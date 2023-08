AS Roma mua cầu thủ 'lạ' cho HLV Mourinho

"Serdar Azmoun đã bay đến Rome (thủ đô nước Ý) trong ngày 25.8, chuẩn bị thủ tục kiểm tra y tế và ký hợp đồng theo diện cho mượn với AS Roma từ CLB Bayer Leverkusen, kèm điều khoản mua đứt với giá 12 triệu euro. CLB Fulham (ở Ngoại hạng Anh) đã liên hệ với Serdar Azmoun, nhưng cầu thủ này chỉ muốn gia nhập AS Roma theo tiếng gọi từ HLV Mourinho", Fabrizio Romano cho biết.

Serdar Azmoun chọn gia nhập AS Roma vì HLV Mourinho AFP

"Những cuộc nói chuyện giữa HLV Mourinho và Serdar Azmoun chính là chìa khóa thuyết phục cầu thủ 28 tuổi người Iran này gia nhập AS Roma", Fabrizio Romano chia sẻ.

CLB AS Roma vẫn còn trống suất cầu thủ ngoài châu Âu, do tiền vệ Leandro Paredes (người Argentina) đã chơi cho Juventus mùa trước, nên không có tên trong danh sách này. Vì vậy, Serdar Azmoun đã được HLV Mourinho lựa chọn.

Chân sút người Iran từng ghi đến 62 bàn trong 104 trận khi thi đấu cho CLB Zenit Saint Petersburg (Nga). Tuy nhiên, từ khi chuyển sang Bayer Leverkusen tại giải Bundesliga (Đức), cầu thủ này chỉ ghi 5 bàn và có 4 pha kiến tạo thành bàn sau tổng cộng 44 trận.

Serdar Azmoun có lịch sử chấn thương và thể chất không hoàn hảo, thường xuyên nghỉ thi đấu từ khi chuyển đến Bayer Leverkusen. Bên cạnh đó, khả năng anh sẽ thi đấu cho đội tuyển Iran tại vòng chung kết Asian Cup vào đầu năm 2024, khiến giới CĐV AS Roma tỏ ra lo ngại.

HLV Mourinho tiếp tục có những bổ sung bất ngờ vào đội hình của AS Roma AFP

Theo tờ Sportitalia: "Serdar Azmoun đã trấn an CĐV AS Roma khi vừa đến Rome, rằng anh sẽ không thi đấu ở Asian Cup đầu năm 2024. Ngoài ra, chấn thương của ngôi sao này cũng đã bình phục hẳn và sẽ tập luyện ngay, sau khi hoàn tất hợp đồng với AS Roma".

Sự có mặt của Serdar Azmoun giúp HLV Mourinho có thêm phương án trên hàng công. Nhưng nhà cầm quân người Bồ Đào Nha vẫn tiếp tục hy vọng, ban lãnh đạo AS Roma chiêu mộ thêm 1 tiền đạo thực thụ trước khi kỳ chuyển nhượng mùa hè kết thúc, với 2 mục tiêu đang theo đuổi là Duvan Zapata từ Atalanta hoặc Romelu Lukaku từ Chelsea.