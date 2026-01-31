AQUA Việt Nam cam kết đầu tư dài hạn, nâng vốn lên 75 triệu USD

Công ty TNHH Điện máy AQUA Việt Nam vừa được Ban Quản lý các khu công nghiệp - Khu kinh tế tỉnh Đồng Nai cấp giấy Chứng nhận đăng ký đầu tư. Theo đó, AQUA Việt Nam chính thức gia hạn hoạt động các nhà máy tại Khu công nghiệp Biên Hòa 2 đến năm 2045, với tổng vốn đầu tư gia hạn gần 1.540 tỉ đồng (khoảng 75 triệu USD).

Với nguồn lực này, AQUA Việt Nam dự kiến nâng tổng công suất cả 3 nhà máy lên xấp xỉ 1,6 triệu sản phẩm/năm (trong đó máy giặt và tủ lạnh mỗi loại đạt 800.000 sản phẩm/năm), sẵn sàng đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của thị trường trong nước và xuất khẩu đi nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả châu Á và châu Âu.

Tính đến tháng 12.2025, AQUA Việt Nam giữ vững vị trí hàng đầu về thị phần tại Việt Nam đối với hai ngành hàng chủ lực là máy giặt và tủ lạnh. AQUA Việt Nam phối hợp giữa đội ngũ R&D quốc tế và chuyên gia bản địa để tạo ra những tính năng "đo ni đóng giày" cho người Việt như giải quyết áp lực nước yếu, thiết kế van áp lực nước thấp và động cơ truyền động trực tiếp DD Inverter giúp máy giặt vận hành ổn định ngay cả ở khu vực đô thị đông dân hoặc vùng cao; bảng điều khiển tiếng Việt, công nghệ kháng khuẩn ABT, giặt nước nóng 90℃… Với định hướng công nghệ thông minh trong tầm tay, AQUA Việt Nam không hướng đến những khái niệm công nghệ xa vời mà tập trung vào tính ứng dụng thực tế, đưa trải nghiệm Smart Home trở nên gần gũi và dễ dàng tiếp cận với đại đa số gia đình Việt.