ tháng 10 nên không tính vào doanh thu quý 3.

Chiến lược khác thường mang thành công lớn cho Apple

Năm nay, Apple đã quyết định không ra mắt phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn, sản phẩm dự kiến sẽ được giới thiệu vào đầu năm sau. Mặc dù Apple chưa công bố lý do cụ thể, nhưng nhiều người dự đoán nguyên nhân chính là do thiếu hụt linh kiện. Apple có thể muốn đảm bảo đủ số lượng iPhone Pro để đáp ứng nhu cầu thị trường.

Dù không có phiên bản cơ bản, doanh thu từ iPhone vẫn tăng mạnh. Theo Ben Lovejoy từ 9to5Mac, thời điểm ra mắt bất thường này có thể đã định hướng hành vi mua sắm theo hướng có lợi cho Apple. Thông thường, người dùng sẽ nâng cấp iPhone sau mỗi một, hai hoặc ba năm, và giai đoạn này thường bắt đầu từ tháng 9. Việc không có phiên bản tiêu chuẩn trên thị trường có thể đã khiến nhiều người chọn mua phiên bản Pro thay vì chờ đợi nhiều tháng để có được iPhone 18 tiêu chuẩn.

Ngoài ra, iPhone 17 tiêu chuẩn vẫn phổ biến và tiếp tục bán chạy, trong khi việc tăng giá 100 USD cho các mẫu iPhone 18 Pro cũng góp phần quan trọng vào doanh thu kỷ lục này. Nhìn chung, chiến lược ra mắt chia làm hai giai đoạn cho dòng iPhone 18 đã chứng tỏ sự thành công. Mặc dù điều này có thể làm giảm nhu cầu đối với phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn khi ra mắt vào năm sau, Apple vẫn không quá lo lắng nếu nhiều khách hàng chuyển sang sử dụng phiên bản Pro.