Rò rỉ mô hình iPhone Air 2 và iPhone 18 hé lộ nhiều thay đổi thiết kế

Tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo vừa chia sẻ hình ảnh mô hình (dummy) được cho là của iPhone Air 2 và iPhone 18. Đây là hai mẫu máy dự kiến được Apple chính thức trình làng vào mùa xuân năm 2027, mang lại cái nhìn thực tế đầu tiên về ngôn ngữ thiết kế của thế hệ mới sau hàng loạt thông tin đồn đoán.

iPhone Air 2 và iPhone 18 bất ngờ lộ diện qua hình ảnh mô hình

Theo hình ảnh mô hình, iPhone Air 2 sở hữu phần thân máy mỏng hơn so với thế hệ iPhone Air đời đầu và được bổ sung một ống kính ở mặt lưng tạo thành cụm camera kép. Ngoại trừ sự xuất hiện của camera thứ hai, thiết kế mặt sau vẫn giữ phong cách tương tự bản tiền nhiệm, kết hợp cùng khung viền titan và cụm camera kép 48 MP như các rò rỉ trước đó.

Loạt hình ảnh về mô hình của mô hình của iPhone Air 2 và iPhone 18 ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH GSMARENA

Ở mặt trước, iPhone Air 2 được cho là sẽ trang bị màn hình OLED kích thước 6,55 inch hỗ trợ tần số quét 120 Hz cùng phần khuyết Dynamic Island được thu gọn kích thước. Những tinh chỉnh này giúp thiết bị duy trì độ mỏng nhẹ đặc trưng nhưng vẫn đáp ứng tốt nhu cầu hiển thị mượt mà của người dùng.

Trái ngược với sự thay đổi của iPhone Air 2, mô hình iPhone 18 tiêu chuẩn dường như vẫn giữ nguyên thiết kế tổng thể của iPhone 17 với mô-đun camera sau trông hoàn toàn giống hệt. Mẫu máy này được đồn đoán sẽ trang bị màn hình OLED 6,3 inch, hệ thống camera kép 48 MP ở mặt lưng và sử dụng vi xử lý Apple A20 thế hệ mới.

Đáng chú ý, phiên bản iPhone 18 tiêu chuẩn được dự báo sẽ tăng giá tương tự như các dòng iPhone 18 Pro cao cấp. Ngoài ra, sự kiện ra mắt vào mùa xuân năm 2027 cũng được kỳ vọng sẽ là thời điểm Apple giới thiệu thêm phiên bản iPhone 18e với mức giá dễ tiếp cận hơn.