Apple khiến iPhone 16 Pro trở nên 'lỗi thời'

Apple đang chuẩn bị cho một bước chuyển lớn trong lĩnh vực AI, không chỉ đơn thuần ở việc nâng cấp phần mềm mà còn là sự thay đổi về yêu cầu phần cứng.

Theo Digitaltrends, phiên bản iOS 27 sẽ yêu cầu mô hình AI mạnh nhất trên các thiết bị của Apple có ít nhất 12 GB bộ nhớ RAM. Điều đó đồng nghĩa với việc chỉ những thiết bị như iPhone 17 Pro và iPhone Air mới có thể chạy phiên bản AI mạnh nhất, trong khi nhiều thiết bị cũ hơn sẽ không đáp ứng được yêu cầu này, bao gồm cả bộ đôi iPhone 16 Pro và 16 Pro Max ra mắt vào tháng 9.2024.

Chỉ có ba mẫu iPhone hiện tại mới đủ sức khai thác hết sức mạnh của iOS 27 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH PHONEARENA

Sự thay đổi đã đặt ra một thách thức lớn cho người dùng, khi mà một thành phần trước đây thường bị xem nhẹ là RAM đang trở thành yếu tố quyết định khả năng hỗ trợ AI của thiết bị. Mặc dù các thiết bị RAM 8 GB vẫn có thể sử dụng nhiều tính năng AI, chúng có thể không đủ sức mạnh để xử lý các tác vụ nặng hơn trong tương lai.

Apple khiến người mua iPhone phải suy nghĩ nhiều hơn

Khi AI hoạt động cục bộ, trải nghiệm người dùng sẽ bị ảnh hưởng bởi khả năng xử lý đồ họa của thiết bị. Apple đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tốc độ và quyền riêng tư trong việc xử lý AI, và mặc dù điện toán đám mây giúp mở rộng khả năng hỗ trợ cho nhiều thiết bị, vẫn có sự phân chia rõ ràng giữa những gì có thể thực hiện trên thiết bị và những gì cần đến sự hỗ trợ từ máy chủ.

Vì vậy, nếu đang cân nhắc nâng cấp thiết bị của mình, người dùng hãy chú ý đến dung lượng bộ nhớ RAM. Đây không chỉ là thông số cho đa nhiệm mà còn là yếu tố quyết định cho khả năng tương thích với các tính năng AI trong tương lai.

Theo dõi các mẫu iPhone, iPad và Mac mới với dung lượng RAM lớn hơn sẽ giúp người dùng hiểu rõ hơn về hướng đi của Apple trong lĩnh vực AI. Hiện tại, sự hỗ trợ của Apple Intelligence chỉ là một phần trong bức tranh tổng thể về tương lai của AI trên các thiết bị của hãng.