Ashley St. Clair kêu gọi Elon Musk 'công khai thừa nhận' là cha của con cô

Nhà hoạt động xã hội kiêm nhà văn Ashley St. Clair lên mạng X để chỉ trích Elon Musk vì phớt lờ yêu cầu của cô về việc xác nhận đứa con được cho là của hai người sau khi vị tỉ phú trả lời một dòng tweet cho rằng St. Clair đã "âm mưu trong nửa thập kỷ để dụ dỗ" ông.

Nhà hoạt động xã hội kiêm nhà văn Ashley St. Clair ẢNH: X

"Elon, chúng tôi đã cố gắng liên lạc trong nhiều ngày qua mà anh vẫn chưa phản hồi", cô viết trong một dòng tweet hiện đã bị xóa.

"Khi nào thì anh trả lời tôi thay vì công khai những lời bôi nhọ từ một cá nhân vừa đăng ảnh tôi mặc đồ lót khi mới 15 tuổi?", cô viết thêm.

Người đại diện của St. Clair - Brian Glicklich - sau đó cũng chia sẻ tuyên bố trên X rằng nữ nhà văn và người sáng lập SpaceX đã "làm việc riêng để tạo ra thỏa thuận về việc nuôi dạy con của họ trong một thời gian".

Brian Glicklich viết: "Thật đáng thất vọng khi một phóng viên nhiều lần phục kích Ashley và gia đình cô ấy, khiến quá trình đó không thể được hoàn thành một cách bảo mật. Chúng tôi đang chờ Elon công khai thừa nhận vai trò làm cha của mình với Ashley, để chấm dứt những suy đoán vô căn cứ. Ashley tin rằng Elon có ý định hoàn tất thỏa thuận của họ một cách nhanh chóng, vì lợi ích tốt nhất cho sức khỏe và sự an toàn của đứa trẻ mà họ có".

Page Six đã liên hệ với Elon Musk để xin bình luận nhưng không nhận được phản hồi.

Ngày 14.2, St. Clair thông báo rằng cô đã chào đón đứa con với Musk (53 tuổi) cách đây 5 tháng.

Elon Musk và con trai X Æ A-Xii Musk (4 tuổi) ẢNH: AFP

"Năm tháng trước, tôi đã chào đón một đứa trẻ chào đời. Elon Musk là cha của đứa trẻ. Tôi chưa từng tiết lộ điều này để bảo vệ sự riêng tư và an toàn của con mình. Nhưng trong những ngày gần đây, rõ ràng truyền thông có ý định làm như vậy, bất chấp tác hại mà nó gây ra", cô viết trên X, nền tảng mạng xã hội mà Musk sở hữu.

Tác giả cuốn sách thiếu nhi Elephants Are Not Birds cho biết thêm: "Tôi dự định cho con mình được lớn lên trong một môi trường bình thường và an toàn. Thành thật mà nói, tôi rất trân trọng những lời tốt đẹp. Ước gì tôi không cần phải đưa ra tuyên bố này. Tôi sẽ dành thời gian cho gia đình và tạm thời ngừng hoạt động".

Elon Musk vẫn chưa công khai thừa nhận những tuyên bố của nữ tác giả. Người sáng lập hãng Tesla hiện đã là cha của 12 đứa con với ba phụ nữ khác.