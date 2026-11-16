ASEAN cùng vượt qua những 'con sóng lớn'

Cùng tham dự sự kiện có các khách mời của nước Chủ tịch ASEAN, gồm Thủ tướng Canada Mark Carney, Tổng thống Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc António Guterres và Tổng giám đốc Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) Kristalina Georgieva.

Định hình cách ứng phó thách thức

Phát biểu tại lễ khai mạc, Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. chào mừng lãnh đạo các nước ASEAN và các đối tác tới dự hội nghị với chủ đề "Cùng chèo lái tương lai chung". Theo Tổng thống Marcos, biểu tượng "con thuyền di sản" của ASEAN năm 2026 thể hiện quyết tâm đồng hành của các nước thành viên để cùng vượt qua những "con sóng lớn", từ căng thẳng địa chính trị, bất ổn kinh tế đến biến đổi khí hậu và các mối đe dọa xuyên quốc gia.

Tổng thống Philippines Marcos - Chủ tịch ASEAN năm 2026 và Phu nhân đón Thủ tướng Lê Minh Hưng Ảnh: TTXVN

Tổng thống Marcos nhấn mạnh tinh thần đoàn kết, trách nhiệm chung và sự đồng hành hướng tới các mục tiêu chung đã tạo nên sức mạnh của ASEAN, giúp Hiệp hội thúc đẩy thực hiện 3 trọng tâm hợp tác trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045, gồm bảo đảm hòa bình và an ninh khu vực, thúc đẩy thịnh vượng và nâng cao đời sống của người dân ASEAN. Nhà lãnh đạo Philippines bày tỏ tin tưởng rằng sự tin cậy giữa các quốc gia thành viên, tinh thần trách nhiệm, khả năng thích ứng trước các biến động và việc tuân thủ các nguyên tắc nền tảng như tôn trọng, không đe dọa sử dụng vũ lực và giải quyết hòa bình các tranh chấp sẽ tiếp tục là "mỏ neo" cho tương lai hợp tác của ASEAN. Những quyết định tại các hội nghị cấp cao lần này sẽ định hình cách ASEAN ứng phó với thách thức, tận dụng cơ hội của thời đại và chuẩn bị tốt cho các thế hệ tương lai.

Tại lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo đã chứng kiến Lễ công bố biểu tượng mới của ASEAN sau khi Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11, nghi thức nộp lưu chiểu Hiệp định khung ASEAN về Kinh tế số (DEFA) cho Tổng thư ký ASEAN và Lễ trao Giải thưởng ASEAN 2026 cho bà Hla Hla Aung (Myanmar) vì những đóng góp nổi bật trong việc nâng cao khả năng tự cường của cộng đồng và ứng phó với thảm họa.

Tại phiên họp toàn thể ngay sau lễ khai mạc, các nhà lãnh đạo ASEAN đánh giá cao nỗ lực và vai trò dẫn dắt của nước Chủ tịch Philippines, qua đó giúp ASEAN vượt qua nhiều khó khăn do biến động địa chính trị và kinh tế toàn cầu trong năm đầu tiên triển khai Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045.

Việt Nam đề xuất 3 định hướng chiến lược

Phát biểu tại phiên họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhận định ASEAN đang đứng trước những cơ hội chiến lược để bứt phá, đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức, đòi hỏi các nước thành viên tăng cường đoàn kết, bản lĩnh và tầm nhìn chiến lược chung. Trên cơ sở đó, Thủ tướng đề xuất 3 định hướng chiến lược nhằm tăng cường hợp tác ASEAN.

Thứ nhất, kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển. ASEAN cần tăng cường đối thoại, xây dựng lòng tin, phát huy các nguyên tắc, chuẩn mực ứng xử chung để giải quyết bất đồng. Thủ tướng đề nghị đẩy mạnh hợp tác quốc phòng, an ninh và pháp luật, triển khai hiệu quả Diễn đàn Cố vấn pháp lý ASEAN về công pháp quốc tế (AFLA) và sớm xây dựng Quy tắc điều phối và thông tin về ứng phó với khủng hoảng khẩn cấp của Hội đồng Điều phối ASEAN. Thủ tướng cảm ơn các nước đã ủng hộ Tuyên bố ASEAN về nâng cao vai trò của cơ quan thực thi pháp luật trong ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp do Việt Nam đề xuất.

Thứ hai, kiến tạo sự phát triển chung năng động, sáng tạo, tự cường. Thủ tướng đề nghị ưu tiên triển khai hiệu quả DEFA, thu hút đầu tư chất lượng cao và tăng cường tham gia các chuỗi cung ứng khu vực và toàn cầu. Nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về bảo đảm an ninh kinh tế, nhất là an ninh chuỗi cung ứng, năng lượng và lương thực, Thủ tướng Lê Minh Hưng khẳng định Việt Nam sẵn sàng đóng góp tích cực vào việc triển khai kết nối Lưới điện ASEAN (APG) và Sáng kiến Năng lượng Manila (MEI).

Thủ tướng đề xuất sáng kiến "Không gian vì phát triển và khả năng chống chịu", hướng tới 3 mục tiêu: chia sẻ, khai thác dữ liệu không gian phục vụ phát triển; nâng cao năng lực bảo đảm không gian an toàn, bền vững; kết nối nghiên cứu, đào tạo, doanh nghiệp và đầu tư để phát triển kinh tế vũ trụ trong khu vực.

Thứ ba, phát huy bản sắc để xây dựng Cộng đồng ASEAN gắn kết, bền vững. Thủ tướng đề nghị ASEAN đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, nhất là kỹ năng số, tạo thuận lợi cho di chuyển lao động trong khu vực và bảo đảm an sinh xã hội. Thủ tướng hoan nghênh nỗ lực hoàn tất đàm phán Hiệp định thành lập Trung tâm ASEAN về các Tình huống y tế khẩn cấp và dịch bệnh mới nổi (ACPHEED), khẳng định Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ với Indonesia, Thái Lan và các nước thành viên để sớm đưa Trung tâm vào hoạt động. Thủ tướng cũng đề xuất ASEAN đi tiên phong trong triển khai Nghị quyết "Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì sự phát triển bền vững" của Liên Hiệp Quốc, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Ưu tiên nâng cao năng lực chuyển hóa các chính sách

Nhìn lại hành trình hợp tác năm 2026, các nhà lãnh đạo nhận định ASEAN đã đạt được nhiều kết quả quan trọng nhờ tinh thần đoàn kết và quyết tâm chung. Để phát huy hơn nữa đà hợp tác tích cực, các nhà lãnh đạo nhất trí ASEAN cần đặc biệt ưu tiên nâng cao năng lực chuyển hóa các chính sách và mục tiêu thành những kết quả cụ thể, có thể đo lường được, nhất là các mục tiêu của Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045. Các nhà lãnh đạo nhấn mạnh trước những biến động địa chính trị, ASEAN cần kiên trì giữ vững đoàn kết và vai trò trung tâm, bảo đảm hòa bình, ổn định khu vực, đẩy mạnh ứng phó với các thách thức an ninh hiện nay như lừa đảo trực tuyến, buôn bán người và ma túy trái phép.

Kết thúc phiên họp toàn thể, các nhà lãnh đạo đã thông qua và ghi nhận 87 văn kiện định hướng hợp tác của ASEAN trên cả 3 trụ cột Cộng đồng, trong đó có các nội dung đáng chú ý về quản lý thương mại chiến lược nhằm bảo đảm thương mại khu vực an toàn; thúc đẩy tăng trưởng của các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) dựa trên trí tuệ nhân tạo; nâng cao năng lực tự cường và tăng cường an ninh nguồn cung dầu cho khu vực; đẩy mạnh vai trò của cơ quan thực thi pháp luật ASEAN trong công tác ứng phó và cứu trợ thảm họa khẩn cấp.

Thúc đẩy tuyển dụng công bằng, bảo vệ lao động di cư Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 49 ở Manila (Philippines), lãnh đạo các nước ASEAN đã thông qua Tuyên bố về tuyển dụng công bằng, có đạo đức và bền vững nhằm trao quyền cho người lao động di cư, hướng tới ngăn chặn các hành vi tuyển dụng trái phép, bóc lột lao động và lừa đảo việc làm xuyên biên giới. Tuyên bố đặt mục tiêu thúc đẩy các hoạt động tuyển dụng minh bạch, công bằng và có trách nhiệm; ngăn chặn việc thu phí tuyển dụng quá cao hoặc bất hợp lý; bảo đảm cơ hội việc làm bình đẳng và tăng cường bảo vệ quyền lợi của người lao động di cư. Văn kiện cũng đề cao việc siết chặt quản lý, giám sát các doanh nghiệp môi giới lao động, cải thiện khả năng tiếp cận công lý và các biện pháp bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các quốc gia thành viên ASEAN. Tuyên bố mới kế thừa những cam kết trước đây của ASEAN, đặc biệt là Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư năm 2007 và Đồng thuận ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của người lao động di cư năm 2017. Việc thông qua văn kiện được kỳ vọng tạo thêm cơ sở để các nước ASEAN phối hợp giải quyết những vấn đề phát sinh trong di cư lao động, nhất là tình trạng môi giới bất hợp pháp, mua bán người và lừa đảo tuyển dụng trực tuyến đang gây nhiều lo ngại trong khu vực.



