Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Doanh nghiệp

AQUA Việt Nam cam kết đầu tư dài hạn, nâng vốn lên 75 triệu USD

Thanh Xuân
Thanh Xuân
31/01/2026 11:56 GMT+7

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam chính thức công bố chiến lược phát triển dài hạn với việc gia hạn hoạt động đầu tư đến năm 2045 sau 30 năm hoạt động. Công ty cam kết nâng tổng vốn đầu tư lên 75 triệu USD và công suất nhà máy để phục vụ thị trường nội địa và xuất khẩu.

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam vừa được Ban Quản lý các khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, AQUA Việt Nam chính thức gia hạn hoạt động các nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045, với tổng vốn đầu tư gia hạn gần 1.540 tỉ đồng (khoảng 75 triệu USD). 

Với nguồn lực này, AQUA Việt Nam dự kiến nâng tổng công suất cả 3 nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm (trong đó máy giặt và tủ lạnh mỗi loại đạt 800.000 sản phẩm/năm), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả châu Á và châu Âu.

AQUA Việt Nam cam kết đầu tư đến năm 2045 với số vốn 75 triệu USD- Ảnh 1.

AQUA Việt Nam dự kiến nâng tổng công suất cả 3 nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm

ẢNH: V.A

Tính đến tháng 12.2025, AQUA Việt Nam giữ vững vị trí hàng đầu về thị phần tại Việt Nam đối với hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh. AQUA Việt Nam phối hợp giữa đội ngũ R&D quốc tế và chuyên gia bản địa để tạo ra những tính năng "đo ni đóng giày" cho người Việt như giải quyết áp lực nước yếu, thiết kế van áp lực nước thấp và động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter giúp máy giặt vận hành ổn định ngay cả ở khu vực đô thị đông dân hoặc vùng cao; bảng điều khiển tiếng Việt, công nghệ kháng khuẩn ABT, giặt nước nóng 90℃… Với định hướng công nghệ thông minh trong tầm tay, AQUA Việt Nam không hướng đến những khái niệm công nghệ xa vời mà tập trung vào tính ứng dụng thực tế, đưa trải nghiệm Smart Home trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận với đại đa số gia đình Việt.

Tin liên quan

BAF Việt Nam: Cơ hội 'lội ngược dòng' sau chu kỳ biến động của ngành chăn nuôi

BAF Việt Nam: Cơ hội 'lội ngược dòng' sau chu kỳ biến động của ngành chăn nuôi

Công ty cổ phần Nông nghiệp BAF Việt Nam (BAF) vừa công bố Báo cáo Tài chính quý 4/2025. Sản lượng heo bán đạt hơn 234.000 con, trong đó heo thịt chiếm đa số ghi nhận tăng trưởng gần 73% so với cùng kỳ.

'Vua thép' Hòa Phát lời hơn 15.500 tỉ đồng, tăng 29% so với 2024

Khám phá thêm chủ đề

đầu tư tỉnh Đồng Nai Khu kinh tế Máy giặt Tủ lạnh
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận