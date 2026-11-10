iOS 28 có thể chất lượng hơn nhờ thay đổi bất ngờ từ Apple

Theo PhoneArena, Apple hiện trong quá trình phát triển các phiên bản hệ điều hành thế hệ tiếp theo, bao gồm iOS 28, iPadOS 28 và macOS 28. Năm nay, công ty quyết định thay đổi quy trình phát triển nhằm mục tiêu cải thiện chất lượng sản phẩm trước khi ra mắt.

Apple muốn tăng thêm thời gian cho các lập trình viên lên ý tưởng và khám phá các tính năng mới trên iOS 28 ẢNH: APPLE

Chuyên gia Mark Gurman của Bloomberg cho biết trong bản tin Power On mới nhất rằng quy trình phát triển hệ điều hành của Apple thường được chia thành ba giai đoạn: M1, M2 và M3, mỗi giai đoạn kéo dài 8 tuần. Trong đó, 4 tuần đầu tiên dành cho việc lập trình các tính năng mới, 4 tuần tiếp theo để tích hợp chúng vào hệ điều hành.

Dành nhiều thời gian hơn để hoàn thiện tính năng trên iOS 28

Tuy nhiên, trong năm nay, Apple đã điều chỉnh thời gian dành cho giai đoạn M1. Thay vì 4 tuần, công ty đã tăng lên 6 tuần nhằm mục đích giúp cho các kỹ sư có thể lên ý tưởng và khám phá cách thức hoạt động của các tính năng mới. Cách điều chỉnh này sẽ cho phép họ có thêm thời gian để hoàn thiện ý tưởng trước khi triển khai. Mặc dù vậy, tổng thời gian hoàn thiện của M1 vẫn là 8 tuần, bởi thời gian dành cho việc tích hợp các tính năng mới vào hệ điều hành sẽ chỉ là 2 tuần.

Gurman cho biết, các kỹ sư của Apple tỏ ra hài lòng với sự thay đổi này, cho rằng điều đó giúp họ có thêm thời gian để hoàn thiện các ý tưởng thay vì phải vội vàng hoàn thành trong bốn tuần. Tuy nhiên, vẫn có lo ngại rằng việc rút ngắn thời gian tích hợp có thể ảnh hưởng đến chất lượng của các bản cập nhật.

Bất chấp những lo ngại này, nếu nhân viên của Apple đánh giá cao sự thay đổi, có thể đây là một bước tiến tích cực trong việc phát triển iOS 28, iPadOS 28 và macOS 28. Điều đó cho thấy Apple đang nỗ lực cải thiện hệ điều hành của mình nhằm mang đến những sản phẩm hoàn thiện hơn khi đến tay người dùng.