Nữ tác giả tuyên bố sinh con cho tỉ phú Elon Musk là ai?

Elon Musk đăng hàng chục bài trên X sau thông báo của St. Clair, nhưng không bài nào trực tiếp đề cập đến tuyên bố có con của cô. Mặc dù vậy, ông trả lời bằng biểu tượng cảm xúc cười đối với một bình luận cho rằng sinh thêm một đứa con nữa là một trong những nhiệm vụ phụ của Musk, bên cạnh việc thành lập nhiều công ty khác nhau và mua lại Twitter.

Nữ tác giả St. Clair tuyên bố sinh con cho tỉ phú Elon Musk ẢNH: AFP

Trong bài đăng tối 14.2, St. Clair cho biết trước đó cô chưa tiết lộ Elon Musk là cha để bảo vệ quyền riêng tư của đứa trẻ, nhưng cô cho biết đưa ra thông báo này vì "muốn xóa tan tin đồn trên các phương tiện truyền thông" có ý định đưa tin về việc này.

St. Clair (31 tuổi) là một nhà hoạt động xã hội và tác giả có hơn 1,1 triệu người theo dõi trên tài khoản X. Cô được biết đến với cuốn sách thiếu nhi Elephants Are Not Birds (Voi không phải là chim) do nhà xuất bản Brave Books ấn hành. Cuốn sách kể về một chú voi "mặc dù có thể hót, nhưng nó không phải là chim, ngay cả khi được khăng khăng rằng nó là chim". St. Clair đã mô tả cuốn sách là một "sự chấp nhận giới tính".

St. Clair, chuyên gia viết bài cho MAGA (Make America Great Again - Làm cho nước Mỹ vĩ đại trở lại), tuyên bố cô đã bí mật sinh đứa con thứ 13 cho Elon Musk cách đây 5 tháng.

"Năm tháng trước, tôi chào đón một đứa trẻ chào đời. Elon Musk là cha của đứa trẻ. Tôi chưa từng tiết lộ điều này để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của con mình. Tôi muốn con mình được lớn lên trong một môi trường bình thường và an toàn. Vì lý do đó, tôi yêu cầu các phương tiện truyền thông tôn trọng quyền riêng tư của con mình và không đưa tin mang tính xâm phạm", cô đăng trên X (trước đây là Twitter).

St. Clair chuyển đến một căn hộ cao cấp ở Manhattan ẢNH: X

Daily Mail đưa tin St. Clair đã chuyển đến một căn hộ cao cấp ở Manhattan (New York, Mỹ) cách đây khoảng một năm với giá thuê ước tính từ 12.000 đến 15.000 USD/tháng.

Cư dân ở đây nói thêm rằng St. Clair là một trong những người đầu tiên trong tòa nhà sở hữu chiếc Tesla Cybertruck. "Chuyện có con với Elon Musk không làm tôi ngạc nhiên. Cô ấy chắc chắn là một trong những người đầu tiên trong tòa nhà sang trọng có được một chiếc Cybertruck", một cư dân nói với Daily Mail.

Cư dân của tòa nhà Manhattan lưu ý rằng St. Clair đã lắp camera chuông cửa mặc dù tòa nhà có các biện pháp an ninh. Những người khác nói rằng cô rất ít tương tác với nhân viên tòa nhà, bằng chứng là các gói hàng không có người nhận chất đống bên ngoài cửa nhà.

Elon Musk và các con ẢNH: INSTAGRAM

Các nguồn tin cho biết cô dường như đang nuôi hai đứa con với sự giúp đỡ của một bảo mẫu toàn thời gian: một đứa được cho là của Elon Musk và một đứa trẻ mới biết đi từ mối quan hệ trước. Ông chủ hãng Tesla có ít nhất 12 đứa con với ba người phụ nữ khác nhau: Justine Wilson, Claire Elise Boucher (còn được gọi là Grimes) và Shivon Zilis.

St. Clair đã che giấu tình trạng mang thai của mình bằng cách hạn chế xuất hiện trước ống kính truyền thông, tránh các sự kiện công cộng trong nhiều tháng. Tuy nhiên, sau khi sinh con, cô đã tham dự tiệc tại Mar-a-Lago (Florida, Mỹ), nơi Donald Trump tổ chức những sự kiện quan trọng.

Nếu điều St. Clair nói là sự thật, đứa con mới sinh của cô sẽ là đứa con thứ 13 của tỉ phú gốc Nam Phi và cô là người phụ nữ thứ tư mà Musk có con chung.



Elon Musk nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tỷ lệ sinh giảm ẢNH: AFP

Elon Musk nhiều lần gióng lên hồi chuông cảnh báo về tỷ lệ sinh giảm và tin rằng dân số thế giới nên tăng nhiều hơn nữa. Ông thường xuyên đăng tweet về vấn đề này, tuyên bố rằng "sự sụp đổ dân số do tỷ lệ sinh thấp là rủi ro lớn hơn nhiều đối với nền văn minh so với sự nóng lên toàn cầu" và nói với những người theo dõi rằng "nên coi việc sinh con là trường hợp khẩn cấp quốc gia".

Tuy nhiên tuyên bố của Musk về sự sụp đổ dân số của xã hội không được các nhà nhân khẩu học ủng hộ. Ken Johnson, một giáo sư xã hội học tại Đại học New Hampshire (Mỹ), nói với CNN rằng tuyên bố của Musk về "sự sụp đổ" dân số là phóng đại, và ông cho biết tỷ lệ sinh của Mỹ đã giảm một phần là do tỷ lệ mang thai ở tuổi vị thành niên giảm, đồng thời nói thêm rằng "hầu hết các nhà nhân khẩu học sẽ coi đó là một điều tốt".

Tờ New York Times đưa tin Musk đang xây dựng một khu phức hợp tư nhân ở Texas (Mỹ) cho gia đình mình để tiện cho việc chăm sóc và gặp gỡ 12 đứa con. Tuy nhiên, vị tỉ phú đã phủ nhận điều này trong một tuyên bố với tờ New York Post.

Theo một báo cáo của tờ Wall Street Journal, Musk bị cáo buộc đã nhiều lần yêu cầu một nhân viên của Space X "sinh con", và cô ấy đã nói điều đó với bộ phận nhân sự của công ty cùng luật sư của mình trong các cuộc đàm phán thôi việc.