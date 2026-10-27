iPhone 18e tiếp tục thua kém thiết bị Android ở tần số quét màn hình?

Chuyên gia rò rỉ tin đồn Digital Chat Station vừa đăng tải trên mạng xã hội Weibo các thông số kỹ thuật được cho là của mẫu iPhone 18e. Đáng chú ý nhất, mẫu máy tầm trung tiếp theo của Apple được cho là vẫn sử dụng tấm nền LTPS OLED kích thước 6,12 inch với tần số quét dừng lại ở mức 60 Hz, tương đương với màn hình trên chiếc iPhone 17e ra mắt trước đó.

Chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station hé lộ thông số kỹ thuật của iPhone 18e ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH

iPhone 18e lộ cấu hình với chip A20 nhưng vẫn giữ màn hình 60 Hz

Thông số màn hình này gây thất vọng khi đặt cạnh các đối thủ Android trong cùng phân khúc, nơi ngay cả những thiết bị có giá dưới 200 USD (khoảng 5 triệu đồng) đã phổ cập màn hình 90 Hz hoặc 120 Hz từ đầu những năm 2020. Mặt sau của iPhone 18e cũng được dự đoán chỉ sở hữu một camera đơn 48 MP, trong khi các đối thủ như Google hay Samsung đã trang bị camera góc siêu rộng, còn Xiaomi và Nothing thậm chí cung cấp cụm ba camera sau tích hợp ống kính tele.

Bù lại cho sự thiếu vắng của màn hình tần số quét cao, iPhone 18e hứa hẹn nhận được những cải tiến đáng chú ý ở khả năng chụp ảnh selfie và sức mạnh xử lý bên trong. Cụ thể, camera trước của thiết bị dự kiến được nâng cấp độ phân giải lên 24 MP thay vì cảm biến 12 MP trên phiên bản tiền nhiệm, dù chưa rõ tính năng chụp ảnh đa hướng như trên các dòng flagship có xuất hiện hay không.

Về mặt hiệu năng, mẫu smartphone mới dự kiến được trang bị chip xử lý Apple A20 cao cấp cùng dung lượng RAM 9 GB theo các tin đồn trước đó, giúp máy duy trì độ mượt mà ổn định suốt nhiều năm sử dụng. Sự kết hợp giữa con chip đầu bảng và bộ nhớ lớn biến iPhone 18e thành một thiết bị tầm trung có hiệu năng xử lý đặc biệt mạnh mẽ.

Digital Chat Station cho biết iPhone 18e dự kiến sẽ chính thức trình làng vào năm tới. Dựa trên tiền lệ phát hành của các dòng máy trước khi iPhone 16e ra mắt vào tháng 2 và iPhone 17e trình làng vào tháng 3, nhiều khả năng thiết bị sẽ được Apple giới thiệu ngay trong quý 1.