Theo PhoneArena, trong khi iPhone 15 Pro ra mắt với khung titan và nhận nhiều đánh giá cao, Apple bất ngờ thay thế vật liệu này bằng nhôm trên các mẫu iPhone 17 Pro và 18 Pro, khiến không ít người cảm thấy tiếc nuối. Tuy nhiên, tình trạng này có thể thay đổi sau khi iPhone 20 Pro ra mắt vào mùa thu năm sau.

Apple đã sử dụng khung nhôm cho dòng iPhone 17 Pro và 18 Pro ẢNH: K. VĂN

Báo cáo từ nguồn rò rỉ nổi tiếng trên Weibo, Fixed Focus Digital, Apple được cho là đang thử nghiệm khung titan cho các nguyên mẫu iPhone 20 Pro trong giai đoạn thiết kế ban đầu. Thiết kế mới được cho là sẽ mềm mại hơn, tương tự như iPhone Air nhưng với các góc bo tròn hơn. Mặc dù thiết kế cuối cùng vẫn chưa được xác định, nhưng thông tin này phù hợp với những rò rỉ gần đây về việc Apple sẽ sử dụng vật liệu kính tương tự như iPhone Air, với độ cong rõ rệt hơn ở bốn cạnh.

iPhone 20 Pro và 20 Pro Max dự kiến chủ yếu được làm bằng kính, kết hợp dải kim loại rất mỏng. Tuy nhiên, theo người rò rỉ Ice Universe, Apple vẫn đang phát triển bốn phiên bản khác nhau của thiết bị, trong đó có hai phiên bản với mặt kính phẳng. Độ cong của kính cũng đang được điều chỉnh, có thể giảm bớt so với các phiên bản trước đó.

iPhone 20 Pro đang ngày càng giống phiên bản cao cấp của iPhone Air

Trước đó, nhiều người đã bày tỏ sự không hài lòng khi Apple chuyển sang sử dụng nhôm thay vì titan, ngay cả khi nhôm có khả năng dẫn nhiệt tốt hơn. Tuy nhiên, nếu iPhone 20 Pro giống với iPhone Air, nhiều người đang đặt ra câu hỏi về sự tồn tại của dòng iPhone Air phải chăng là đang quá dư thừa.

Bên cạnh đó, sự thay đổi trong thiết kế mới cũng khiến người dùng đặt câu hỏi về phản ứng của các nhà sản xuất smartphone ra sao sau khi Apple quay trở lại với khung titan. Ví dụ, Samsung đã từ bỏ khung titan trên Galaxy S25 Ultra để chuyển sang vật liệu gọi là Armor Aluminum cho Galaxy S26 Ultra.

Cuối cùng, vấn đề quản lý nhiệt cũng cần được Apple chú trọng, đặc biệt sau những vấn đề về nhiệt độ của iPhone 15 Pro. Tuy nhiên, người dùng vẫn đang mong chờ sự thay đổi trong thiết kế của iPhone, mặc dù nhiều người vẫn yêu thích vẻ ngoài hiện tại của sản phẩm.